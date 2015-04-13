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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin suya, toza ve darbelere dayanıklı yeni depolama çözümleri çift bağlantı seçeneği sunuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'nin suya, toza ve darbelere dayanıklı yeni depolama çözümleri çift bağlantı seçeneği sunuyor
 
Sektörün büyük isimlerinden Sony, suya, toza ve darbelere dayanıklı PSZ-SA25 (SSD), PSZ-HA50 (HDD), PSZ-HA1T (HDD) ve PSZ-HA2T serisine çift bağlantı seçeneğiyle dikkat çeken yeni 1TB ve 2TB'lik PSZ-HB2T ile PSZ-HB1T modellerini eklediğini duyurdu.
Serinin geri kalanı gibi üzerlerinde silikon koruma yer alan ve bu sayede ortalama 2 metre yükseklikten oluşabilecek düşmelere dayanabilen ürünler, IP5X ve IPX4 standartlarıyla da suya ve toza karşı korunaklı bir yapı ortaya koyabiliyorlar. Yeni modellerinden PSZ-HB1T'yi 1TB, PSZ-HB2T'yi ise 2TB'lik depolama kapasitesiyle hazırlayan firma, farklı olaraksa iki çözümüne de hem USB 3.0 hem de Thunderbolt portları konumlandırmış durumda. Bu sayede Apple'ın Mac bilgisayarları dahil birçok cihazla uyumlu çalışarak oldukça yüksek seviyede veri aktarımı yapabilen ürünlerden PSZ-HB2T saniyede 122 MB transfer hızına çıkabilirken, PSZ-HB1T ise saniyede 120 MB transfer hızında kalıyor.
Sony'nin dayanıklı harici depolama çözümleri arasına eklediği yeni ürünleri Mayıs ayında satışa çıkacağı belirtilirken resmi satış fiyatları hakkında açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.

http://www.techpowerup.com/211685/sony-unveils-pro-1-tb-and-2-tb-hard-drives-with-thunderbolt-and-usb-3-0.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
9unkarekoku 4 yıl
Dışının dayanıklılığı tamam. Peki o darbeleri aldıktan sonra içindeki veriler sağlam kalabilecek mi? Yani kutu sağlam ama veriler gittikten sonra kimin hangi ihtiyacını karşılar bilemiyorum :D
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1BilimAdamı 4 yıl
İşin aslı sony den suya toza karşı dayaanıklı Notebook bekliyodum ama geldiler pc bölümünü sattılar
1 Yanıt Yanıtla +2
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nct96 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
İşin aslı sony den suya toza karşı dayaanıklı Notebook bekliyodum ama geldiler pc bölümünü sattılar


Aynen
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