Spotify Türkiye için geri sayım devam ediyor





Dünyada önemli bir kullanıcı kitlesine sahip olan çevrimiçi müzik yayını, ülkemizde de yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Fransız Deezer'ın resmi olarak yayına başlamasının ardından Spotify da geri sayıma devam ediyor.





İsveç kaynaklı olan Spotify, 2008 yılından bu yana Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteriyor. 21 milyon toplam kullanıcı, 6 milyon da ücretli kullanıcıya sahip olan Spotify, ülkemizde de işe alımlara başlamış durumda. Yönetici kadrosunu tamamlayan Spotify Türkiye, hali hazırda reklam sorumluları arıyor.





Hizmetin sunulabilmesi için gerekli lisans anlaşmalarının ardından platform resmi olarak ülkemizde yayına başlayacak. Ancak kesin bir lansman tarihi şu an için belirlenmiş değil.

https://www.spotify.com/int/jobs/view/oy0xXfwM/