SpaceX bu kez iniş denemesi yapmadı; Falcon 9 okyanusa düştü

Bu sabah saatlerinde Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkışa geçen Falcon 9 roketi geçtiğimiz Şubat ayında olduğu gibi yine NASA'nın tarihi fırlatma rampası Kalkış Kompleksi 39'u kullandı. Görevde Colorada merkezli şirket EchoStar'a ait 6 tonluk bir iletişim uydusunu yer eşzamanlı yörüngeye taşıyan SpaceX, diğer görevlerinden farklı olarak herhangi bir iniş denemesi gerçekleştirmedi.

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SpaceX tarihte bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor

SpaceX, bu ayın sonlarına doğru gerçekleşecek olan SES-10 isimli görevde tarihi bir ilke imza atarak ilk kez tam anlamıyla bir roketi tekrar kullanacak. Yine Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkışa geçecek olan Falcon 9 roketi ABD'li iletişim şirketi SES'e ait bir uyduyu yörüngeye taşıyacak. Bakalım SpaceX bu önemli görevden başarıyla ayrılıp tarihi bir ilke imza atabilecek mi.

http://www.space.com/36051-spacex-rocket-launches-echostar-23-satellite.html

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Görevin Yeryüzü'nden yaklaşık 35 bin kilometre yükseklikteki yer eş zamanlı yörüngeye düzenleniyor olması ve taşınan uydunun ağırlığı gibi nedenlerden dolayı Falcon 9 roketinin geri dönüş için yeterli yakıta sahip olamayacağını hesaplayan SpaceX, yaklaşık iki senenin ardından ilk kez bir görevi iniş denemesi gerçekleştirmeden bitirdi. Bunun yerine roket, EchoStar 23 uydusunu yörüngeye yerleştirdikten sonra kontrolsüz bir şekilde Atlantik Okyanusu'na düştü.EchoStar'ın yörüngedeki uydu filosunun 26. üyesi olan EchoStar 23 ise Brezilya'daki insanların iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacak. ABD merkezli uzay şirketi Space Systems/Loral tarafından EchoStar için dizayn edilen uzay aracı Brezilya'nın internet, televizyon ve çeşitli iletişim ihtiyaçlarını sağlamakla görevli olacak.Kurulduğu günden bu yana tekrar kullanılabilir roketleri bir hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürmek için çabalayan SpaceX, şu ana kadar birçok farklı Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başarmış olsa da henüz hiçbirini tekrar uzaya fırlatamadı. Elon Musk'ın yenilikçi şirketi şimdilerde büyük bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.