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Sony'nin yeni fotoğraf makinesi HX50 önümüzdeki hafta geliyor

6 yıl
1,1b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'nin yeni fotoğraf makinesi HX50 önümüzdeki hafta geliyor
Geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri ortaya çıkan Sony'nin yeni CyberShot serisi DSC-HX50 fotoğraf makinesinin piyasaya geleceği son çıkan bilgiler doğrultusunda kesinleşti.
Sony'nin resmi Vietnam internet sitesi üzerinde görüntülenen makine, konuşulan dedikoduları gerçeğe dönüştürmüş oldu. Önümüzdeki hafta duyurulacak olan ve firmanın CyberShot fotoğraf makinesi ailesine eklenecek olacak yeni DSC-HX50, aşağıdaki teknik özelliklere sahip olarak 420 euro fiyat etiketiyle kullanıcılar karşısına sunulacak.
 
  • 20MP CMOS sensör
  • 30x kat optik yakınlaştırma sağlayan lens
  • FullHD 50P video çekim kapasitesi
  • Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği
  • Optik Steady Shot
  • Dahili GPS desteği
  • ED ve ER optiklere sahip lens
  • Optimize edilmiş yeni görüntü sabitleme algoritması (Mevcut teknolojiye göre 2 kat daha iyi performans)
  • Hot Shoe ve EV tekerleği
Sony'nin önümüzdeki hafta yapacağı HX50 kompakt fotoğraf makinesi duyurusu ile beraber uzun zamandır beklenen yeni NEX serisi fotoğraf makinesi akıllara gelse de, bu seriye ait yeni bir makine duyurusu maalesef beklenmiyor.


http://www.sonyalpharumors.com/sr5-sony-announcement-next-week-dsc-hx50v-leaked/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar cmos dediği exmor r yalnız adamlar 20 mp 50 zoomlu yada 30 zoomlu 20 mp makine yapıyor bunun yanında tabi işlemci sesör ve lens kaliteside ayrı ama bizim millet herşeyi iyi biliyor ya canon ve nikon(özelliklede nikonun telefonunların bile daha iyi çektiği s serisi)diyor.Sony nin kullandığı 3 senedir kullandığı teknolojiyi hala kullanamayan bu iki firma nedense kral.Parayı sokağa atmayı seven bir milletiz samsung telefon alarak bunu zaten kanıtlıyoruz
1.Sony 2.Panasonic 3.Canon 4.?
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ozturert 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar cmos dediği exmor r


Aynı şey. Sony sadece ismini değiştiriyor.

Sony nin kullandığı 3 senedir kullandığı teknolojiyi hala kullanamayan bu iki firma nedense kral.


Hangi teknoloji bu?
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famouse 6 yıl
mükemmel
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dreamblue35 6 yıl
cmos sensör kullanmak niye ? kendi ürettiği exmor RS sensörü neden kullanmıyor
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General. 6 yıl
Sony senden CyberShot lu telefon bekliyoruz biz çok bekletme
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oem84 6 yıl
inanılmaz pikseller yakalar
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Psydia 6 yıl
30x zoomlu kompakt makine
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