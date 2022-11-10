Samsung Galaxy S23 Ultra’nın kameraları detaylandı: Benzeri olmayacak

- Galaxy S23 Ultra, 200 MP kamera özellikleri
- Galaxy S23 Ultra’nın zoom ve geniş açı sensörleri
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Galaxy S23 Ultra, 200 MP kamera özellikleri
Samsung, yaklaşmakta olan Galaxy S23 Ultra amiral gemisini 200 MP'lik devasa bir kamera sensörüyle donatacak. Ancak bu sensör Motorola, Xiaomi ve benzerlerine sattığı değil, 0.64 mikron piksel boyutunda, 50 MP'lik piksel bölmeli çözünürlüğe sahip olacak.
Ancak Samsung'un Galaxy S23 Ultra'da kullanacağı özel 200MP ISOCELL sensörünün 0,6μm piksel, 1/1.3" sensör boyutu ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip olduğu söyleniyor. Samsung’un bu yeni sensörü 50MP çözünürlüğündeki piksel bölümleriyle 1.12 mikronluk sanal pikseller oluşturabiliyor. Hatta 12.5 MP’de 2.4 mikron boyutuna ulaşılabiliyor. Dolayısıyla bu sayede düşük ışık altında çok daha iyi performans sergileniyor.
Galaxy S23 Ultra’nın zoom ve geniş açı sensörleri
Dolayısıyla Galaxy S23 Ultra’nın ana kamera sensörü dışındaki 10 MP 10x, f/4.9 periskop telefoto lens, 10 MP 3x, f/2.4 telefoto lens ve 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı kameralarının amiral gemisinde kullanılması bekleniyor.
Ek olarak biraz ilginç olan bir söylentiye göre Galaxy S23 Ultra’nın ön kamerası 10MP veya 12MP olabilir. Enteresan nokta şu ki Galaxy S22 Ultra’nın ön kamerası 40MP çözünürlüğündeydi. Eğer sızıntı doğruysa Samsung, piksel boyutunu artırıp düşük ışık performansını iyileştirecek olabilir. İlerleyen haftalarda daha net bilgiler bu konuda çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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