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Söylenti: Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z, Ağustos'ta piyasaya sürülecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,2b
1
36
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Bugün gerçekleştirdiği duyurularla birlikte 2012 yılı Android akıllı telefonlarını kapsayan Xperia NXT serisinin ilk neslini tamamlayan Sony, ikinci nesil modeller için hazırlanıyor olabilir.
XperiaBlog sitesinin haberine göre; Japon elektronik devi önümüzdeki aylarda Xperia C, Xperia E, Xperia Y ve Xperia Z'den oluşan ikinci nesil Xperia NXT telefonlarını piyasaya sürecek. Ocak ayında sızan ve şimdiye kadar birçok Sony cihazının çıkış tarihi - fiyat bilgilerini doğru bir şekilde önceden bildiren yol haritası, sıralanan bu ürünlerden bir kısmını da listelemişti.
Yılın ilk yarısı için amiral gemi olarak piyasaya sürülen Xperia S'in ardından ikinci yarıda Xperia Z'yi bu konumda göreceğiz. Yeni cihazın; Qualcomm'un 28nm Krait işlemcilere sahip Snapdragon S4 çipseti, OLED ekran ve Cyber-Shot T serisi kameralarda mevcut olan Sony sensörüyle donatılacağı bildiriliyor. Özellikleri itibariyle Japonya'ya özel üretilen Xperia GX'i geride bırakabilir.
Tüm cihazlar, PlayStation Mobile sertifikası ve Walkman müzik oynatıcıyla gelecek. Xperia Z, Ağustos 2012, diğer modeller ise Temmuz 2012'de tüketiciyle buluşacak. Fakat şuan için hiçbir bilgi kesin değil.
Eğer söylentiler doğruysa Xperia C, Xperia E, Xperia Y ve Xperia Z'yi büyük ihtimalle Sony'nin 20 Haziran'daki CommunicAsia 2012 tanıtımında göreceğiz. Tasarımda eski kalitesini yakalamaya başlayan ve Cyber-Shot gibi efsane bir donanımı tekrar kullanmayı planlayan Sony'nin çok daha iyi bir amiral gemi modeli piyasaya süreceğini ümit ediyoruz.

http://www.xperiablog.net/2012/06/13/rumour-xperia-z-flagship-to-launch-in-august-2012/ Yorum Yaz
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl en beğenilen
işte bu kez sony sağlam geliyor. Umarım tanıttıktan kısa süre sonra satişa sunulur
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RevivaL 7 yıl
Alfabeleri tamamlayacaklar bu gidişle. Tasarımlar da birbirine o kadar yakın ki hangisinin modelinin ne olduğu anlaşılmayacak
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Roark 7 yıl
noldu bu telefon?
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me.ke 7 yıl
sony mi bir daha asla...
xperia s hala telesevice de...
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dreamblue35 7 yıl
sony xperia s te bana göre sadece bir hata yaptı o da harici depolama alanı kullanmama, sen ne kadar büyük bir hafıza kullanıyorsan kullan(32gb - xperia s), hafıza kartı yuvası yapmamakla beni telefona esir ediyorsun ben bilgilerimi hafıza kartına depolayıp başka yerlerde kullanabilmeliyim bana bu opsiyonu vermiyorsan istersen telefonun ağzı ile kuş tutsun
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DH Misafiri 7 yıl
Birkac aydir xperia arc s kullaniyorum. Cok cekirdekten veya extreme gpulardan bahsedip telefonlara hayran kalanlsrida anlayamiyorum acikcasi. Ben arc s i elime aldigimda keyif aliyorum. One x te ise hicbir duygu yok. Quad core mu. Ne isime yaradigini hâla anlayamadim. Arc s webde geziyor, fotograf cekiyor. Benim istedigim herseyi yapiyor. 720p video cekiyor 1080p aramiyorum cünkü video cekmiyorum. 6 ayda belki 2 tane. Bir kere lazim oldu ciddi derece, onda da optik zoom lazim oldu telefon ise yaramadi. Oyun derseniz 1 kere bile denemedim. Vakit yokki zaten. Herkesin isi gücü vardir herhalde. Uzattim biraz ama, bu telefon piyasasindaki gelismeler 2000 lerin basindaki cpu gpu olayiba döndu. Eskiler bilirler 90larin sonunda mmx , pII voodoo kasip kavuruyoru. Böyle sosyal medya da yoktu. Biz bu teknolojiye yatirim yapoyorduk ama karsiligini veriyordu. Lotustan excel'e geçmek autocade gelen yenilikler... dos'tan 3,1 e ordan win95e.. Pcdeki yaris durdu. Netbookum bile win7 aciyor. Hatta o yillarda 2048x1536 cozunurluklu masaustum vardi. Günumuzde geri bile geldim. Simdi telefona gectik. Sil bastan... Insanligin bu abartisi umarim karsiligini verir, bende cebe autocad kurabilmek icin galaxy s9 alirim. Günlük gazete okumak, pdf acmak, xls-doc acmak,html goruntulemek icin dual core coook uzun süre yeter..
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General. 7 yıl
Chromer
Orijinalden alıntı: can1117
Orijinalden alıntı: Chromer Galaxy s3 almayı planlıyorum sizce beklemeye değer mi?
bence değer yani en azından bir 20 sine kadar bekle derim.Bakalım sony süper bir şey açıklar belli mi olur :)
Orijinalden alıntı: web101 Bence bekle SG3 furyasına kapılma sony bambaşka bir dünya
Bakalım beklicez artık gerçi bekle bekle bi hal olduk önce xperia s dedim s3 ü bekledik şimdi s3 diyorum xperia z yi beklicez
Ama sizce de gerçekten samsungun panel teknolojisini yakalaması zor gözükmüyo mu?

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_-_bluedragon_-_ 7 yıl General.
web101
Chromer
Orijinalden alıntı: can1117
Chromer Galaxy s3 almayı planlıyorum sizce beklemeye değer mi?
bence değer yani en azından bir 20 sine kadar bekle derim.Bakalım sony süper bir şey açıklar belli mi olur :)
Orijinalden alıntı: web101 Bence bekle SG3 furyasına kapılma sony bambaşka bir dünya
Bakalım beklicez artık gerçi bekle bekle bi hal olduk önce xperia s dedim s3 ü bekledik şimdi s3 diyorum xperia z yi beklicez
Ama sizce de gerçekten samsungun panel teknolojisini yakalaması zor gözükmüyo mu?

i-cdn.phonearena.com/...

Bu testlerden bisey anlamıyorum test sonuçları nasil bir s3 kadar başarılı mi
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TheMidnight 7 yıl

Kamerası iyi bir Android cihaz çıkarsın alırım.. Sonunda CyberShot bir model çıkacak inşallah birde benim senelerce kullandığım walkman serisinden güzel sağlam bir model çıkarsalar o zaman Sony tutulmaz..
Tabi kaliteli bir kulaklık ile :)
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meposion 7 yıl
xperia ile alfabeyi dizecekler herhalde
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Volkanbaba 7 yıl
Özellikleri ne kadar iyi olursa olsun sonynin belli bir potansiyeli var onun üzerinde satış rakamı, elde edemez.
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General. 7 yıl
Chromer
Galaxy s3 almayı planlıyorum sizce beklemeye değer mi?

Bence bekle SG3 furyasına kapılma sony bambaşka bir dünya
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thepersonyouhavecalled 7 yıl
Chromer
Galaxy s3 almayı planlıyorum sizce beklemeye değer mi?

bence değer yani en azından bir 20 sine kadar bekle derim.Bakalım sony süper bir şey açıklar belli mi olur :)
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Chromer 7 yıl thepersonyouhavecalled
can1117

Chromer

Galaxy s3 almayı planlıyorum sizce beklemeye değer mi?


bence değer yani en azından bir 20 sine kadar bekle derim.Bakalım sony süper bir şey açıklar belli mi olur :)

web101
Bence bekle SG3 furyasına kapılma sony bambaşka bir dünya

Bakalım beklicez artık gerçi bekle bekle bi hal olduk önce xperia s dedim s3 ü bekledik şimdi s3 diyorum xperia z yi beklicez

Ama sizce de gerçekten samsungun panel teknolojisini yakalaması zor gözükmüyo mu?
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Chromer 7 yıl
Galaxy s3 almayı planlıyorum sizce beklemeye değer mi?
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