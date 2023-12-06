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    Gmail, spam mailler için yapay zeka özelliğini devreye sokuyor

    Gmail için hazırlanan yeni özellikle birlikte e-posta servisi artık çok daha akıllı. Gmail önemsiz e-postalara karşı savaşı kazanmak için yapay zekalı spam algılama özelliğini devreye alıyor.
    Gmail, spam mailler için yapay zeka özelliğini devreye sokuyor Tam Boyutta Gör
    Gmail'in son güncellemesi, kullanıcıları istenmeyen önemsiz postalardan korumak için yapay zeka destekli spam algılama özelliğini sunuyor. Arama devine göre bu güncelleme yalnızca kullanıcı güvenliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda spam tespit oranını da önemli ölçüde geliştiriyor.

    Gmail, spam e-postalara karşı artık daha güvenli

    Dünyanın en popüler e-posta hizmeti, son yıllardaki en önemli güncellemesini hayata geçirdi. Gelişmiş yapay zeka aracılığıyla spam mail gönderenleri alt etmeyi amaçlayan Gmail, artık RETVec (Resilient & Efficient Text Vectorizer) adı verilen yeni bir metin sınıflandırma sistemine sahip. Bu yeni spam tespit teknolojisi, spam gönderenler tarafından geleneksel filtreleri atlamak için kullanılan yaygın bir taktik olan metin manipülasyonlarına karşı etkin rol oynayacak. Spam e-posta gönderenler genellikle spam korumasından kaçınmak için özel karakterle, emojiler ve diğer teknikleri kullanıyorlar.

    Gmail, spam mailler için yapay zeka özelliğini devreye sokuyor Tam Boyutta Gör
    Bu manipülasyonlar genellikle standart alfabe harflerine benzeyen karakterler olan homoglifleri içeriyor, dolayısıyla geleneksel spam filtrelerinin bunları tespit etmesi zorlaşıyor. Google tarafından geliştirilen RETVec bu zorluğun üstesinden geliyor. Yeni özellik yalnızca karakter tanımaya dayanmak yerine görsel benzerliği kullanan 200.000 parametreli bir makine öğrenim modeli kullanıyor.

    Yeni yaklaşım, Gmail'in aldatıcı taktikler kullanan e-postaları anlamasını ve filtrelemesini sağlayarak spam ve kimlik avı girişimlerini engelleme becerisini önemli ölçüde geliştiriyor. Google'a göre, RETVec'in kullanıma sunulması spam tespit oranlarını %38 oranında artırdı ve hata oranını %20 oranında düşürdü. Böylece, kullanıcıların gelen kutularında spam görme olasılığı azaldı ve yanlışlıkla spam olarak işaretlenen önemli, gerçek e-postaları kaçırma olasılıkları azaldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 20 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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