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SpaceX bu kez iniş denemesi yapmadı; Falcon 9 okyanusa düştü

Uzay taşımacılık görevlerine hız kesmeden devam eden SpaceX, bugün yine önemli bir göreve çıktı. EchoStar 23 isimli bir iletişim uydusunu yörüngeye taşıyan şirket bu kez iniş denemesi gerçekleştirmedi
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bu sabah saatlerinde Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkışa geçen Falcon 9 roketi geçtiğimiz Şubat ayında olduğu gibi yine NASA'nın tarihi fırlatma rampası Kalkış Kompleksi 39'u kullandı. Görevde Colorada merkezli şirket EchoStar'a ait 6 tonluk bir iletişim uydusunu yer eşzamanlı yörüngeye taşıyan SpaceX, diğer görevlerinden farklı olarak herhangi bir iniş denemesi gerçekleştirmedi.

Görevin Yeryüzü'nden yaklaşık 35 bin kilometre yükseklikteki yer eş zamanlı yörüngeye düzenleniyor olması ve taşınan uydunun ağırlığı gibi nedenlerden dolayı Falcon 9 roketinin geri dönüş için yeterli yakıta sahip olamayacağını hesaplayan SpaceX, yaklaşık iki senenin ardından ilk kez bir görevi iniş denemesi gerçekleştirmeden bitirdi. Bunun yerine roket, EchoStar 23 uydusunu yörüngeye yerleştirdikten sonra kontrolsüz bir şekilde Atlantik Okyanusu'na düştü.

EchoStar'ın yörüngedeki uydu filosunun 26. üyesi olan EchoStar 23 ise Brezilya'daki insanların iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacak. ABD merkezli uzay şirketi Space Systems/Loral tarafından EchoStar için dizayn edilen uzay aracı Brezilya'nın internet, televizyon ve çeşitli iletişim ihtiyaçlarını sağlamakla görevli olacak.

Ayrıca Bkz. "Kullanılmış SpaceX roketlerinin ilk müşterisi belli oldu"

SpaceX tarihte bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor


Kurulduğu günden bu yana tekrar kullanılabilir roketleri bir hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürmek için çabalayan SpaceX, şu ana kadar birçok farklı Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başarmış olsa da henüz hiçbirini tekrar uzaya fırlatamadı. Elon Musk'ın yenilikçi şirketi şimdilerde büyük bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

SpaceX, bu ayın sonlarına doğru gerçekleşecek olan SES-10 isimli görevde tarihi bir ilke imza atarak ilk kez tam anlamıyla bir roketi tekrar kullanacak. Yine Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkışa geçecek olan Falcon 9 roketi ABD'li iletişim şirketi SES'e ait bir uyduyu yörüngeye taşıyacak. Bakalım SpaceX bu önemli görevden başarıyla ayrılıp tarihi bir ilke imza atabilecek mi.

http://www.space.com/36051-spacex-rocket-launches-echostar-23-satellite.html Yorum Yaz
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Eric Cartman. 2 yıl en beğenilen
Gıpta ederek bakıyorum. Apayrı bir medeniyet...

Keşke saçmasapan işlerle uğraşılmasa şu güzelim ülkede. Bilime ve teknolojiye önem verilse. Ah keşke...
Gıpta ederek bakıyorum. Apayrı bir medeniyet...Keşke saçmasapan işlerle uğraşılmasa şu güzelim ülkede. Bilime ve teknolojiye önem verilse. Ah keşke....
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2 Yanıt Yanıtla +45
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1BilimAdamı 2 yıl
Elon musk ın biyografi kitabında bir bilim adamı roketlerin maruz kaldıkları basınç ve gerilmeler sebebiyle oluşan deformasyonlar ve yorulmalar yüzünden tekrar kullanılabilmesini günümüz malz. Bilimi ile olanaksız olarak nitelendiriyordu.Bencede bu açıklama şuan doğru,metalurji malzeme ve enerji sektöründe devrimsel gelişmelere ihtiyaç var ki uzayda ilerleyebilelim
Elon musk ın biyografi kitabında bir bilim adamı roketlerin maruz kaldıkları basınç ve gerilmeler sebebiyle oluşan deformasyonlar ve yorulmalar yüzünden tekrar ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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eSSelamuAleykum 2 yıl Eric Cartman.
Eric Cartman.

Gıpta ederek bakıyorum. Apayrı bir medeniyet...

Keşke saçmasapan işlerle uğraşılmasa şu güzelim ülkede. Bilime ve teknolojiye önem verilse. Ah keşke...

"Bu tarz şeylere fazla kafa yorarsan sıyırırsın" diyor koskoca binali yıldırım.
O yüzden hiç üzme kendini. Onlar sıyırmış. Ne yapcan roketi moketi?
Biz japonların yaptığı köprülerden almanların arabalarıyla geçiyoruz. bundan daha büyük bir medeniyet var mı? O yüzden düşünme fazla valla sıyırırsın maazallah..
Eric Cartman.Gıpta ederek bakıyorum. Apayrı bir medeniyet...Keşke saçmasapan işlerle uğraşılmasa şu güzelim ülkede. Bilime ...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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Php 2 yıl
Tapıyorum bu Elon Musk'a dünyayı kurtarırsa bu adam yapacak
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hawloo 2 yıl
Bu kez iniş denemesi yapmadıysa, okyanusa düşürülmüştür.
Bu kez iniş yapamadıysa, okyanusa düşmüştür.
Hem iniş denemesi yapmayım hem nasıl okyanusa düşüyor?
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axaxa 2 yıl
Zaten sayılı devletler yapıyor bunları.
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1BilimAdamı 2 yıl
Elon musk ın biyografi kitabında bir bilim adamı roketlerin maruz kaldıkları basınç ve gerilmeler sebebiyle oluşan deformasyonlar ve yorulmalar yüzünden tekrar kullanılabilmesini günümüz malz. Bilimi ile olanaksız olarak nitelendiriyordu.Bencede bu açıklama şuan doğru,metalurji malzeme ve enerji sektöründe devrimsel gelişmelere ihtiyaç var ki uzayda ilerleyebilelim
1 Yanıt Yanıtla +13
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darkaura 2 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Elon musk ın biyografi kitabında bir bilim adamı roketlerin maruz kaldıkları basınç ve gerilmeler sebebiyle oluşan deformasyonlar ve yorulmalar yüzünden tekrar kullanılabilmesini günümüz malz. Bilimi ile olanaksız olarak nitelendiriyordu.Bencede bu açıklama şuan doğru,metalurji malzeme ve enerji sektöründe devrimsel gelişmelere ihtiyaç var ki uzayda ilerleyebilelim

spacex in uzerinde calistigi en onemli noktalardan biride bu zaten. depolari karbon fiberden yapiyorlar. karbon fiber celikden cok daha guclu ve hafif bir malzeme ama uretimde en ufak mikroskobik hava kabarcigi, hata olursa hic sinyalini vermeden bir anda paramparca olur. bu sebebden kendi uretimlerine ozel teknikler gelistiriyorlar, bu konuda cok ciddi arge yapiyorlar. yani yaptiklari is mevcut roketlere iki kanat, bir kontrol bilgisayari cakip indirmekden ibaret degil. sinirlari zorlamak icin yeni malzemelerinde argesini yapiyorlar, sifirdan yeni uretim teknikleri gelistiriyorlar. yakit tanklarinin uretimini gosteren bir videosu var. bulabilirseniz onu izleyin.
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Eric Cartman. 2 yıl en beğenilen
Gıpta ederek bakıyorum. Apayrı bir medeniyet...

Keşke saçmasapan işlerle uğraşılmasa şu güzelim ülkede. Bilime ve teknolojiye önem verilse. Ah keşke...
2 Yanıt Yanıtla +45
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eSSelamuAleykum 2 yıl Eric Cartman.
Eric Cartman.

Gıpta ederek bakıyorum. Apayrı bir medeniyet...

Keşke saçmasapan işlerle uğraşılmasa şu güzelim ülkede. Bilime ve teknolojiye önem verilse. Ah keşke...

"Bu tarz şeylere fazla kafa yorarsan sıyırırsın" diyor koskoca binali yıldırım.
O yüzden hiç üzme kendini. Onlar sıyırmış. Ne yapcan roketi moketi?
Biz japonların yaptığı köprülerden almanların arabalarıyla geçiyoruz. bundan daha büyük bir medeniyet var mı? O yüzden düşünme fazla valla sıyırırsın maazallah..
2 Yanıt Yanıtla +4
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Mesudum 2 yıl Eric Cartman.
Eric Cartman.

Gıpta ederek bakıyorum. Apayrı bir medeniyet...

Keşke saçmasapan işlerle uğraşılmasa şu güzelim ülkede. Bilime ve teknolojiye önem verilse. Ah keşke...

"Medeniyet" lafı önemli.

Spacex/Musk buraya gelse bilmiyorum ne yapabilir?
Buradaki zekalar oralara gidince bir Spacex olabilirler mi?

Ama özel insanlar özel teşebbüslerle özel ortamlarda özel işlere imza atabiliyorlar da insanlık uzağa ve uzaya gidebiliyor.
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