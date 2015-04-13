Sony'nin suya, toza ve darbelere dayanıklı yeni depolama çözümleri çift bağlantı seçeneği sunuyor

Sektörün büyük isimlerinden Sony, suya, toza ve darbelere dayanıklı PSZ-SA25 (SSD), PSZ-HA50 (HDD), PSZ-HA1T (HDD) ve PSZ-HA2T serisine çift bağlantı seçeneğiyle dikkat çeken yeni 1TB ve 2TB'lik PSZ-HB2T ile PSZ-HB1T modellerini eklediğini duyurdu.

Serinin geri kalanı gibi üzerlerinde silikon koruma yer alan ve bu sayede ortalama 2 metre yükseklikten oluşabilecek düşmelere dayanabilen ürünler, IP5X ve IPX4 standartlarıyla da suya ve toza karşı korunaklı bir yapı ortaya koyabiliyorlar. Yeni modellerinden PSZ-HB1T'yi 1TB, PSZ-HB2T'yi ise 2TB'lik depolama kapasitesiyle hazırlayan firma, farklı olaraksa iki çözümüne de hem USB 3.0 hem de Thunderbolt portları konumlandırmış durumda. Bu sayede Apple'ın Mac bilgisayarları dahil birçok cihazla uyumlu çalışarak oldukça yüksek seviyede veri aktarımı yapabilen ürünlerden PSZ-HB2T saniyede 122 MB transfer hızına çıkabilirken, PSZ-HB1T ise saniyede 120 MB transfer hızında kalıyor.

Sony'nin dayanıklı harici depolama çözümleri arasına eklediği yeni ürünleri Mayıs ayında satışa çıkacağı belirtilirken resmi satış fiyatları hakkında açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.

http://www.techpowerup.com/211685/sony-unveils-pro-1-tb-and-2-tb-hard-drives-with-thunderbolt-and-usb-3-0.html