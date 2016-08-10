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SpaceX'den ağır çekimde inanılmaz roket görüntüleri (VİDEO)

YouTube sayfasını çok aktif bir şekilde kullanan uzay şirket SpaceX, daha önce iniş yapan roketlerin kalkış ve iniş anlarını görebildiğimiz inanılmaz bir video yayımladı
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay sektörünün devrimsel şirketi SpaceX, özellikle de son 9 ay içerisinde yakaladığı inanılmaz başarılarla kendinden sürekli söz ettiriyor. Roket üretiminde olduğu gibi kendini halka tanıtma anlamında da epey başarılı işler çıkaran şirket YouTube sayfası üzerinden yine muhteşem bir video yayımladı.

SpaceX'in yüksek hızlı kameralarla yakaladığı bu görüntülerde bugüne kadar iniş yapan üç farklı roket bulunuyor. Görünme sırasına göre Mayıs ayındaki JSCAT-14, Temmuz ayındaki CRS-9 ve Aralık ayındaki Orbcomm görevlerinde uçuş yapan roketler videodaki yerlerini almışlar. Tamamı gece çekilmiş görüntülerden oluşan video aynı zamanda ağır çekim ve 4K desteğiyle de beraber roketlerin kalkış ve iniş anlarına daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde göz atma fırsatı tanıyor.

Ayrıca Bkz. "Mars'a gitmenin maliyeti ne? İşte SpaceX'in harcayacağı para"
Tekrar kullanılabilirliği artık tam anlamıyla hayata geçirmek isteyen SpaceX, şimdilerde daha önce indirdiği bir roketi tekrar fırlatmanın planlarını yapıyor. Bu yılın sonlarına doğru bu işlemi ilk kez gerçekleştirmek isteyen şirket, daha önce Aralık ayında iniş yapan roketin hatıra olarak saklanacağını ve Mayıs ayının başlarında iniş yapan roketin de tekrar fırlatılmak için gereğinden fazla hasar gördüğünü açıklamıştı. Yani bu ikisi dışındaki herhangi bir roket önümüzdeki aylarda tekrar fırlatılabilir.

https://www.engadget.com/2016/08/10/spacex-launches-footage/ Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen
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tuago 3 yıl
Bu kadar ısrar ettiğine göre buyur;

Allah kime hidayet verirse o artık hidayeti bulmuştur; kimi şaşırtıp-saptırırsa artık onlar da hüsrana uğrayanlardır. A'raf,178.


Onların kalbleri vardır, bunlarla idrâk etmezler; gözleri vardır, bunlarla görmezler; kulakları vardır, bunlarla işitmezler. A'raf,179.


Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.Kafirun,6.

(Not: Forumu dini siteye çeviriyorsunuz için diye eleştirenler için, görüldüğü üzere sürekli sataşıp, tartışma çıkarmaya çalışanlar malum insanlar. O yüzden kimse bizi cevap hakkı kullandığımız için suçlamasın. En başta site yöneticilerinin bu tür sataşmalara izin vermemesi gerekir.)
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Lene 3 yıl
Adamlar Roketlen bozdu kafayı varya :)
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CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +4
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tuago 3 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

Ayetleri alalım ?


Kutsal su versek kurtarıyor mu? Öyle olursa sesiniz çıkmıyorda... 45. saniyeye bakın.

[DHTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=2Ysd17yeSsM#t=0m45s]
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