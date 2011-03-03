Sparkle tek slot tasarımlı GeForce GTX 570 modelini gösterdi

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Sparkle, tek slot tasarımlı GeForce GTX 570 modelini tanıttı. Sparkle One olarak isimlendirilen yeni ekran kartı, Nvidia'nın en güçlü grafik işlem birimi olan GF110'u şimdiye kadar hazırlanan en uzun ekran kartı PCB'lerinden biri üzerinde tek slot soğutucu ile kullanıyor.

Grafik işlem birimi 752MHz'de, paralel işlemcileri ise 1504MHz'de görev yapan ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine (CUDA çekirdeği) sahip. İki adet 6pin güç konnektörü ile desteklenen ekran kartı aynı zamanda SLI ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan tek slot tasarımlı GeForce GTX 570'in ne zaman ve hangi fiyattan sunulacağı ise bilinmiyor.