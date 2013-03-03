Sosyal kamera konsepti Socialmatic, 2014 yılında pazarda olacak













Dijital kameranız ile yaptığını çekimleri doğrudan cihaz üzerinde paylaşabilmek trendi, üreticilerin de yeni modellerinde göz ardı etmedikleri bir durum. İlk etapta temel paylaşım fonksiyonları ürünlere eklenirken, artık Android işletim sistemi de cihazlarda yerini almış durumda.





Socialmatic, sosyal kamera deyimini bir üst seviyeye daha taşımayı planlıyor. Firma Android kameralarıyla da tanıdığımız Polaroid firmasıyla lisans anlaşması yaptı ve konseptinde Polaroid ile Instagram karışımı ikonik bir kare tasarıma yer veriyor.





Yapılan anlaşma neticesinde Socialmatic çekilen resimleri doğrudan basabilecek. Android işletim sistemine, Bluetooth bağlantısına ve 4.3 inçlik dokunmatik ekrana sahip olan kamera, 16GB depolama kapasitesi sunuyor ve 3G veya WiFi özelliği ile gelecek. Konsept üzerinden geçen yılın ortalarından bu yana çalışmalar devam etmekteydi.





Konsept ile verilen detaylar şimdilik bu kadar. Tasarımında yansıttığı gibi Instagram tarzı filtreler uygulandıktan sonra baskı alınabilecek mi bilinmiyor. Firmanın patronu Scott Hardy, ürününü 2014 yılı başlarında piyasaya sunmayı planladıklarını açıkladı.

http://www.social-matic.com/site/2013/02/20/12/