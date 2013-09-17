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Spotify Türkiye için geri sayım devam ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Spotify Türkiye için geri sayım devam ediyor

Dünyada önemli bir kullanıcı kitlesine sahip olan çevrimiçi müzik yayını, ülkemizde de yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Fransız Deezer'ın resmi olarak yayına başlamasının ardından Spotify da geri sayıma devam ediyor.

İsveç kaynaklı olan Spotify, 2008 yılından bu yana Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteriyor. 21 milyon toplam kullanıcı, 6 milyon da ücretli kullanıcıya sahip olan Spotify, ülkemizde de işe alımlara başlamış durumda. Yönetici kadrosunu tamamlayan Spotify Türkiye, hali hazırda reklam sorumluları arıyor.

Hizmetin sunulabilmesi için gerekli lisans anlaşmalarının ardından platform resmi olarak ülkemizde yayına başlayacak. Ancak kesin bir lansman tarihi şu an için belirlenmiş değil. 

https://www.spotify.com/int/jobs/view/oy0xXfwM/ Yorum Yaz
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ozngns 6 yıl en beğenilen
sonunda :)
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Public_Enemy 6 yıl
ilk defa duydum
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DG Chester 6 yıl
heleşükür .. 2 yıldır bekliyordum bu anı :D
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kelberTh 6 yıl
An itibariyle türkiyeden kayıt olup dinleyebilirsiniz veya daha önceden account açıp 2 haftalık süreyi geçirdiyseniz o accountlarlada türkiyeden girip dinleyebilirsiniz.
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bLind 6 yıl
İnş fiyatlarıda uygun olur.Sabırsızlıkla bekliyorum.
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TaLeNDiL 6 yıl
yıllardır proxy ile dns ile kullandığım uygulama. en iyi müzik uygulamasıdır, grooveshark, fizy, deezer vs.den 5 gömlek yukarıda. umarım ücreti de türkiyeye uygun yaparlar. imanım gevredi her ay 10 dolar vermekten.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
şu dijital içerik satmadaki para hiçbişeyde yok ne hammaddeye gerek var ne tesise eden binlerce çalışana beleş para
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DH Misafiri 6 yıl
İstanbulda yaşıyorum. Zaten kullanıyorum. Pek heyecanlanmadım :)
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DaOzy 6 yıl
Deezer,Grooveshark,fizy...Hepsi hikaye.Sonunda derdime derman olacaksın Spotify :)
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Cefakar. 6 yıl
Çıktıtğı gün " İndiremediğim müziğe para vermem! " diyen kişiler çoğalabilir.
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Soul741 6 yıl
2 gün sonra mü-yap dava açar.
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Public_Enemy 6 yıl
ilk defa duydum
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ozngns 6 yıl en beğenilen
sonunda :)
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