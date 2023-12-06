Gmail, spam mailler için yapay zeka özelliğini devreye sokuyor

Gmail, spam e-postalara karşı artık daha güvenli
Dünyanın en popüler e-posta hizmeti, son yıllardaki en önemli güncellemesini hayata geçirdi. Gelişmiş yapay zeka aracılığıyla spam mail gönderenleri alt etmeyi amaçlayan Gmail, artık RETVec (Resilient & Efficient Text Vectorizer) adı verilen yeni bir metin sınıflandırma sistemine sahip. Bu yeni spam tespit teknolojisi, spam gönderenler tarafından geleneksel filtreleri atlamak için kullanılan yaygın bir taktik olan metin manipülasyonlarına karşı etkin rol oynayacak. Spam e-posta gönderenler genellikle spam korumasından kaçınmak için özel karakterle, emojiler ve diğer teknikleri kullanıyorlar.
Yeni yaklaşım, Gmail'in aldatıcı taktikler kullanan e-postaları anlamasını ve filtrelemesini sağlayarak spam ve kimlik avı girişimlerini engelleme becerisini önemli ölçüde geliştiriyor. Google'a göre, RETVec'in kullanıma sunulması spam tespit oranlarını %38 oranında artırdı ve hata oranını %20 oranında düşürdü. Böylece, kullanıcıların gelen kutularında spam görme olasılığı azaldı ve yanlışlıkla spam olarak işaretlenen önemli, gerçek e-postaları kaçırma olasılıkları azaldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.