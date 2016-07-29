Mars'a gitmenin maliyeti ne? İşte SpaceX'in harcayacağı para

Uzay sektörünün son dönemlerdeki popüler şirketi SpaceX'in kızıl gezegen Mars üzerinde çok büyük planlar yaptığı artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. 2025 yılı itibariyle Mars'a insan göndereceklerini hiç çekinmeden dile getiren SpaceX hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Nisan ayında da Red Dragon isimli bir projeyi ilk kez duyurmuştu. İnsanlı görevlerden önce Mars'a insansız görevler de düzenlemek isteyen şirket Red Dragon projesinin gerçekleşeceği tarih içinse 2018 yılını işaret etmişti.
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Amatör SpaceX'e NASA'dan teknik destek
Uzay araştırmalarının maliyetleri düşünüldüğünde aslında SpaceX'in böyle bir işe kalkışması oldukça büyük önem arzediyor. Zira uzay araştırmaları tarihi boyunca bu tür görevleri yalnızca çok büyük maddi güçlere sahip dev devletler gerçekleştirebilmişti. Yani SpaceX, Red Dragon projesiyle beraber bugüne kadar devletlerin tekelinde işleyen bir sektörün yönünü değişterecek ve başka bir gezegene görev düzenleyen ilk özel şirket olarak tarihi bir ilke imza atmış olacak.
SpaceX, aslında Kızıl Gezegen yolcuğunda tamamiyle de yalnız değil. Red Dragon projesinden elde edilecek verilerin paylaşımı karşılığında NASA da bu projeye dahil olacak ve sektörün amatörü konumundaki SpaceX'e teknik destek ve öneriler sağlayacak.
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Görevin maliyeti 320 milyon dolar civarında olacakSpaceX'i Mars yolculuğunda yalnız bırakmayan NASA, dün Cleveland'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Red Dragon projesiyle ilgili bazı soruları da cevaplandırdı.
NASA'nın Red Dragon projesinde yapacağı harcamalarla ilgili gelen bir soruyu NASA temsilcisi Jim Reuter yanıtladı. Yaklaşık 32 milyon dolarlık bir yatırımın gerçekleşeceğini açıklayan Reuter, bu yatırımın doğrudan SpaceX şirketine değil SpaceX'e destek sağlayan NASA araştırmacılarına dağıtılacağını belirtti.
Reuter daha sonra SpaceX'in bu proje için ne kadar yatırım yapacağı sorusuna da cevap verdi. Doğrudan bir rakam belirtmeyen Reuter,"Bize maliyet konusunda 10'a 1 gibi bir ayarlama olacağını söylediler. Biz bir onlar on harcayacak." ifadelerini kullandı. Yani kısa bir hesaplama yaparsak Red Dragon projesinin yaklaşık 320 milyon dolar civarında bir maliyeti olacağını söyleyebiliriz.
Curiosity gözlem aracı 2.5 milyar dolar maliyetindeydiYakın zamanda Mars'a insan göndermeyi planlayan SpaceX için Red Dragon projesinin çok büyük bir önemi var. Zira yaklaşık 10 ton kütlesindeki Dragon 2 uzay aracını yüzeye indirmek Mars gibi çok ince bir atmosfere sahip bir gezegen için inanılmaz zor bir iş; ancak eğer insanlı bir görev planlıyorsanız bu tür işleri de başarmanız gerekiyor. Red Dragon işte bu nedenle Mars görevlerinin geleceği için kritik bir öneme sahip.
Yaklaşık 2.5 milyar dolara mal olan Curiosity gözlem aracı 1 tonun biraz altındaki kütlesiyle bugüne kadar Kızıl Gezegen yüzeyine iniş yapmayı başarmış en büyük kütleli cisimdi(Red Dragon'un onda biri kadar). Yani bu bağlamda düşünürsek SpaceX'in yapacağı 320 milyon dolarlık harcamanın oldukça makul göründüğünü söyleyebilirim.
http://www.theverge.com/2016/7/27/12297642/nasa-spacex-red-dragon-mission-320-million Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Onu geç o para sayılmaz. Ucuz.
"Bütçede 1. sırada
Cumhurbaşkanlığına 434 milyon, Başbakanlığa 1 milyar 99 milyon lira ayrılan 2016 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı 6 milyar 482 milyon 979 bin liralık bütçe ile aralarında Bilim ve Sanayi, İçişleri, Kültür ve Turizm, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Bakanlıklarının da bulunduğu 12 bakanlıktan daha fazla bütçe ödeneği aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı da 1 milyar 636 bin 803 liralık bütçesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gerisinde kaldı."
Yıllık 7 milyar dolar. 10 yıl biriktirsen 70 milyar dolar. Bırak marsa gitmeyi, marsa, ay'a üs bile kurardık. İnsanları yollardık orada hayat kurarlardı.
Ya da yıllık 7 milyar dolara her eve fiber hat döşerdik. Elektrik, su gibi her evde fiber internet hattı da standart hale gelirdi.
Doğruları söyleyince tepki vermen normal,Telaş Yok Kardeş.Durmak yok aynen yola devam..Ahh benim güzel Türkiyem,İçinde kimleri barındırırsın,kimleri..