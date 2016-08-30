Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kullanılmış SpaceX roketlerinin ilk müşterisi belli oldu

Önümüzdeki Sonbahar aylarında daha önce kullanılmış bir Falcon 9'u ilk kez tekrar uzaya fırlatmayı planlayan SpaceX, kullanılmış roketlerinin ilk talibini de buldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,5b
1
12
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tekrar kullanılabilir roketleriyle son zamanlarda adından çokça söz ettiren SpaceX, bugüne kadar toplam altı farklı Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmiş ancak henüz hiçbirini tekrar uzaya fırlatmamıştı. Tekrar kullanılabilirliği artık tam anlamıyla hayata geçirmek isteyen şirket, kullanılmış Falcon 9 roketleri için ilk talibini de buldu.

Uluslararası uydu operatörü SES, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla yeni iletişim uydusu SES-10'un yörüngeye taşınımı için daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketinden yararlanılacağını duyurdu. Daha önce uzaya çıkmış bir roketi ikinci kez kullanan dünyadaki ilk şirket olacaklarını ifade eden Lüksemburg merkezli uydu firması, tarihe geçecek bu görevde SpaceX'le iş birliği yapacakları için büyük heyecan duyduklarını da ayrıca sözlerine ekledi.

Latin Amerika'nın iletişim ihtiyaçlarında kullanılacak olan SES-10 uydusu, yer eş zamanlı yörüngeye, yani ekvatordan yaklaşık 35 bin kilometre yüksekliğe taşınacak. Önümüzdeki Sonbahar aylarında gerçekleşmesi beklenen bu önemli görevde hangi Falcon 9 roketinin kullanılacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Ayrıca Bkz. "SpaceX'in inanılmaz Mars planları ve yeni nesil Raptor roket motoru"

Kullanılmış Falcon 9 roketleri daha ucuz

Falcon 9 veya Falcon 9 benzeri roketlerin yapım maliyeti en az 60-70 milyon dolar civarında. Yalnızca tek bir tanesi bile bu şekilde inanılmaz ücretlere mal olan bu roketleri sadece bir seferliğine kullanabiliyor olmak da dolayısıyla uzay görevlerinin maliyetini epey bir artıyor. İşte SpaceX'in çözüm getirmeye çalıştığı şey de tam olarak bu. Elon Musk'ın 2002 yılında büyük bir hayali gerçeğe dönüştürmek adına kurduğu şirket, tek bir Falcon 9 roketini onlarca defa kullanarak uzay araştırmaları önündeki önemli bir engeli ortadan kaldırmayı hedefliyor.

SpaceX'in bu önemli başarısından kazanç sağlayacak olan ilk şirket de bugünkü haberle birlikte uydu firması SES oldu. Şirket temsilcisi Markus Payer, The Verge'e yaptığı açıklamalarda SES-10 uydusunun fırlatılışı için SpaceX'den bir indirim aldıklarını belirtti. Payer bu indirimin tam olarak hangi düzeylerde olduğunu ise açıklamadı.

http://www.theverge.com/2016/8/30/12708580/spacex-falcon-9-reusable-rocket-ses-satellite-launch Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Nalimali 3 yıl en beğenilen
2.el bölümüne açılmalıydı konu bizim ölücülerde görse iyi olur.
3 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H34RTL3SS 3 yıl Nalimali
Nalimali

2.el bölümüne açılmalıydı konu bizim ölücülerde görse iyi olur.

ölücüler diyenleri çok gördük aynı ürünü daha ucuza satmamıza rağmen pm atıp daha fazla indirim varmı diyenleri bu ölücü dedikleriniz aslında sizsiniz asıl ihtiyacı olanlar zaten ederini verip almak istiyor sizin gibi bedava alıp sonra satmaya çalışmıyorlar miadı dolmuş ürünleri hala sıfır fiyatına satmaya çalışıpda millete laf etmektende geriye kalmıyorsunuz...
Nalimali2.el bölümüne açılmalıydı konu bizim ölücülerde görse iyi olur.ölücüler diyenleri çok gördük aynı ürünü daha uc...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 3 yıl
Boş bulundum yorumdaki linke tıkladım. Ben ettim siz etmeyin beyler.
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
NEWEST 3 yıl
Bu sefer güldürmedi..
hurriyet.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Bizim burda olsa alır köfteci yada lokanta yaparlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Yapılan indirim uydu maliyetinden fazla olmalı ki riski alsınlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Tuvnera bunu beğendi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 3 yıl
Boş bulundum yorumdaki linke tıkladım. Ben ettim siz etmeyin beyler.
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl DubSteq
DubSteq
Boş bulundum yorumdaki linke tıkladım. Ben ettim siz etmeyin beyler.

Yaw adam link.tl linkleri atıp para kazanmaya çalışıyor. "Böyle bir şey olabilir mi" diye de paylaşıp, insanları merak ettirip Forumdaki üyeleri oltalama yapıyor.

Adam için "Fütürsuzca para kazanmaya çalışıyordu , linke girmedim" diye yazıyorum.

Artık bana cevap olarak ne yazdıysa, küfür falan olsa gerek, adamın mesajını da siliyorlar, benim mesajımı bile silmişler.

Donanımhaber öyle bir hale geldi ki, sürekli küfür eden kişiler ve bunları koruyan kişiler var.
Hele adamın teki var. Adam sürekli her 10 mesajından 4-5 inde, insanlara ŞAPŞAL deyip duruyor.
Normalde korumasalar adamın hesabı süresiz olarak kapanması gerekirdi yani..

E tabi. Adamı şikayet etsem, hesabı kapansa, 1 üye eksilir. Aman eksilmesin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enemywalker 3 yıl DubSteq
DubSteq

Boş bulundum yorumdaki linke tıkladım. Ben ettim siz etmeyin beyler.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Gereken yapıldı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nalimali 3 yıl en beğenilen
2.el bölümüne açılmalıydı konu bizim ölücülerde görse iyi olur.
3 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl Nalimali
Nalimali

2.el bölümüne açılmalıydı konu bizim ölücülerde görse iyi olur.




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 3 yıl Nalimali
Nalimali

2.el bölümüne açılmalıydı konu bizim ölücülerde görse iyi olur.

Aman hocam ! Bu ölücüler 62 M $ ücreti 5 M $ indirmeye çalışırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H34RTL3SS 3 yıl Nalimali
Nalimali

2.el bölümüne açılmalıydı konu bizim ölücülerde görse iyi olur.

ölücüler diyenleri çok gördük aynı ürünü daha ucuza satmamıza rağmen pm atıp daha fazla indirim varmı diyenleri bu ölücü dedikleriniz aslında sizsiniz asıl ihtiyacı olanlar zaten ederini verip almak istiyor sizin gibi bedava alıp sonra satmaya çalışmıyorlar miadı dolmuş ürünleri hala sıfır fiyatına satmaya çalışıpda millete laf etmektende geriye kalmıyorsunuz...
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8504 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
spacex, Falcon 9 ve
4 etiket daha Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HP’den hoparlör görünümlü masaüstü bilgisayar 3 yıl MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 video inceleme 3 yıl Lenovo Yoga Tab 3 Plus çıtayı yükseltiyor 3 yıl Lenovo Yoga Book: Tablet konseptine ilginç bir bakış açısı 3 yıl Samsung Gear S3 tanıtıldı 3 yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan inanılmaz kasırga görüntüleri (VİDEO) 3 yıl BMW 2020'ye kadar 7 Serisinin coupe versiyonunu satışa sunmayı planlıyor 3 yıl Apple, iCloud’a 2 TB depolama seçeneği ekledi 3 yıl Asus ZenWatch 3 duyuruldu 3 yıl Galaxy Note 7 şarj esnasında yandı, Samsung diken üstünde 3 yıl Bakır kablolarda 8Gbps dönemi 3 yıl Apple'ın dokunmatik OLED ekranlı yeni iMac ve MacBook'ları yakında tanıtılabilir 3 yıl Acer’dan 21 inçlik kavisli oyuncu dizüstü bilgisayarı geliyor 3 yıl Twitter’ın Amplify reklam programı ile artık yayınlandığınız videolardan para kazanabileceksiniz 3 yıl Gorilla Glass, giyilebilir cihazlarınızı daha iyi koruyacak 3 yıl Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit tanıtıldı 3 yıl Samsung’dan giriş seviyesine yönelik Exynos 7570 yonga seti 3 yıl Tesla kurallara uymayan sürücüler için otomatik pilotu devre dışı bırakacak 3 yıl Arçelik'in yerli OLED TV'si karşınızda "Özel röportaj" 3 yıl DC sinematik evreninin yeni kötüsü ilk kez görüldü 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kullanılmış SpaceX roketlerinin ilk müşterisi belli oldu Sonraki Intel Kaby Lake platformu resmen duyuruldu 3 yıl Samsung Exynos 8890 işlemcisinin bilinmeyenleri "Tüm detaylar ve derin analiz" 3 yıl Windows’un tablet pazarındaki payı %10’u geçiyor 3 yıl FES Watch U: Çift ekranlı Sony akıllı saati 3 yıl Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten Apple’a davet 3 yıl Avrupa Birliği’nden Apple’a rekor vergi cezası 3 yıl HTC One A9s geliyor 3 yıl Huawei yakın zamanda bir amiral gemisi tanıtmayacak 3 yıl Kim Dotcom: Mahkeme YouTube’dan canlı yayınlansın 3 yıl Haftanın en çok indirilen filmleri 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın teknik özellikleri sızdırıldı 3 yıl Samsung Galaxy TabPro S2 geliyor 3 yıl iPhone 7, 7 Eylül’de tanıtılıyor! 3 yıl Microsoft yeni reklamında şimdi de MacBook’la alay etti 3 yıl Detroit Electric tamamen elektrikli lüks sedan ve SUV üretmeyi planlıyor 3 yıl Wildfire şantaj yazılımının şifresi çözüldü 3 yıl Microsoft, Surface Book 2'ye ait yeni görsel yayınladı 3 yıl Otokar, Altay tankının seri üretimi için son teklifini gönderdi 3 yıl Google Fiber rüyası sona mı eriyor? 3 yıl İşte LADA'nın yeni otomobil konsepti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim