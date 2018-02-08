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Spotify Türkiye ofisi kapanıyor

Ülkemizde yaklaşık 5 yıl boyunca hizmet veren Spotify Türkiye ofisinin kapatılacağı resmi olarak açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ofis kapatılacak ancak kullanıcılara hizmet sunulmaya devam edilecek
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Spotify Türkiye ofisi kapanıyor
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Spotify’ın uzun zamandır ülkemizde hizmet veren Türkiye ofisi kapanıyor. 2013 yılında Türkiye direktörü Ergül Çivi önderliğinde kurulan ofis, ticari sebeplerden dolayı hizmetini sonlandıracak.

Spotify’ın kapanması sonrası Türkiye Genel Müdürü Ergül Çivi, Amerika Ticari Direktörü görevine atandı. Ofisin kapandığını ancak Türk kullanıcılarına hizmet sunulmaya devam edileceğini belirten açıklama şöyle:


“Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye’deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye’deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye’deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor.”

Geçtiğimiz hafta Meclis’e sunulan torba yasada dijital servislerin RTÜK’ten lisans almasını gerektiren ve RTÜK’ün uygun görmediği içerikleri engelleyebilmesini sağlayan yasa tasarısı bulunuyor. Yasanın onaylanması halinde Spotfiy, RTÜK’ün denetimi altına girecek. Ülkeden çekilme kararında torba yasanın etkisinin olup olmadığı bilinmiyor.


http://digitalage.com.tr/spotify-turkiye-ofisi-kapaniyor/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 1 yıl en beğenilen
Bunları da başarıyla kaçırdılar sırada Netflix var
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Nétwork 1 yıl
Vestel Müzik falan diye bir şey çıkıyorsa büyük bir ihtimal ondandır.
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mehmedaltair 1 yıl
Çünkü anladığım kadarıyla mesela sakıncalı olarak gördükleri bir albüm kapağından dolayı bile artık RTÜK ceza kesebilecek. Çok saçma ama durum bu yani.
@SigSauer6 Hocam ondan değil ofisi kapatınca RTÜK para cezası verse bile karşısında muhatap bulamayacak öteki türlü ödemek zorundalar.
Çünkü anladığım kadarıyla mesela sakıncalı olarak gördükleri bir albüm kapağından dolayı bile artık RTÜK ceza kesebilecek. Çok saçma ama durum bu yani.
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DH Misafiri 6 ay
cahil ülke cahil
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restinpeacehomie 1 yıl
Yine kaçak mp3 indirme vakti geliyor..
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Konuşmalan 1 yıl
Ben hep 50 liralık müzik dinliyorum zamlar beni etkilemiyor.
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Golden Gate 1 yıl
Yaklaşık 3 senedir Spotify üyesiyim, severek kullanıyorum.
Türkiye'den çekilirlerse, desteği keserlerse; Bu kez illegal yoldan mp3 indirip devam edeceğim.
Günahı hükümetin boynuna ...
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zeytinim99 1 yıl
Gül gibi uygulamanında ofisini kapattırdılar
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INumber1OneI 1 yıl
spotify neden kapatılıyor ya anlamış değilim
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DH Misafiri 1 yıl
keşke bizde çekip gidebilsek buralardan
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Şekilsiniz ya 1 yıl
Kullanmaya devam edeceğiz, sıkıntı olacağını sanmıyorum eğer olursa rezillik zaten
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astegon 1 yıl
OOOo oh iyi olsuncular da damlamış konuya. PTT MEssenger da yeter herkese. Boşa tartışılıyor bu forumda.
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Mr.Neverdies 1 yıl
Arap aklı ve zihniyeti ile maalesef bu kadar. Biz bir arpa boyu yol alamayız. Tamamen ümidimi kestim bu ülkeden.
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