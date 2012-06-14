Söylenti: Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z, Ağustos'ta piyasaya sürülecek





Bugün gerçekleştirdiği duyurularla birlikte 2012 yılı Android akıllı telefonlarını kapsayan Xperia NXT serisinin ilk neslini tamamlayan Sony, ikinci nesil modeller için hazırlanıyor olabilir.

XperiaBlog sitesinin haberine göre; Japon elektronik devi önümüzdeki aylarda Xperia C, Xperia E, Xperia Y ve Xperia Z'den oluşan ikinci nesil Xperia NXT telefonlarını piyasaya sürecek. Ocak ayında sızan ve şimdiye kadar birçok Sony cihazının çıkış tarihi - fiyat bilgilerini doğru bir şekilde önceden bildiren yol haritası, sıralanan bu ürünlerden bir kısmını da listelemişti.

Yılın ilk yarısı için amiral gemi olarak piyasaya sürülen Xperia S'in ardından ikinci yarıda Xperia Z'yi bu konumda göreceğiz. Yeni cihazın; Qualcomm'un 28nm Krait işlemcilere sahip Snapdragon S4 çipseti, OLED ekran ve Cyber-Shot T serisi kameralarda mevcut olan Sony sensörüyle donatılacağı bildiriliyor. Özellikleri itibariyle Japonya'ya özel üretilen Xperia GX'i geride bırakabilir.

Tüm cihazlar, PlayStation Mobile sertifikası ve Walkman müzik oynatıcıyla gelecek. Xperia Z, Ağustos 2012, diğer modeller ise Temmuz 2012'de tüketiciyle buluşacak. Fakat şuan için hiçbir bilgi kesin değil.

Eğer söylentiler doğruysa Xperia C, Xperia E, Xperia Y ve Xperia Z'yi büyük ihtimalle Sony'nin 20 Haziran'daki CommunicAsia 2012 tanıtımında göreceğiz. Tasarımda eski kalitesini yakalamaya başlayan ve Cyber-Shot gibi efsane bir donanımı tekrar kullanmayı planlayan Sony'nin çok daha iyi bir amiral gemi modeli piyasaya süreceğini ümit ediyoruz.

http://www.xperiablog.net/2012/06/13/rumour-xperia-z-flagship-to-launch-in-august-2012/