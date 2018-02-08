Spotify Türkiye ofisi kapanıyor

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Spotify’ın uzun zamandır ülkemizde hizmet veren Türkiye ofisi kapanıyor. 2013 yılında Türkiye direktörü Ergül Çivi önderliğinde kurulan ofis, ticari sebeplerden dolayı hizmetini sonlandıracak.

Spotify’ın kapanması sonrası Türkiye Genel Müdürü Ergül Çivi, Amerika Ticari Direktörü görevine atandı. Ofisin kapandığını ancak Türk kullanıcılarına hizmet sunulmaya devam edileceğini belirten açıklama şöyle:





“Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye’deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye’deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye’deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor.”

Geçtiğimiz hafta Meclis’e sunulan torba yasada dijital servislerin RTÜK’ten lisans almasını gerektiren ve RTÜK’ün uygun görmediği içerikleri engelleyebilmesini sağlayan yasa tasarısı bulunuyor. Yasanın onaylanması halinde Spotfiy, RTÜK’ün denetimi altına girecek. Ülkeden çekilme kararında torba yasanın etkisinin olup olmadığı bilinmiyor.

http://digitalage.com.tr/spotify-turkiye-ofisi-kapaniyor/