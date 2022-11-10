Samsung Galaxy S23 Ultra’nın kameraları detaylandı: Benzeri olmayacak

Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki yılın ilk aylarında Galaxy S23 serisini tanıtacak ve piyasaya sürecek. Öte yandan serinin en beklenen modeli olan Galaxy S23 Ultra ise kamera tarafındaki yetenekleriyle adından çokça söz ettirecek gibi duruyor. Son gelen bilgiler Galaxy S23 Ultra’nın kamera özelliklerini detaylandırıyor.

Sızıntı doğruladı: Galaxy S23 Ultra, 200 MP kamerayla geliyor 2 gün önce eklendi

Galaxy S23 Ultra, 200 MP kamera özellikleri

Samsung, yaklaşmakta olan Galaxy S23 Ultra amiral gemisini 200 MP'lik devasa bir kamera sensörüyle donatacak. Ancak bu sensör Motorola, Xiaomi ve benzerlerine sattığı değil, 0.64 mikron piksel boyutunda, 50 MP'lik piksel bölmeli çözünürlüğe sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Geçen yıl Samsung, Motorola X30 Pro gibi telefonlarda kullanılan 0,64μm piksele sahip sektörün ilk 200MP görüntü sensörü olan ISOCELL HP1'i piyasaya sürmüştü. Bu yıl ise kamera modülü boyutunu yüzde 20 azaltan 0,56μm 200MP ISOCELL HP3'ü tanıtan firma ayrıca bir başka 200MP ISOCELL HPX sensörüyle Redmi Note 12 Pro Plus’ta yer almıştı.

Ancak Samsung'un Galaxy S23 Ultra'da kullanacağı özel 200MP ISOCELL sensörünün 0,6μm piksel, 1/1.3" sensör boyutu ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip olduğu söyleniyor. Samsung’un bu yeni sensörü 50MP çözünürlüğündeki piksel bölümleriyle 1.12 mikronluk sanal pikseller oluşturabiliyor. Hatta 12.5 MP’de 2.4 mikron boyutuna ulaşılabiliyor. Dolayısıyla bu sayede düşük ışık altında çok daha iyi performans sergileniyor.

Galaxy S23 Ultra’nın zoom ve geniş açı sensörleri

Tam Boyutta Gör Samsung'un, yalnızca yazılım tarafında olası iyileştirmelerle birlikte önceki modelinde bulunan aynı donanımı elinde tutacağı iddia ediliyor. Öte yandan halen daha Galaxy S22 Ultra, zoom (yakınlaştırma) alanında en güçlü telefonlardan birisi konumunda. Yazılım tarafındaki geliştirmelerle Galaxy S23 Ultra bu alanda kendisini geliştirebilir.

Dolayısıyla Galaxy S23 Ultra’nın ana kamera sensörü dışındaki 10 MP 10x, f/4.9 periskop telefoto lens, 10 MP 3x, f/2.4 telefoto lens ve 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı kameralarının amiral gemisinde kullanılması bekleniyor.

Ek olarak biraz ilginç olan bir söylentiye göre Galaxy S23 Ultra’nın ön kamerası 10MP veya 12MP olabilir. Enteresan nokta şu ki Galaxy S22 Ultra’nın ön kamerası 40MP çözünürlüğündeydi. Eğer sızıntı doğruysa Samsung, piksel boyutunu artırıp düşük ışık performansını iyileştirecek olabilir. İlerleyen haftalarda daha net bilgiler bu konuda çıkacaktır.

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