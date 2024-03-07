Tasarımıyla dikkat çeken Nothing Phone 2a Türkiye fiyatı açıklandı

Nothing Phone 2a Türkiye fiyatı ne kadar?
- 8 GB RAM, 128 GB depolama: 19.999 TL
- 12 GB RAM, 256 GB depolama: 21.999 TL
Açıkçası fiyat konusunda iyi bir iş çıkartılmış ve özel bir çalışma yürütülmüş gibi duruyor. Zira telefonun başlangıç fiyatı 329 Euro. Eğer vergi hesaplamaları yapılırsa telefonun minimum 23.256 Türk lirasına satılması gerektiğini görüyoruz. Bununla birlikte Nothing Phone (2) modeli ülkemizde 39.999 TL'ye satılırken Nothing Phone (1) ise 18.999 TL'ye satılıyor.
Bununla birlikte özellikler tarafında ise Nothing Phone (2a), 6.78 inç büyüklüğünde Full HD+, 10 bit AMOLED ekran, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği ile 128 GB ve 256 GB depolama alanı ve Dimensity 7200 Pro yonga seti ile destekleniyor. Kamara tarafında ise 50 MP ikili kamera paketine sahip olan Nothing Phone 2a, ön tarafta da 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerası barındırıyor. Batarya ise 45 Watt hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli. Tüm detaylara hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Kaynakça https://www.evofone.com/nothing-akilli-telefon https://www.evofone.com/nothing-phone-2a Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.