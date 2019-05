SpaceX, önemli bir ilke daha imza attı: İşte muhteşem görüntüler

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, dün NASA için çok önemli bir uzay görevine çıktı. CRS-13 isimli bu tarihi görevde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan SpaceX, tekrar kullanılabilirlikte yeni bir ilke imza atarak ilk kez hem kullanılmış bir roketi hem de kullanılmış bir uzay aracını aynı anda yörüngeye fırlattı.



İşte kalkış ve iniş anlarının tamamı:

Mars'a gidebilmek için her geçen yıl daha fazla göreve çıkıyorlar

SpaceNews.com'a konuşan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, konuyla ilgili olarak,"Önümüzdeki yıl görev sayımızı %50 oranında artıracağız. 2017'de, 2016'ya oranla şimdiden iki kat daha fazla göreve çıktık, 2018'de de bu yıldan daha fazla göreve çıkacağız. Bu artışı sonraki yıllarda da %30-%40 oranında sürdürmeyi planlıyoruz." sözlerini kullanıyor.

CRS-13 görevi SpaceX'in NASA için çıktığı 13. Uluslararası Uzay İstasyonu kargo görevi oldu. İkmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan tam 2177 kilogramlık kargoyu ISS'e taşıyan SpaceX, "tarihi" olarak nitelendirdiği bu görevde iki farklı ilke imza attı.Bunlardan birincisi daha önce de belirttiğimiz gibi kullanılmış bir roket ve kullanılmış bir kargo kapsülünün aynı anda tekrar uzaya fırlatılmasıydı. İkincisi ise SpaceX'in en büyük iş ortağı olan NASA'nın, kullanılmış bir Falcon 9 roketinin ilk kez kendi görevlerinde tekrar kullanılmasına izin vermesi oldu. Yani dünyanın en büyük uzay ajansı NASA da artık Elon Musk'ın tekrar kullanılabilir roketlerine tam anlamıyla güveniyor.CRS-13 görevinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan Dragon uzay kapsülü ilk kez 2015'in Nisan ayında kullanılmıştı. Yine o görevde de ISS'e bir kargo taşıyan kapsül, görevden 5 hafta sonra denize düşürülmüştü. Bu Dragon kapsülünü uzaya taşıyan Falcon 9 roketi ise ilk kez geçtiğimiz Haziran ayında, bir başka ISS kargo görevi olan CRS-11'de kullanılmıştı.CRS-13, ayrıca SpaceX'in bu seneki 17. uzay göreviydi. Bu görevin de başarıyla sonlanmasıyla beraber şirket Aralık 2015'ten bu yana 20. Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmiş oldu. 2015'te 1, 2016'da 5, 2017'de ise şu ana kadar 14 roket indiren SpaceX, her geçen gün başarılarını katlamaya devam ediyor.Elon Musk'ın bundan tam 15 yıl önce, 2002 yılında temellerini attığı uzay şirketi SpaceX'in en büyük hedefi bildiğiniz gibi kızıl gezegen Mars yüzeyinde kendi kendisini idame ettirebilen bir koloni kurmak. Ancak arkasında ABD devleti olan NASA'nın bile maddi gerekliliklerini karşılamakta güçlük çektiği bu dev görev, tahmin edebileceğiniz üzere SpaceX gibi henüz genç sayılabilecek bir şirket için de çok büyük zorluklar çıkarıyor.Bu anlamda her türlü maddi gelire ihtiyacı olan SpaceX'in en büyük gelir kaynağı ise elbette uzay taşımacılık görevleri. Sadece ABD ile kalmayıp dünyanın her tarafından devletler ve özel şirketler için görevlere çıkan şirket, artık yavaş yavaş bu alandaki tüm rakiplerini geride bırakıp sektörün lideri haline gelmeye başladı. 2017 yılında bir önceki yıla göre kalkış sayısını ikiye katlayan SpaceX, önümüzdeki yıl da bu artışa devam edeceklerini ve yeni bir rekor daha kıracaklarını açıkladı.