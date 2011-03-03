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Sparkle tek slot tasarımlı GeForce GTX 570 modelini gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle tek slot tasarımlı GeForce GTX 570 modelini gösterdi
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Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Sparkle, tek slot tasarımlı GeForce GTX 570 modelini tanıttı. Sparkle One olarak isimlendirilen yeni ekran kartı, Nvidia'nın en güçlü grafik işlem birimi olan GF110'u şimdiye kadar hazırlanan en uzun ekran kartı PCB'lerinden biri üzerinde tek slot soğutucu ile kullanıyor.

Grafik işlem birimi 752MHz'de, paralel işlemcileri ise 1504MHz'de görev yapan ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine (CUDA çekirdeği) sahip. İki adet 6pin güç konnektörü ile desteklenen ekran kartı aynı zamanda SLI ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan tek slot tasarımlı GeForce GTX 570'in ne zaman ve hangi fiyattan sunulacağı ise bilinmiyor.

Sparkle tek slot tasarımlı GeForce GTX 570 modelini gösterdi
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LiveForSpeed 8 yıl
turuncu uv boyayıp 4 tane takıp quad sli yapsan çok şık durur kasada. Sadece şekil olarak


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resler 8 yıl
Hey maşallah sulak yerde yetişmiş.
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Furkán 8 yıl
Kartın boyu çok uzun..
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Zeytinbey 8 yıl
Soğutması ne kadar başarılı olur görmek lazım test edip ama çok bir şey beklememek lazım, boyu çok uzun görünüyor, bunu koyacak kasa zor bulunur, buna alacak kasayı alanın derdi performans ve OC olacağı içinde bu modeli tercih etmez... Sparkle'ı hangi hedef kitle amaçlayıp hangi akla hizmet ürettiğini anlayamadım. Bana göre epic fail bir tasarım olmuş...
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NecroCyber-777 8 yıl
Tek slot yapıyorlar iyi hoşda peki oc yeteneği ben,m gigabyte gtx570 mesela gpu 900 mhz ramler 4800 mhz görüyor o derece bir oc yeteneğine sahip olur mu acaba önce bunu sorgulamak lazım
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FasTBoY 8 yıl
Maşallah ne uzun yapmışlar kartı. Ama bu kadar uzun olunca tek slot yapmanın espirisi nerede kaldı?

Yalnız haberi fx57 duyurmasa direk fake derdim herhalde, aynen kartı photoshopla çekip uzatmışlar gibi duruyor.

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Dovahkiin 8 yıl
2 tanesinden körüklü otobüs olur heralde.
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OZKNaln 8 yıl
guzel bnce.
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cestvrai 8 yıl
Maşallah mandigo gibi ne bicim kart bu kardeşim
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dhsacit 8 yıl
içi full bakır olsa cıft fan olsa sagda solda buz gibi olur aslında
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Trecc11 8 yıl
tek slotla aşırı ince ve uzun görünüyor

vitaminsiz kalmış gibi
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LEON-X 8 yıl
Bu markayı görünce direk vites değiştirip kaçın
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born2bemad 8 yıl
Maksimum yükte ısı nedir? Gerisi tırıvırı.
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