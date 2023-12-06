Gmail, spam mailler için yapay zeka özelliğini devreye sokuyor

Tam Boyutta Gör Gmail'in son güncellemesi, kullanıcıları istenmeyen önemsiz postalardan korumak için yapay zeka destekli spam algılama özelliğini sunuyor. Arama devine göre bu güncelleme yalnızca kullanıcı güvenliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda spam tespit oranını da önemli ölçüde geliştiriyor.

Gmail, spam e-postalara karşı artık daha güvenli

Dünyanın en popüler e-posta hizmeti, son yıllardaki en önemli güncellemesini hayata geçirdi. Gelişmiş yapay zeka aracılığıyla spam mail gönderenleri alt etmeyi amaçlayan Gmail, artık RETVec (Resilient & Efficient Text Vectorizer) adı verilen yeni bir metin sınıflandırma sistemine sahip. Bu yeni spam tespit teknolojisi, spam gönderenler tarafından geleneksel filtreleri atlamak için kullanılan yaygın bir taktik olan metin manipülasyonlarına karşı etkin rol oynayacak. Spam e-posta gönderenler genellikle spam korumasından kaçınmak için özel karakterle, emojiler ve diğer teknikleri kullanıyorlar.

Tam Boyutta Gör Bu manipülasyonlar genellikle standart alfabe harflerine benzeyen karakterler olan homoglifleri içeriyor, dolayısıyla geleneksel spam filtrelerinin bunları tespit etmesi zorlaşıyor. Google tarafından geliştirilen RETVec bu zorluğun üstesinden geliyor. Yeni özellik yalnızca karakter tanımaya dayanmak yerine görsel benzerliği kullanan 200.000 parametreli bir makine öğrenim modeli kullanıyor.

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Yeni yaklaşım, Gmail'in aldatıcı taktikler kullanan e-postaları anlamasını ve filtrelemesini sağlayarak spam ve kimlik avı girişimlerini engelleme becerisini önemli ölçüde geliştiriyor. Google'a göre, RETVec'in kullanıma sunulması spam tespit oranlarını %38 oranında artırdı ve hata oranını %20 oranında düşürdü. Böylece, kullanıcıların gelen kutularında spam görme olasılığı azaldı ve yanlışlıkla spam olarak işaretlenen önemli, gerçek e-postaları kaçırma olasılıkları azaldı.

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Gmail, spam mailler için yapay zeka özelliğini devreye sokuyor