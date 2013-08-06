Sosyal fotoğraf uygulaması Lasso Photos, iOS için 2.1 sürümüne güncellendi

iOS platformu içerisinde yer alan popüler fotoğraf uygulamalarından Lasso Photos, 2.1 sürümüne güncellendi.

Fotoğraflar üzerine kurulu bir sosyal ağ uygulaması olarak görev yapan Lasso Photos, eklenen kişilerin yükledikleri fotoğrafların talep edilerek takip edilmesine ve bu kişiler ile ortak olarak yapılan bir etkinlik ya da başka konular hakkında fotoğraflar istenmesine izin veriyor. Ayrıca bünyesinde Facebook ve Twitter entegrasyonlarını da içeren uygulama, çekilen fotoğrafları günlere özel olarak kategorize edebiliyor. Yeni güncellemesiyle fotoğraf görüntülerken yakınlaştırma yeteneğine, diğer kişilerin ekledikleri fotoğrafların sayısını görebilme desteğine, daha iyi arkadaş eşleştirme / davet yapısına ve ara yüz geliştirmelerine kavuşan uygulama, birçok hatadan da kurtulmuş durumda.

Ücretsiz olarak elde edilebilen Lasso Photos uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/lasso-photos/id588194306?mt=8&ign-mpt=uo%3D4