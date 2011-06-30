Specific Media, Myspace'i 35 milyon dolara News Corp.'dan satın aldı

2006 yılından 2008 yılına kadar Amerika'nın en popüler sosyal ağı olan MySpace, yeniden el değiştiriyor. 2003 yılında kurulan, artan popülerliğiyle birlikte dünyanın en büyük medya holdinglerinden biri olan News Corp tarafından 580 milyon dolara satın alınan Myspace'in yeni sahibi artık Specific Media.

Specific Media, News Corp. ile Myspace için 35 milyon dolara anlaşırken; Myspace'in yönetim kurulu başkanı Mike Jones, geçiş sürecinde görevine devam edecek; ancak Specific Media, tıpkı News Corp.'un geçtiğimiz Ocak ayında yaptığı gibi Myspace çalışanlarının yaklaşık yarısının işine son verecek.

Myspace, 2005 yılında 580 milyon dolara News Corp. tarafından satın alınmış; ancak Facebook'la birlikte Myspace'in popülerliği hızla gerilemeye başlamıştı. Bu düşüş sonucunda News Corp. geçtiğimiz Ocak ayında Myspace çalışanlarının %47'sini işten çıkarma kararı almıştı.