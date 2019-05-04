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SpaceX, 'patlayan' uzay kapsülüyle ilgili ilk kez konuştu

Crew Dragon'un geçtiğimiz ay ortaya çıkan patlama görüntülerini SpaceX ilk kez resmen doğruladı. Basın toplantısı düzenleyen şirket konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı
2 hf.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX'in insanlı uzay seyahatleri için geliştirdiği yeni nesil uzay kapsülü Crew Dragon, hatırlayacağınız üzere 20 Nisan'da gerçekleştirilen bir motor testi sırasında patlamış ve paramparça olmuştu. Aradan geçen yaklaşık 12 günün ardından nihayet SpaceX bugün konuyla ilgili ilk kez açıklamalar yaptı ve kapsülün testler sırasında patladığını resmen doğruladı.

Basın toplantısı düzenleyen SpaceX başkan yardımcısı Hans Koenigsmann, anomalinin Crew Dragon kapsülünün SuperDraco isimli iticilerini çalıştırmadan sadece bir buçuk saniye önce ortaya çıktığını söyledi. SuperDraco iticileri Crew Dragon'un acil durum kaçış sistemine güç veriyor
Acil kaçış sistemi (veya fırlatma kaçış sistemi), uzay kapsüllerinin en önemli parçalarından birisi. Herhangi bir acil durum (patlama gibi) oluşması durumunda uzay aracının derhal roketten ayrılmasını sağlayan bu sistem, astronotların güvenliğinin sağlanması anlamında çok şey ifade ediyor. Burada oluşan herhangi bir problem kapsülün test sürecini ciddi anlamda uzatabiliyor. Boeing'in NASA için geliştirdiği Starliner kapsülü de geçtiğimiz yıl benzer bir problem yaşamıştı.

Hans Koenigsmann gazetecilere yaptığı açıklamalarda,"Öncelikle Draco iticilerini iki set halinde 5 saniye boyunca ateşledik. Testin bu kısmı kusursuz bir şekilde sonuçlandı. Bunun ardından ise, SuperDraco iticilerini çalıştırmadan hemen önce, anormal bir durum ortaya çıktı ve kapsül parçalandı." ifadelerini kullandı.

Problemin kaynağı tespit etmek için şu anda yoğun bir araştırma süreci içerisinde olduklarını ifade eden Koenigsmann,"Kesin bir sonuca varmak için henüz erken. İlk veriler anomalinin SuperDraco sisteminin aktivasyonu sırasında oluştuğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Patlayan Crew Dragon kapsülü geçtiğimiz ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılmıştı. Kapsül beş gün ISS'de kaldıktan sonra Yeryüzü'ne geri döndü (yukarıdaki fotoğraf). Crew Dragon'un bir sonraki görevi ise önümüzdeki temmuz ayında olacaktı. Demo-2 isimli bu görevde iki astronotun Uzay İstasyonu'na taşınması planlanıyordu. İlk insanlı uçuşa yalnızca iki ay kala bu problemin ortaya çıkması hem sevindirici bir durum olarak hem de bir hayal kırıklığı olarak değerlendirilebilir.

Yaşanan bu talihsiz olayın ardından şimdi Crew Dragon'un durumu tamamıyla belirsiz bir hale geldi. Kapsülün temmuz ayı için planlanan test uçuşu elbette artık mümkün değil. Hans Koenigsmann, bu durumdan hızlıca toparlanmak istediklerini söyledi ancak şu aşamada artık Crew Dragon'un test programında ciddi ertelemelerin olacağı kesin gibi görünüyor.

İnsanlı uzay görevleri için hazırlanan Crew Dragon, özellikle de NASA için çok büyük bir öneme sahip. Uzay ajansının tam 2,6 milyar dolarlık yatırım yaptığı kapsül, Amerikan astronotlarının tekrar ABD topraklarından uzaya gönderilmesini sağlayacak. Uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA, astronotlarını Rus roketleri ve kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiyordu. 

https://www.space.com/spacex-crew-dragon-explosion-investigation-underway.html Yorum Yaz
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TheJudgé 2 hf. en beğenilen SEO-Uzmanı
Dedi Ordinaryus profesör ve 1000 kişilik Space x ekibinin tasarımını beğenmedi
sonra Türkiye neden gelişmiyo
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Vartolu Saadettin 2 hf. deniz ömür
deniz ömür
a.b.d 1969 yılında aya ayak bastı öylemi:)))))) Bende inandım

onlarda zaten donanimhaberde bi deniz ömür var onu inandiramıyoruz bütün oyun bozuldu diye deliriyor. bütün mesele çok kıymetli siz inanmayanları inandırmak.
deniz ömüra.b.d 1969 yılında aya ayak bastı öylemi:)))))) Bende inandımonlarda zaten donanimhaberde bi deniz ömür var onu inan...
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V4LKyR 2 hf.
Bu forumda nice dehalar, babayiğitler saklıymış...
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deniz ömür 2 hf.
a.b.d 1969 yılında aya ayak bastı öylemi:)))))) Bende inandım
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Vartolu Saadettin 2 hf. deniz ömür
deniz ömür
a.b.d 1969 yılında aya ayak bastı öylemi:)))))) Bende inandım

onlarda zaten donanimhaberde bi deniz ömür var onu inandiramıyoruz bütün oyun bozuldu diye deliriyor. bütün mesele çok kıymetli siz inanmayanları inandırmak.
1 Yanıt Yanıtla +5
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SEO-Uzmanı 2 hf.
şekil mantık olarak çok zayıf !
çekirdek şeklinde dünyaya geri indirmek saçmalık !
sürtünmenin başladığı yerde direnç vardır .
dirençin olduğu yerde kanatlar hızı kesmekte işe yarar !
özetle fazla hızlanmasını engellerseniz !
yer yüzüne düdüklü tencere inmez !
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TheJudgé 2 hf. SEO-Uzmanı
Dedi Ordinaryus profesör ve 1000 kişilik Space x ekibinin tasarımını beğenmedi
sonra Türkiye neden gelişmiyo
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Piêr Dé Sans 2 hf. SEO-Uzmanı
Roket bilimi hakkındaki uzmanlığını da bize açıklar mısın?
Bugüne kadar kaç uçak, kaç mekik, kaç roket tasarladın? Hayır belli ki spacex in düşünemediği bir şeyi lise fizik bilginle düşünmüşsün.
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