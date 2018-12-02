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SpaceX, iki kez kullandığı Falcon 9 roketini yarın tekrar fırlatacak

SpaceX'in yarın fırlatacağı Falcon 9 roketi daha öncesinde iki farklı görevde kullanılmıştı. SpaceX üçüncü kalkışında da başarılı olarak, yörüngeye 64 mini uydu yerleştirmek istiyor.
5 ay
12,4b
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3
Uzay
Onur Emre Karadağ
Yazar
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SpaceX, iki kez kullandığı Falcon 9 roketini yarın tekrar fırlatacak
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SpaceX, daha önce iki farklı görevde kullandığı Falcon 9 roketini tekrar fırlatmaya hazırlanıyor. Normal şartlarda 2 Aralık günü yapılması beklenen kalkış, SpaceX’in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımdan anlaşıldığı kadarıyla 3 Aralık tarihine ertelenmiş. Şu an için uçuş saati 21:32 olarak gözükse de, SpaceX ara ara değişiklikler yapabiliyor. Güncel tarihi öğrenmek isterseniz en altta bulunan video etkinliğini takip edebilirsiniz. Kalkış bu video üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

64 mini uydu yörüngeye taşınacak

SpaceX’in kargo taşımak amacıyla kullandığı Falcon 9 roketi üçüncü defa fırlatılmaya hazırlanıyor. Bu fırlatma başarılı gerçekleşirse 64 mini uydu yörüngeye yerleştirilecek. İçlerinde Brezilya, Kanada, Güney Kore ve İngiltere’den müşterilere ait uydular mevcut. Bu sayı, ABD’den uzaya tek seferde fırlatılacak en fazla sayıda kargo rekorunu kıracak. Ancak dünya rekoru 104 uyduyla Hindistan’a ait.

SpaceX, iki kez kullandığı Falcon 9 roketini yarın tekrar fırlatacak
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Ayrıca Bkz. "SpaceX, Ay'a gidiyor: İlk Ay turistiyle anlaşmaya varıldı"

Falcon 9 roketi kargosunu yörüngeye ulaştırdıktan sonra Pasifik Okyanusu'nda bulunan bir drone gemi üzerine iniş yapacak. Falcon 9, Mayıs ve Ağustos aylarında yaptığı kalkışları başarıyla tamamlayıp, yer yüzeyine geri iniş yaparak şirketin en fazla sayıda tekrar kullandığı roket olmuştu. Yani SpaceX, aynı roketi ilk defa üçüncü fırlatılışına hazırlıyor. Eğer herhangi bir kaza yaşanmazsa dördüncü bir fırlatma yaşanması ihtimali mevcut.


https://www.theverge.com/2018/12/1/18114894/spacex-falcon-9-reusability-sso-a-mission-rideshare-satellites Yorum Yaz
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Spider_hip 5 ay en beğenilen
Hindistan asıl ne yapmış öyle ya, 104 uydu neymiş.
Bir de müşteriler arasında high school yani lise olması da epey dikkat çekici. Maşallah hangi ülkenin lisesi ise kalkmış spacecraft yapmış, üstüne gidip spacex ile anlaşmışta uzaya gönderttiriyor.
Hindistan asıl ne yapmış öyle ya, 104 uydu neymiş.Bir de müşteriler arasında high school yani lise olması da epey dikkat çekici. Maşallah hangi ülkenin lise...
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V4LKyR 5 ay
Uydular arasında "HIGH SCHOOL SPACECRAFT" (lise uydusu) görünce bir kez daha yıkıldım...
Güzel ülkemde liselerde kimbilir neler oluyor acaba :( (aleyna tilki, tiktok vs)
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Spider_hip 5 ay en beğenilen
Hindistan asıl ne yapmış öyle ya, 104 uydu neymiş.
Bir de müşteriler arasında high school yani lise olması da epey dikkat çekici. Maşallah hangi ülkenin lisesi ise kalkmış spacecraft yapmış, üstüne gidip spacex ile anlaşmışta uzaya gönderttiriyor.
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Penanggalan 5 ay Spider_hip
Ayrıca kar oranını bir düşünsenize 1 roketiniz var ve bunu sürekli kullanabiliyorsunuz. Eskisi gibi roket parçalanıp 1 kez fırlatmak için milyon dolarlar ödemiyorsunuz.
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