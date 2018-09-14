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SpaceX, Ay'a gidiyor: İlk Ay turistiyle anlaşmaya varıldı

SpaceX, Ay'a göndereceği ilk uzay turistlerini önümüzdeki günlerde açıklayacak. Turistler şirketin Mars'a insan taşımak için tasarladığı BFR roketiyle taşınacak.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, uzay turizmine resmi olarak giriş yapmaya hazırlanıyor. Bugün Twitter adresi üzerinden ilginç bir duyuru yapan şirket, Ay'a götürülecek ilk yolcuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı. SpaceX'in ilk Ay turistinin ismi ve yolculuğun detayları önümüzdeki Pazartesi günü açıklanacak.

Elon Musk'ın Ay'a götüreceği ilk turist şirketin devasa roketi BFR ile taşınacak. BFR, yolcularıyla beraber Ay'ın yörüngesine gidip orada bir müddet vakit geçirdikten sonra Dünya'ya geri dönecek. Görev boyunca turistler hiçbir şekilde Ay'ın yüzeyine iniş yapmayacak.



Elon Musk'ın yeniden tasarlanmış haliyle ilk kez geçtiğimiz yıl tanıttığı BFR, veya Musk'ın ifadeleriyle "Gezegenlerarası Taşıma Sistemi", şu anda SpaceX merkezlerinde geliştirme aşamasında bulunuyor. Şirket başkanı Gwynne Shotwell'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalara göre BFR'ın ilk kısa uçuş testleri 2019'un sonlarına doğru yapılacak.

Bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşan BFR, tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip. İhtiyaç duyduğu gücü şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alan dev koloni taşıyıcısı, Musk'ın ifadelerine göre nihai haliyle 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olacak. Uzay aracının bu şekilde tek seferde onlarca insanı Mars'a taşıması bekleniyor.

Ay görevi ne zaman gerçekleşecek?


Görevin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği şu an için belli değil. Önümüzdeki Pazartesi günü bu konuyla ilgili detaylı bilgilerin verilmesi bekleniyor. Ancak bir tahmin yapmak gerekirse Ay turizmi uçuşlarının 2022-2023'den önce başlamasının pek de mümkün olmadığı söylenebilir. Zira görevlerin başlaması için öncelikle BFR roketinin uçuşa ve insan taşımaya hazır hale gelebilmesi gerekiyor. Bunun için de en az 3-4 yıl gibi bir süre gerekli.

Elon Musk'ın bizzat gerçekleştireceği basın toplantısı yerel saatle 21.00'da (TSİ 04.00 Salı günü) başlayacak. Bakalım Musk toplantıda neler söyleyecek.

https://twitter.com/SpaceX/status/1040397262248005632 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
attci45 8 ay
merak etmeyin yakında ANUNNAKİLER gelir birçoğumuzu bedava götürür.
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Saul Hudson 8 ay
dünyadaki gelişim ve değişime tanık olmak çok heyecan verici. küçücük hayatlarımızda kim bilir neleri tartışıyor neleri dert ediniyoruz.
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Spider_hip 8 ay
Valla gidince konum atsın, yoksa inanmam :D
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ouzqan 8 ay
Hadi hayırlı olsun.
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virusneo 8 ay
Simulatorde guzel bir cgi hazırlarlar, garibimde gunlerce dunya dısında oldugunu sanır

keske dogru olsaydı
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sniper23 8 ay virusneo
Bir de arka plana Donahımhaber'in turuncu rengi...
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faniseyler 8 ay
Adamları aya götürecekler ama ayak bastırmayacaklar insafsızlar.
İnsan bi ayaklarını ay kumuna sokmazsa, ordan hatıra çakıl taşı toplamazsa ne anlamı kaldı:))))
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showstopper41 8 ay
Cam terastan uçurum seyreder gibi Ay'ı seyretmeye gitmek. Ne kadar heyecanlı bir gezi olur tahmin edemiyorum. Sonra geri dönünce veya yörüngede internet çekiyorsa Google Haritalarda yorum yapıyorsun. Gördüğümüz manzara katlandığımız yola değdi.." gibi yorum yapıp 5 yıldız veriyorsun.
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AqRaMa 8 ay
100 yıl içinde filmlerdeki gibi bir uzay bizleri bekliyor
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terimer 8 ay AqRaMa
100 yil degil 10 yil bile surmeyecek. Yakinda ortaya cikacak olan gizli teknolojiler tam manasi ile dudak ucuklatacak.
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smart1978 8 ay
:)
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