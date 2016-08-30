Kullanılmış SpaceX roketlerinin ilk müşterisi belli oldu

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"SpaceX'in inanılmaz Mars planları ve yeni nesil Raptor roket motoru"

Kullanılmış Falcon 9 roketleri daha ucuz

Tekrar kullanılabilir roketleriyle son zamanlarda adından çokça söz ettiren SpaceX, bugüne kadar toplamancak henüz hiçbirini tekrar uzaya fırlatmamıştı. Tekrar kullanılabilirliği artık tam anlamıyla hayata geçirmek isteyen şirket, kullanılmış Falcon 9 roketleri için ilk talibini de buldu., internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla yeni iletişim uydusu SES-10'un yörüngeye taşınımı için daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketinden yararlanılacağını duyurdu. Daha önce uzaya çıkmış bir roketi ikinci kez kullanan dünyadaki ilk şirket olacaklarını ifade eden Lüksemburg merkezli uydu firması, tarihe geçecek bu görevde SpaceX'le iş birliği yapacakları için büyük heyecan duyduklarını da ayrıca sözlerine ekledi.Latin Amerika'nın iletişim ihtiyaçlarında kullanılacak olan SES-10 uydusu, yer eş zamanlı yörüngeye, yani ekvatordan yaklaşık 35 bin kilometre yüksekliğe taşınacak. Önümüzdeki Sonbahar aylarında gerçekleşmesi beklenen bu önemli görevde hangi Falcon 9 roketinin kullanılacağı ise henüz netlik kazanmış değil.. Yalnızca tek bir tanesi bile bu şekilde inanılmaz ücretlere mal olan bu roketleri sadece bir seferliğine kullanabiliyor olmak da dolayısıyla uzay görevlerinin maliyetini epey bir artıyor. İşte SpaceX'in çözüm getirmeye çalıştığı şey de tam olarak bu. Elon Musk'ın 2002 yılında büyük bir hayali gerçeğe dönüştürmek adına kurduğu şirket,uzay araştırmaları önündeki önemli bir engeli ortadan kaldırmayı hedefliyor.SpaceX'in bu önemli başarısından kazanç sağlayacak olan ilk şirket de bugünkü haberle birlikte uydu firması SES oldu. Şirket temsilcisi Markus Payer, The Verge'e yaptığı açıklamalarda SES-10 uydusunun fırlatılışı için SpaceX'den bir indirim aldıklarını belirtti. Payer bu indirimin tam olarak hangi düzeylerde olduğunu ise açıklamadı.