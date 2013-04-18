Sony'nin yeni fotoğraf makinesi HX50 önümüzdeki hafta geliyor

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri ortaya çıkan Sony'nin yeni CyberShot serisi DSC-HX50 fotoğraf makinesinin piyasaya geleceği son çıkan bilgiler doğrultusunda kesinleşti.
Sony'nin resmi Vietnam internet sitesi üzerinde görüntülenen makine, konuşulan dedikoduları gerçeğe dönüştürmüş oldu. Önümüzdeki hafta duyurulacak olan ve firmanın CyberShot fotoğraf makinesi ailesine eklenecek olacak yeni DSC-HX50, aşağıdaki teknik özelliklere sahip olarak 420 euro fiyat etiketiyle kullanıcılar karşısına sunulacak.
- 20MP CMOS sensör
- 30x kat optik yakınlaştırma sağlayan lens
- FullHD 50P video çekim kapasitesi
- Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği
- Optik Steady Shot
- Dahili GPS desteği
- ED ve ER optiklere sahip lens
- Optimize edilmiş yeni görüntü sabitleme algoritması (Mevcut teknolojiye göre 2 kat daha iyi performans)
- Hot Shoe ve EV tekerleği
Sony'nin önümüzdeki hafta yapacağı HX50 kompakt fotoğraf makinesi duyurusu ile beraber uzun zamandır beklenen yeni NEX serisi fotoğraf makinesi akıllara gelse de, bu seriye ait yeni bir makine duyurusu maalesef beklenmiyor.
http://www.sonyalpharumors.com/sr5-sony-announcement-next-week-dsc-hx50v-leaked/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1.Sony 2.Panasonic 3.Canon 4.?
Aynı şey. Sony sadece ismini değiştiriyor.
Hangi teknoloji bu?