Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sosyal mesajlaşma uygulamaları operatörlere 14 milyar dolara mal oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,3b
1
24
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil telefon kullanıcıları için uzun yıllardır bir gelenek halini alan operatör üzerinden SMS gönderme alışkanlığı, internetin yaygınlaşması ve internet üzerinden mesaj gönderme uygulamalarının artması nedeniyle geri planda kalmaya başladı.
Analiz firması Ovum tarafından yapılan bir araştırma Google Talk, Facebook Chat, imo, iMessage ve Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamaları kullanımının global olarak mobil operatörlere 14 milyar dolara mal olduğunu ortaya koydu.
Anlık mesajlaşma uygulamaları, operatörlerin en büyük gelir kapısından birisi olan SMS gönderiminin azalmasına neden oluyor. Mesajlaşma ile ilişkili internet kullanımının yüzde 22'si Facebook Chat uygulamasına ait. İkinci Whatsapp uygulaması yüzde 18 paya sahip. Ardından Yahoo Messenger, Windows Live ve QQ servisleri geliyor.
Bunun yanında internet üzerinden yapılan görüşmeler de operatör bazlı çağrı servislerine alternatif oluyor. Bu segmentte Skype yüzde 79 ile internet üzerinden ses aktarımının - VoIP hakimi konumunda. Windows Live ise sadece yüzde 3 orana sahip. Viber ise yüzde 2 ile onu takip ediyor.
İnternet üzerinden bu tür alternatif iletişim yolları eskisinden daha hızlı gelişiyor ve mobil operatörlerin ileride daha da zorlanacaklarını tahmin etmek zor değil.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ihsancan 7 yıl en beğenilen
iyi oluyor az bile operatörlere.bir mesaj 40 kuruş olurmu. ne yaptın arkadaş taş attın kolunmu yoruldu 40 kuruş alıyon.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vyc 7 yıl
sms den zarar eden firmalarin internetten parayi balyaladiklari konusunda herkes hemfikir zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sys123 7 yıl
Whatsapp tan konum nasıl paylasilir bir turlu bulamadim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DuHastMich 7 yıl
İyi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
mesajlaşmadan kaybettikleri parayı verdikleri internet hizmetine kestikleri faturalar ile çoktan kapatmışlardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 7 yıl
bu güya telekomunikasyon firmaları 14 milyar kayıp yaşamış. verdiğin hizmet 10 kuruş değil milleti 1000 kuruşla kazıkla!! birkaç bilmem ne'diği belli olmayan ömrü boyunca kazık atmış patron zengin olsun, biz de kazandığımızı o lanet teknolojisiz altyapısız hizmetlerinizi kullanmak zorunda bırakılalım!! salak saçma sapan reklamlarla teknolojiyi ilerletsin şu şirket bozuntuları!! haberi okuyunca az bile olmuş dedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MirageLord 7 yıl
bu seferde internet fiyatlarını arttırırlar cunku heryerde wireless yok he tabi kisiden kisiye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLastNinja2 7 yıl
Normandia_06
Biz mesajlaşmayı geçtik Viper eklentisi ile bedava konuşuyoruz hemde dünyanın dört bir yanı ile kesintisiz :) 4 aydır da kontur almıyorum :) ay içinde 2-3 defa bilmem ne vergisi diye 1 lira kestiklerinden beri kontur almıyorum-almıcam kapak olsun AVEA ya :)

Fikrinize bir diyeceğim yok ama aria gelipte pazara girmeseydi ve sonrasında aycell ile birleşmeseydi diğer operatör kendi halkını düdüklemeye devam edecekti. Bir dakikada on kontör yiyen bir canavar. Ayrıca yeni gelen operatöre geçiş yaptın diye; kartınız çalıntı bir telefonda kullanıldığı için bilmem ne karakolundan aranırsınız ve işinizi gücünüzü bırakıp mahkemelerde uğraşırsınız. Ben çok seviniyorum aria iyiki gelmiş türkiyeye, ayrıca keşke diğer yabancı firmalarda gelip fiber altyapı hazırlayıp internet hizmeti sunsa. Kendi halkını düdükleme meraklısı şerefsizlerden kurtulurduk yada hiç değilse adam gibi devlet olsa da bu gibi yatırımları yapsa bizde el aleme muhtaç olmasak. Çin devletinin gözünü seveyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hard Coder 7 yıl
Operatörler akıllı cihaz kampanyalarını durdurabilir :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fendur 7 yıl
Sürekli internet bağlantısı için 3G şart. Aşağı yukarı aynı parayı hatta daha fazlasını yine kazanıyorlar....
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgaciik 7 yıl
SMS den zarar ediyor olabilir ama internet kullanımından deli para kazanıyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MirageLord 7 yıl
ne olacaktı bir sms 41 kuruş..illa ki sms paketi almamız gerekiyordu..bugüne kadar hep onlar bize taktılar ücretlendirmede,şimdi de biz onlara takalım bu yöntemlerle :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Starrk35 7 yıl
Biz Samsung Bada kullanıcıları da Whatsapp yerine Chaton gibi kimsenin kullanmadığı dandik bir programla kandırılalım.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3258 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, WhatsApp ve imessage
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1: Creative'in oyunculara özel kulaklıkları video inceleme 7 yıl Plextor PX-256M3 256 GB SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim