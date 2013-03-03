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Sosyal kamera konsepti Socialmatic, 2014 yılında pazarda olacak

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal kamera konsepti Socialmatic, 2014 yılında pazarda olacak



Dijital kameranız ile yaptığını çekimleri doğrudan cihaz üzerinde paylaşabilmek trendi, üreticilerin de yeni modellerinde göz ardı etmedikleri bir durum. İlk etapta temel paylaşım fonksiyonları ürünlere eklenirken, artık Android işletim sistemi de cihazlarda yerini almış durumda. 

Socialmatic, sosyal kamera deyimini bir üst seviyeye daha taşımayı planlıyor. Firma Android kameralarıyla da tanıdığımız Polaroid firmasıyla lisans anlaşması yaptı ve konseptinde Polaroid ile Instagram karışımı ikonik bir kare tasarıma yer veriyor.

Yapılan anlaşma neticesinde Socialmatic çekilen resimleri doğrudan basabilecek. Android işletim sistemine, Bluetooth bağlantısına ve 4.3 inçlik dokunmatik ekrana sahip olan kamera, 16GB depolama kapasitesi sunuyor ve 3G veya WiFi özelliği ile gelecek. Konsept üzerinden geçen yılın ortalarından bu yana çalışmalar devam etmekteydi.

Konsept ile verilen detaylar şimdilik bu kadar. Tasarımında yansıttığı gibi Instagram tarzı filtreler uygulandıktan sonra baskı alınabilecek mi bilinmiyor. Firmanın patronu Scott Hardy, ürününü 2014 yılı başlarında piyasaya sunmayı planladıklarını açıkladı.

http://www.social-matic.com/site/2013/02/20/12/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
timescape 6 yıl
ayfona'a benzemiş toplatılsın...
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shadowtr 6 yıl
Fiyatı uygun olursa tutar bu.
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Janci 6 yıl
Bi bu eksikti
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İLBERORTAYLI 6 yıl
coca cola reklamını da sokuşturmuşlar araya
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umutarslan.com 6 yıl
benim makinaya benziyor biraz
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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lecagot 6 yıl
şeker gibi duruyolar
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artenis 6 yıl
Başarılı bir grafik tasarımı endüstriel tasarıma çevirmek, süper fikir ;)
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