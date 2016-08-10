SpaceX'den ağır çekimde inanılmaz roket görüntüleri (VİDEO)

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Uzay sektörünün devrimsel şirketi SpaceX, özellikle de son 9 ay içerisinde yakaladığı inanılmaz başarılarla kendinden sürekli söz ettiriyor. Roket üretiminde olduğu gibi kendini halka tanıtma anlamında da epey başarılı işler çıkaran şirket YouTube sayfası üzerinden yine muhteşem bir video yayımladı.SpaceX'in yüksek hızlı kameralarla yakaladığı bu görüntülerde bugüne kadar iniş yapan üç farklı roket bulunuyor. Görünme sırasına göre Mayıs ayındaki JSCAT-14, Temmuz ayındaki CRS-9 ve Aralık ayındaki Orbcomm görevlerinde uçuş yapan roketler videodaki yerlerini almışlar. Tamamı gece çekilmiş görüntülerden oluşan video aynı zamanda ağır çekim ve 4K desteğiyle de beraber roketlerin kalkış ve iniş anlarına daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde göz atma fırsatı tanıyor.Tekrar kullanılabilirliği artık tam anlamıyla hayata geçirmek isteyen SpaceX, şimdilerde daha önce indirdiği bir roketi tekrar fırlatmanın planlarını yapıyor. Bu yılın sonlarına doğru bu işlemi ilk kez gerçekleştirmek isteyen şirket, daha önce Aralık ayında iniş yapan roketin hatıra olarak saklanacağını ve Mayıs ayının başlarında iniş yapan roketin de tekrar fırlatılmak için gereğinden fazla hasar gördüğünü açıklamıştı. Yani bu ikisi dışındaki herhangi bir roket önümüzdeki aylarda tekrar fırlatılabilir.