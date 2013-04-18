Sony'nin yeni fotoğraf makinesi HX50 önümüzdeki hafta geliyor

Geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri ortaya çıkan Sony'nin yeni CyberShot serisi DSC-HX50 fotoğraf makinesinin piyasaya geleceği son çıkan bilgiler doğrultusunda kesinleşti.

Sony'nin resmi Vietnam internet sitesi üzerinde görüntülenen makine, konuşulan dedikoduları gerçeğe dönüştürmüş oldu. Önümüzdeki hafta duyurulacak olan ve firmanın CyberShot fotoğraf makinesi ailesine eklenecek olacak yeni DSC-HX50, aşağıdaki teknik özelliklere sahip olarak 420 euro fiyat etiketiyle kullanıcılar karşısına sunulacak.

20MP CMOS sensör

30x kat optik yakınlaştırma sağlayan lens

FullHD 50P video çekim kapasitesi

Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği

Optik Steady Shot

Dahili GPS desteği

ED ve ER optiklere sahip lens

Optimize edilmiş yeni görüntü sabitleme algoritması (Mevcut teknolojiye göre 2 kat daha iyi performans)

Hot Shoe ve EV tekerleği Sony'nin önümüzdeki hafta yapacağı HX50 kompakt fotoğraf makinesi duyurusu ile beraber uzun zamandır beklenen yeni NEX serisi fotoğraf makinesi akıllara gelse de, bu seriye ait yeni bir makine duyurusu maalesef beklenmiyor. (Sony Vietnam)



http://www.sonyalpharumors.com/sr5-sony-announcement-next-week-dsc-hx50v-leaked/