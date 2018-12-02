SpaceX, iki kez kullandığı Falcon 9 roketini yarın tekrar fırlatacak

64 mini uydu yörüngeye taşınacak
SpaceX’in kargo taşımak amacıyla kullandığı Falcon 9 roketi üçüncü defa fırlatılmaya hazırlanıyor. Bu fırlatma başarılı gerçekleşirse 64 mini uydu yörüngeye yerleştirilecek. İçlerinde Brezilya, Kanada, Güney Kore ve İngiltere’den müşterilere ait uydular mevcut. Bu sayı, ABD’den uzaya tek seferde fırlatılacak en fazla sayıda kargo rekorunu kıracak. Ancak dünya rekoru 104 uyduyla Hindistan’a ait.Ayrıca Bkz. "SpaceX, Ay'a gidiyor: İlk Ay turistiyle anlaşmaya varıldı"
Falcon 9 roketi kargosunu yörüngeye ulaştırdıktan sonra Pasifik Okyanusu'nda bulunan bir drone gemi üzerine iniş yapacak. Falcon 9, Mayıs ve Ağustos aylarında yaptığı kalkışları başarıyla tamamlayıp, yer yüzeyine geri iniş yaparak şirketin en fazla sayıda tekrar kullandığı roket olmuştu. Yani SpaceX, aynı roketi ilk defa üçüncü fırlatılışına hazırlıyor. Eğer herhangi bir kaza yaşanmazsa dördüncü bir fırlatma yaşanması ihtimali mevcut.
https://www.theverge.com/2018/12/1/18114894/spacex-falcon-9-reusability-sso-a-mission-rideshare-satellites Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir de müşteriler arasında high school yani lise olması da epey dikkat çekici. Maşallah hangi ülkenin lisesi ise kalkmış spacecraft yapmış, üstüne gidip spacex ile anlaşmışta uzaya gönderttiriyor.