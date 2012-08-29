Spam postalar yılda 200 milyon dolar gelir sağlıyor

İnternetin yaygın kullanıma geçtiği yıllardan bu yana var olan istenmeyen - spam postalar, ilk dönemlerinde bireylerin kendi cihazlarından göndermeye çalıştıkları sayısı on taneyi geçmeyen postalar iken, şimdi zombi bilgisayarların oluşturduğu botnet ağları tarafından her gün milyarlarca gönderilen postalar halini aldı. Haliyle bu işten önemli gelirler de elde edilmeye başlandı.





Rustock, Zeus gibi ağlar çökertilmiş olsa da spam işinden para kazanmayı meslek edinmiş firmalar sayesinde her gün daha çok botnet ağı sisteme katılıyor.





ABD'de iki araştırmacı tarafından yayınlanan Spam Ekonomisi adlı çalışma, istenmeyen epostaların geldiği noktayı göstermesi açısından ilgi çekici.





Her gün geçerli mail adreslerine 100 milyar email gönderiliyor. 2010 verilerine göre bunların yüzde 88'i spam posta.





Spam posta işinde olduğu tahmin edilen şirket sayısı 45. Bunlar sadece tespit edilebilen sayılar.





Spam postadan şirketler yılda 200 milyon dolar gelir elde ediyor. Spam postaların ABD ekonomisine zararı ise 20 milyar dolar civarında. Ancak farklı hesaplamalarla rakam 50 milyar dolara kadar çıkıyor. Spamdan görülen zarar ve elde edilen kazanç arasında 100:1 oranı olduğu belirtiliyor. Spamdan kazanılan her 1 dolara karşılık ekonomi 100 dolar zarar ediyor.





İnternet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu spam postaları okumadan silse de örneğin Yahoo Mail kullanıcılarının yüzde 6'sı spam postalarla ilgileniyor. Bu da 100 000 kullanıcıya denk geliyor.





Spam posta gönderme işinde olduğu tespit edilen 45 firmanın 30'u ilaç alanında, 5'i yazılım alanında, 10'u çakma tabir edilen kopya ürünler alanında faaliyet gösteriyor.





Eczacılık alanında geçen yıl 346 milyon benzersiz URL spam yoluyla gönderilmişken, yazılım firmaları 3 milyon, kopya ürün firmaları 15 milyon benzersiz URL göndermiş. Bu firmaların 69 bin farklı domain adı bulunuyor. Toplam 1039 farklı vitrine sahip firmalar, kanun güçleri birbirine benzeyen vitrinlere sahip siteleri kapatsa bile spam postalar yoluyla kullanıcıları sitelerine çekmeye devam ediyor.





Gelişen teknoloji sayesinde atılan spam başına maliyet neredeyse sıfıra yakın bir seviyeye inerken, botnetleri takip eden araştırmacılar 120 adet reklamı yapılan ürünlere sipariş verildiğini görmüş. Spam postalara kullanıcıların cevap verme oranı bir hayli yüksek.





Spam postalar için firmaların affiliate adı verilen ve gelirden bir miktar pay alan aracı tanıtıcılar kullanıldığı da görülmüş. Spam postalardan elde edilen gelirin yüzde 75'i Letonya, Azerbaycan ve St. Kitts and Nevis ülkelerindeki 3 banka üzerinden aktarılmış. Kalan yüzde 25 ise çeşitli ülkelerdeki 14 banka üzerinden aktarılmış.





Spam postalar ile yapılan reklamların masrafı da kanuni yollarla yapılan reklamlara oranla binde bir veya 2500'de bir gibi seviyelere inebiliyor. Bu açıdan spam postalar az masrafla çok müşteri çekmek için en iyi yol haline geliyor.





Araştırma özellikle spam postalara karşı yazılım güvenliği konusuna yatırım yapılmasını şart koşuyor. Her gün daha fazla büyüyen internet kullanıcı sayısı ve internette dolaşan devasa para miktarları, spam postaların cazibesini daha da artırıyor.