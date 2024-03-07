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    Anlık Bildirim

    Tasarımıyla dikkat çeken Nothing Phone 2a Türkiye fiyatı açıklandı

    Geçtiğimiz hafta Nothing tarafından tanıtılan ve orta seviyeye hitap eden Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı açıklandı. Tasarımıyla dikkat çeken Nothing Phone 2a çok yakında Türkiye’de satışa çıkacak.
    Nothing Phone 2a Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei tarafından kurulan Nothing, artık alışılmış ve kendisiyle özdeşleşmiş tasarım imzasını kullanarak geçtiğimiz hafta Nothing Phone 2a modelini tanıtmıştı. Nothing Phone (2a) özellikler bakımından orta seviyeye hitap ederken fiyat olarak da iyi bir noktaya yerleşmişti. Şimdi ise Nothing Phone 2a Türkiye fiyatı açıklandı.

    Nothing Phone 2a Türkiye fiyatı ne kadar?

    Nothing Phone 2a Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Düzenlenen etkinlik kapsamında Nothing Phone 2a Türkiye fiyatı 19.999 TL olarak açıklandı. Telefon, önceki modellerde olduğu gibi Evofone tarafından satılacak. Telefonun mevcut iki modeli de Türkiye pazarına 12 Mart itibariyle giriş yapacak.
    • 8 GB RAM, 128 GB depolama: 19.999 TL
    • 12 GB RAM, 256 GB depolama: 21.999 TL

    Açıkçası fiyat konusunda iyi bir iş çıkartılmış ve özel bir çalışma yürütülmüş gibi duruyor. Zira telefonun başlangıç fiyatı 329 Euro. Eğer vergi hesaplamaları yapılırsa telefonun minimum 23.256 Türk lirasına satılması gerektiğini görüyoruz. Bununla birlikte Nothing Phone (2) modeli ülkemizde 39.999 TL'ye satılırken Nothing Phone (1) ise 18.999 TL'ye satılıyor.

    Bununla birlikte özellikler tarafında ise Nothing Phone (2a), 6.78 inç büyüklüğünde Full HD+, 10 bit AMOLED ekran, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği ile 128 GB ve 256 GB depolama alanı ve Dimensity 7200 Pro yonga seti ile destekleniyor. Kamara tarafında ise 50 MP ikili kamera paketine sahip olan Nothing Phone 2a, ön tarafta da 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerası barındırıyor. Batarya ise 45 Watt hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli. Tüm detaylara hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

    Kaynakça https://www.evofone.com/nothing-akilli-telefon https://www.evofone.com/nothing-phone-2a
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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