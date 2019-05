Boeing, SpaceX'in gerisinde kaldı: Starliner'da büyük hata

Boeing'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşımak için tasarladığı 'Starliner' kapsülünün peşini aksilikler bir türlü bırakmıyor. Arstechnica'dan Eric Berger'in haberine göre , uzay aracının geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 'acil durum kaçış sistemi' testinde beklenmedik bazı anormallikler tespit edildi. Bu durum Boeing'in uzaya astronot taşıma hayallerini bir süre daha erteleyecek gibi görünüyor.

NASA durumdan memnun değil

"ABD, uzayda Rusya'ya muhtaç kaldı: SpaceX yine bekleneni veremedi"

Geçtiğimiz haftalarda ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi tarafından yayınlanan bir rapora göre SpaceX ve Boeing'in 2020 öncesinde insanlı bir göreve çıkması mümkün değil. Uzay kapsülleri Crew Dragon(SpaceX) ve Starliner'ın(Boeing) son durumlarından bahseden ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi,"Her iki şirketin de 2020'nin Ağustos ayından önce hazır olmalarını beklemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Boeing'in de geçtiğimiz günlerde doğruladığı rapora göre kaçış sisteminin testi sırasında motorlar başarıyla ateşlenmiş ancak sonrasında beklenmedik bir yakıt sızıntısının gerçekleştiği tespit edilmiş. Uzay aracında kullanılan yakıtın (hidrazin) ekstrem seviyede zehirli ve uçucu bir yapıya sahip olması nedeniyle bu tarz yakıt sızıntıları astronotların güvenliği için çok büyük bir tehdit anlamına geliyor.Acil kaçış sistemi (veya fırlatma kaçış sistemi), uzay kapsüllerinin en önemli parçalarından birisi. Herhangi bir acil durum (patlama gibi) oluşması durumunda uzay aracının derhal roketten ayrılmasını sağlayan bu sistem, astronotların güvenliğinin sağlanması anlamında çok şey ifade ediyor.NASA'nın uzaya astronot göndermek için anlaştığı bir diğer şirket olan SpaceX ise kendi kaçış sistemi testlerini başarıyla tamamlamıştı. 6 Mayıs'ta Crew Dragon isimli uzay kapsülünün testini tamamlayan SpaceX, şu an için 'şirketlerin 'uzay yarışında' Boeing'in önüne geçmiş gibi görünüyor.Diğer taraftan NASA ise aslında her iki şirketten de istediğini alabilmiş değil. 2011 yılında uzay mekiği programını iptal eden NASA, bildiğiniz gibi çok uzun bir süredir astronotlarını Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsülleriyle ISS'e gönderiyor.Uzaydaki bu Rusya bağımlılığını özel şirketler aracılığıyla sonlandırmak isteyen uzay ajansı, ISS'e insan taşımaları için 2014 yılında SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmış ve ilk görev tarihini 2017 olarak belirlemişti. Ancak her iki şirket de beklentilerin çok ama çok uzağında kaldı.