Sosyal mesajlaşma uygulamaları operatörlere 14 milyar dolara mal oldu

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Mobil telefon kullanıcıları için uzun yıllardır bir gelenek halini alan operatör üzerinden SMS gönderme alışkanlığı, internetin yaygınlaşması ve internet üzerinden mesaj gönderme uygulamalarının artması nedeniyle geri planda kalmaya başladı.
Analiz firması Ovum tarafından yapılan bir araştırma Google Talk, Facebook Chat, imo, iMessage ve Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamaları kullanımının global olarak mobil operatörlere 14 milyar dolara mal olduğunu ortaya koydu.
Anlık mesajlaşma uygulamaları, operatörlerin en büyük gelir kapısından birisi olan SMS gönderiminin azalmasına neden oluyor. Mesajlaşma ile ilişkili internet kullanımının yüzde 22'si Facebook Chat uygulamasına ait. İkinci Whatsapp uygulaması yüzde 18 paya sahip. Ardından Yahoo Messenger, Windows Live ve QQ servisleri geliyor.
Bunun yanında internet üzerinden yapılan görüşmeler de operatör bazlı çağrı servislerine alternatif oluyor. Bu segmentte Skype yüzde 79 ile internet üzerinden ses aktarımının - VoIP hakimi konumunda. Windows Live ise sadece yüzde 3 orana sahip. Viber ise yüzde 2 ile onu takip ediyor.
İnternet üzerinden bu tür alternatif iletişim yolları eskisinden daha hızlı gelişiyor ve mobil operatörlerin ileride daha da zorlanacaklarını tahmin etmek zor değil.
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Fikrinize bir diyeceğim yok ama aria gelipte pazara girmeseydi ve sonrasında aycell ile birleşmeseydi diğer operatör kendi halkını düdüklemeye devam edecekti. Bir dakikada on kontör yiyen bir canavar. Ayrıca yeni gelen operatöre geçiş yaptın diye; kartınız çalıntı bir telefonda kullanıldığı için bilmem ne karakolundan aranırsınız ve işinizi gücünüzü bırakıp mahkemelerde uğraşırsınız. Ben çok seviniyorum aria iyiki gelmiş türkiyeye, ayrıca keşke diğer yabancı firmalarda gelip fiber altyapı hazırlayıp internet hizmeti sunsa. Kendi halkını düdükleme meraklısı şerefsizlerden kurtulurduk yada hiç değilse adam gibi devlet olsa da bu gibi yatırımları yapsa bizde el aleme muhtaç olmasak. Çin devletinin gözünü seveyim.
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