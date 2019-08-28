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SpaceX'in prototip roketi 'Starhopper', 150 metre yüksekliğe ulaştı (VİDEO)

SpaceX'in prototip roketi Starhopper, bugün gerçekleştirilen bir test uçuşunda 150 metre yüksekliğe ulaşmayı başardı. Minik roket daha önce maksimum 18 metre yükselebilmişti.
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Hasan Aygünoğlu
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SpaceX'in prototip roketi 'Starhopper', 150 metre yüksekliğe ulaştı (VİDEO)
SpaceX'in yeni nesil roket motoru Raptor'u test etmek amacıyla tasarladığı Starhopper prototip roketi, bugün önemli bir deneme uçuşunu geride bıraktı. ABD'nin Teksas eyaletinde havalanan küçük roket, tam 150 metre yüksekliğe ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Starhopper daha sonra başarılı bir şekilde yüzeye iniş gerçekleştirdi.



Starhopper test roketinin SpaceX'in gelecek planları için çok büyük bir önemi var. Şirket bildiğiniz gibi önümüzdeki yıllarda hem Mars'a ve hem de Ay'a insan göndermeyi, daha sonra ise buralarda büyük koloniler kurmayı hedefliyor. Bu dev planın en büyük parçası ise Starship isimli uzay gemisi olacak. Bugün test edilen Starhopper roketi de nihai ürün olan Starship'in ilk test örneklerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Starship'in nihai dizaynı, Starhopper testlerinde elde edilen verilere göre belli olacak.

Test uçuşunun ardından Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan Elon Musk, SpaceX ekibini tebrik ederek,"Starship de bir gün, Mars'ın kızıl kumlarına iniş yapacak." şeklinde konuştu.



İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan Starship uzay gemisi gücünü SpaceX'in yeni nesil roket motoru Raptor'dan alıyor. İlk kez geçtiğimiz şubat ayında test edilen Raptor, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijen alıyor.

Starship'in 2020-2021 gibi ilk kez yörüngeye ulaşması bekleniyor. Bunun öncesinde ise SpaceX, daha gelişmiş prototip roketlerini test etmeye devam edecek. Starhopper'da yalnızca bir Raptor motoru yer alıyordu. Starship'te ise altı Raptor bulunacak. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla roket motoru taşıyan prototip roketlerin test edilmesi bekleniyor.

Starship; boyutlarına rağmen görece düşük maliyetlerle üretilebilmesi, devasa itici gücü ve tekrar tekrar kullanılabilme özelliğiyle Apollo görevlerinden bu yana belki de son 50 yılın en heyecan verici roketlerinden birisi olacak. Elon Musk'ın da ifadeleriyle Starship, insanlığı Güneş Sistemi'ndeki her noktaya taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bakalım devasa roketin Mars'a ilk insanları taşıdığı günleri görebilecek miyiz.  


https://www.theverge.com/2019/8/27/20833213/spacex-starhopper-test-flight-launch-boca-chica-texas-raptor-engine Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 2 sa.
inis sonrasi goruntu aynen 60larin ucuz bilim kurgu filmlerinden firlamis gibi.
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