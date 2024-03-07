Tasarımıyla dikkat çeken Nothing Phone 2a Türkiye fiyatı açıklandı

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei tarafından kurulan Nothing, artık alışılmış ve kendisiyle özdeşleşmiş tasarım imzasını kullanarak geçtiğimiz hafta Nothing Phone 2a modelini tanıtmıştı. Nothing Phone (2a) özellikler bakımından orta seviyeye hitap ederken fiyat olarak da iyi bir noktaya yerleşmişti. Şimdi ise Nothing Phone 2a Türkiye fiyatı açıklandı.

Nothing Phone 2a Türkiye fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Düzenlenen etkinlik kapsamında Nothing Phone 2a Türkiye fiyatı 19.999 TL olarak açıklandı. Telefon, önceki modellerde olduğu gibi Evofone tarafından satılacak. Telefonun mevcut iki modeli de Türkiye pazarına 12 Mart itibariyle giriş yapacak.

8 GB RAM, 128 GB depolama: 19.999 TL

12 GB RAM, 256 GB depolama: 21.999 TL

Açıkçası fiyat konusunda iyi bir iş çıkartılmış ve özel bir çalışma yürütülmüş gibi duruyor. Zira telefonun başlangıç fiyatı 329 Euro. Eğer vergi hesaplamaları yapılırsa telefonun minimum 23.256 Türk lirasına satılması gerektiğini görüyoruz. Bununla birlikte Nothing Phone (2) modeli ülkemizde 39.999 TL'ye satılırken Nothing Phone (1) ise 18.999 TL'ye satılıyor.

Nothing Phone (2a) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

Bununla birlikte özellikler tarafında ise Nothing Phone (2a), 6.78 inç büyüklüğünde Full HD+, 10 bit AMOLED ekran, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği ile 128 GB ve 256 GB depolama alanı ve Dimensity 7200 Pro yonga seti ile destekleniyor. Kamara tarafında ise 50 MP ikili kamera paketine sahip olan Nothing Phone 2a, ön tarafta da 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerası barındırıyor. Batarya ise 45 Watt hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli. Tüm detaylara hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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