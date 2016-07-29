Mars'a gitmenin maliyeti ne? İşte SpaceX'in harcayacağı para

Amatör SpaceX'e NASA'dan teknik destek

Uzay araştırmalarının maliyetleri düşünüldüğünde aslında SpaceX'in böyle bir işe kalkışması oldukça büyük önem arzediyor. Zira uzay araştırmaları tarihi boyunca bu tür görevleri yalnızca çok büyük maddi güçlere sahip dev devletler gerçekleştirebilmişti. Yani SpaceX, Red Dragon projesiyle beraber bugüne kadar devletlerin tekelinde işleyen bir sektörün yönünü değişterecek ve başka bir gezegene görev düzenleyen ilk özel şirket olarak tarihi bir ilke imza atmış olacak.

SpaceX, aslında Kızıl Gezegen yolcuğunda tamamiyle de yalnız değil. Red Dragon projesinden elde edilecek verilerin paylaşımı karşılığında NASA da bu projeye dahil olacak ve sektörün amatörü konumundaki SpaceX'e teknik destek ve öneriler sağlayacak.