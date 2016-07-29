Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Mars'a gitmenin maliyeti ne? İşte SpaceX'in harcayacağı para

Geçtiğimiz Nisan ayında Red Dragon projesini açıklayan SpaceX, başka bir gezegene görev düzenleyen ilk özel şirket olacak. Peki Red Dragon projesi için SpaceX ne kadar harcama yapacak?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
14,4b
1
55
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzay sektörünün son dönemlerdeki popüler şirketi SpaceX'in kızıl gezegen Mars üzerinde çok büyük planlar yaptığı artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. 2025 yılı itibariyle Mars'a insan göndereceklerini hiç çekinmeden dile getiren SpaceX hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Nisan ayında da Red Dragon isimli bir projeyi ilk kez duyurmuştu. İnsanlı görevlerden önce Mars'a insansız görevler de düzenlemek isteyen şirket Red Dragon projesinin gerçekleşeceği tarih içinse 2018 yılını işaret etmişti.

Ayrıca Bkz. "SpaceX'den çılgın plan: 3 farklı roketi aynı anda indirecekler"

Amatör SpaceX'e NASA'dan teknik destek

Uzay araştırmalarının maliyetleri düşünüldüğünde aslında SpaceX'in böyle bir işe kalkışması oldukça büyük önem arzediyor. Zira uzay araştırmaları tarihi boyunca bu tür görevleri yalnızca çok büyük maddi güçlere sahip dev devletler gerçekleştirebilmişti. Yani SpaceX, Red Dragon projesiyle beraber bugüne kadar devletlerin tekelinde işleyen bir sektörün yönünü değişterecek ve başka bir gezegene görev düzenleyen ilk özel şirket olarak tarihi bir ilke imza atmış olacak.

SpaceX, aslında Kızıl Gezegen yolcuğunda tamamiyle de yalnız değil. Red Dragon projesinden elde edilecek verilerin paylaşımı karşılığında NASA da bu projeye dahil olacak ve sektörün amatörü konumundaki SpaceX'e teknik destek ve öneriler sağlayacak.

Ayrıca Bkz. "İşte dünyanın en güçlü roketi: Falcon Heavy"

Görevin maliyeti 320 milyon dolar civarında olacak

SpaceX'i Mars yolculuğunda yalnız bırakmayan NASA, dün Cleveland'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Red Dragon projesiyle ilgili bazı soruları da cevaplandırdı.

NASA'nın Red Dragon projesinde yapacağı harcamalarla ilgili gelen bir soruyu NASA temsilcisi Jim Reuter yanıtladı. Yaklaşık 32 milyon dolarlık bir yatırımın gerçekleşeceğini açıklayan Reuter, bu yatırımın doğrudan SpaceX şirketine değil SpaceX'e destek sağlayan NASA araştırmacılarına dağıtılacağını belirtti.

Reuter daha sonra SpaceX'in bu proje için ne kadar yatırım yapacağı sorusuna da cevap verdi. Doğrudan bir rakam belirtmeyen Reuter,"Bize maliyet konusunda 10'a 1 gibi bir ayarlama olacağını söylediler. Biz bir onlar on harcayacak." ifadelerini kullandı. Yani kısa bir hesaplama yaparsak Red Dragon projesinin yaklaşık 320 milyon dolar civarında bir maliyeti olacağını söyleyebiliriz.

Curiosity gözlem aracı 2.5 milyar dolar maliyetindeydi

Yakın zamanda Mars'a insan göndermeyi planlayan SpaceX için Red Dragon projesinin çok büyük bir önemi var. Zira yaklaşık 10 ton kütlesindeki Dragon 2 uzay aracını yüzeye indirmek Mars gibi çok ince bir atmosfere sahip bir gezegen için inanılmaz zor bir iş; ancak eğer insanlı bir görev planlıyorsanız bu tür işleri de başarmanız gerekiyor. Red Dragon işte bu nedenle Mars görevlerinin geleceği için kritik bir öneme sahip.

Yaklaşık 2.5 milyar dolara mal olan Curiosity gözlem aracı 1 tonun biraz altındaki kütlesiyle bugüne kadar Kızıl Gezegen yüzeyine iniş yapmayı başarmış en büyük kütleli cisimdi(Red Dragon'un onda biri kadar). Yani bu bağlamda düşünürsek SpaceX'in yapacağı 320 milyon dolarlık harcamanın oldukça makul göründüğünü söyleyebilirim.
 

http://www.theverge.com/2016/7/27/12297642/nasa-spacex-red-dragon-mission-320-million Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ÖzgünK 3 yıl en beğenilen .kök
.kök

Sarayın maliyeti 350 milyon dolar
Şöyle ilkel şeyler yapacağımıza keşke bilim, sanayi, teknolojiye yatırım yapsak...

Onu geç o para sayılmaz. Ucuz.

"Bütçede 1. sırada
Cumhurbaşkanlığına 434 milyon, Başbakanlığa 1 milyar 99 milyon lira ayrılan 2016 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı 6 milyar 482 milyon 979 bin liralık bütçe ile aralarında Bilim ve Sanayi, İçişleri, Kültür ve Turizm, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Bakanlıklarının da bulunduğu 12 bakanlıktan daha fazla bütçe ödeneği aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı da 1 milyar 636 bin 803 liralık bütçesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gerisinde kaldı."

Yıllık 7 milyar dolar. 10 yıl biriktirsen 70 milyar dolar. Bırak marsa gitmeyi, marsa, ay'a üs bile kurardık. İnsanları yollardık orada hayat kurarlardı.
Ya da yıllık 7 milyar dolara her eve fiber hat döşerdik. Elektrik, su gibi her evde fiber internet hattı da standart hale gelirdi.
.kökSarayın maliyeti 350 milyon dolarŞöyle ilkel şeyler yapacağımıza keşke bilim, sanayi, teknolojiye yatırım yapsak......
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +94
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.kök 3 yıl
Sarayın maliyeti 350 milyon dolar
Şöyle ilkel şeyler yapacağımıza keşke bilim, sanayi, teknolojiye yatırım yapsak...
4 Yanıt Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 3 yıl neo01470
neo01470


.kök

Sarayın maliyeti 350 milyon dolar
Şöyle ilkel şeyler yapacağımıza keşke bilim, sanayi, teknolojiye yatırım yapsak...

Bi bitmediniz


Doğruları söyleyince tepki vermen normal,Telaş Yok Kardeş.Durmak yok aynen yola devam..Ahh benim güzel Türkiyem,İçinde kimleri barındırırsın,kimleri..
neo01470.kökSarayın maliyeti 350 milyon dolarŞöyle ilkel şeyler yapacağımıza keşke bilim,...
Devamını Gör
Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ohol Oula 3 yıl
Mesajların hali gericiliğimizin göstergesi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dgo_cr7 3 yıl
değil 320 milyon dolar 320 milyar doların olsa yine gidemezsin.
bu maliyetler araç gereç ve operasyon maliyetleri.
yıllar süren trilyonlarca dolar harcanan araştırmaların sonucunda gidiliyor oraya.
320 milyon dolarım var hadi marsa gideyim diyemiyorsun yani
olay uzay aracı değil ar-ge.
yani sarayı yapmasak da gidemeyiz.
bunun için büyük bir atılıma, çok paraya ve yaklaşık 70 seneye ihtiyacımız var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
personalcomputer 3 yıl
G20 ülkeleri kendi aralarında para toplasa 320m çıkar diye düşünüyorum hatta ne G20'si G8 toplasın yeter.

Herkesten 4-5 TL alsak uzaya çıkma vergisi diye, denkleştiriz. İşe yarar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 3 yıl
Kablosuz iletisim hizi ve teknolojisi degismedikce uzayda harcanan para uydular harici israf
Yok yuzunun dunyaya donmesini beklicende yok o isindan bu isindan etkileniomusda mk 2 dk iletisim kuruyolar ondada bi bok yiyemion zaten gecikme 16 dk bide gunesi bekle isin yoksa xD oda var pili biter 1 milyar tl harca pil bitsin olaya bak mk xD
Yani iletişim ve pil teknolojileri gelismeden acik ve net goruldugu gibi bu is israfdan baska bisey degil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 3 yıl
devlet düşmanları içimizde .. sadece fetö değilki düşmanlar.. Gitsinler ülkemizden bu vatan hainleri.. bizim okullarımızda okuyorlar bizim dilimizi konuşuyorlar yine bize düşman oluyorlar.. Arkadaş bu ülkeyle ne alıp veremediğiniz var anlamıyorum ki?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buzdagibalik 3 yıl
Alman DW nin haberi;
Kilise, sadece kilise vergilerinden yılda 9 milyar euro alıyor.
Almanyada kiliselerin yıllık gelirinin 50 mliyar euro düzeyinde olduğunu yazıyor. Doğrudan ödenen paralar, vergiler, kiliselere tanınan imtiyazlardan elde edilen gelirler vb. yazının linki aşağıda. dw.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LORDTEK 3 yıl
Gençler anlamadınız galiba 320 milyon dolara Mars'a konması çok zor diyorum. Başarırlarsa bravo diyorum, anlamıyor musunuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Audi383848 3 yıl
Cumhurbaşkanı,başbakan ve bakanlıklar için sorun değil.Sonuçta o paraya saray yaparsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deleted_User-04 3 yıl
Ülkenin durumu hiç iyi değil. Şu anda Amerika ve diğer ülkeler ürettikleri şeyleri durdursa sadece biz üretsek bile 50 yılda aynı seviyeye gelemeyiz gibi geliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
travers 3 yıl
Parayı basınca aya ya da marsa gideceğini sanan mahluklar görmek ilginç. Adamlar 100 yıl boyuncu araştırdı geliştirdi denedi, bunların karşılığını net olarak yeni yeni alacaklar. Bu akıllılar basıp parayı marsa koloni kuracak. Beyinlerinizi aldırın da beyinsiz olduğunuzu bilelim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 3 yıl
Ben buraya astronomi için gelmiştim ama...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 3 yıl
böyle aptalca masraflar yapıp parayı sokağa atmasınlar. arasınlar cübbeliyi o anlatsın mars'ı onlara.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14385 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
spacex, falcon heavy ve
5 etiket daha red dragon Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl NVIDIA GTX 970'in bellek kavgasında uzlaşma: kullanıcılara 30 Dolar geri ödenecek 3 yıl Microsoft binlerce kişiyi işten çıkarıyor 3 yıl Netflix, Marvel dizilerine yenilerini eklemeyi planlıyor 3 yıl Puskas ödüllü oyuncu futbolu bırakarak YouTuber oluyor 3 yıl Vine önemini kaybetmeye başladı 3 yıl Yeni Galaxy Note 7 görselleri ve Gear VR gözlüğü karşınızda 3 yıl Porsche Mission E'yi hayata geçirmek için 1400 kişiyi işe alacak 3 yıl Ay'a giden astronotlar kalp hastalığına mı yakalanıyor? 3 yıl Lego Star Wars: Güç mobilde uyanıyor 3 yıl 2si1 "Malum" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl SpaceX Mayıs ayında indirdiği roketi işte böyle test etti (VİDEO) 3 yıl HTC 10 ön kamerasından Samsung çıktı 3 yıl Samsung Galaxy Note 7′nin gizem dolu ilk reklamı yayınlandı 3 yıl Asus ROG serisi, GTX 1000 ekran kartları ile yenileniyor 3 yıl Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: Ortak altyapı kullanımını destekliyoruz 3 yıl Şimdi de Lenovo Air 13 Pro dizüstü modeli 3 yıl Nikon’dan bokeh tutkunlarına özel lens 3 yıl ADATA’dan maliyet odaklı harici SSD ürünleri 3 yıl Samsung, akıllı telefon pazarında Apple’ı ikiye katladı 3 yıl Zeplinlerin tamiri için küçük robotlar kullanılacak 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mars'a gitmenin maliyeti ne? İşte SpaceX'in harcayacağı para Sonraki Meizu akıllı saati internete sızdırıldı 3 yıl İlk defa Donanım Haber açıklıyor: İşte Lenovo Vibe P2 ve özellikleri 3 yıl Erler Film 60 yıllık efsane arşivini internete taşıyor 3 yıl Türk Telekom, ikinci çeyrekte rekor düzeyde büyüdü 3 yıl LG V20, ikinci çeyrek mali raporlarında ortaya çıktı 3 yıl ABD yeni tanker uçakları deniyor: KC-46A Pegasus son testleri başarıyla geçti 3 yıl Çinli LeEco’dan büyük ABD hamlesi 3 yıl Kötü gidişatı devam eden Apple 1 milyarıncı iPhone’u sattığını duyurdu 3 yıl Tesla hız limitlerine uymadığı için kaza yapmış 3 yıl Google Play Store'a yeni kategoriler geliyor 3 yıl LG, esnek OLED ekranlara 1.75 milyar dolar yatırım yapıyor 3 yıl Sony, pil bölümünü satmaya hazırlanıyor 3 yıl Samsung’un faaliyet kârı tüm beklentileri aştı 3 yıl Yerli yazılımcı Kron, 2022 Dünya Kupası’na talip 3 yıl Adil Kullanım Kotası (AKK) ne zaman hayatımızdan çıkacak ? 3 yıl Samsung, turbo hız teknolojisini detaylandırdı 3 yıl Kuyruklu yıldıza iniş yapan ilk uzay aracı Philae'ye elveda zamanı 3 yıl Yerli geliştiricimizden Pass Bye sonsuz koşu oyunu 3 yıl Samsung Galaxy S8, Project Dream kapsamında geliştiriliyor 3 yıl Google'dan acil durumlarda hayat kurtaracak yenilik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim