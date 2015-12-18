Spotify müzik zevkinize göre hangi Star Wars karakteri olduğunuzu belirliyor

Sinema tarihinin en sevilen serilerinden biri olan Star Wars, geçtiğimiz günlerde, uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri döndü. Tüm dünyada milyonlarca Star Wars hayranı tarafından merakla beklenen Güç Uyanıyor'un vizyona girmesiyle birlikte, Star Wars çılgınlığı da zirve yaptı. Başta Google olmak üzere birçok firmanın katıldığı bu çılgınlığa Spotify da ayak uydurdu.

Spotify, Star Wars'un geri dönüşünü kutlamak için ayrı bir internet sitesi açtı. Bu siteye giriş yapan Spotify kullanıcıları, müzik zevklerine göre hangi Star Wars karakteri olduklarını öğrenebiliyorlar. Spotify hesabı bulunmayanlar ise, en sevdikleri beş müzisyen veya grubu seçerek hangi Star Wars karakteri olduklarını keşfedebilirler.

Seçtiğiniz veya daha önce ziyaret ettiğiniz müzisyenleri analiz ederek hangi Star Wars karakteri olduğunuzu belirleyen Spotify, kullanıcılarına bu karakterler için hazırladığı çalma listeleri sunmayı da unutmuyor. Spotify'ın Star Wars özel sitesine buradan ulaşabilirsinz. Öte yandan Spotify'a göre sevilen Star Wars karakterlerinin müzik zevkleri ise şu şekilde:

Luke Skywalker (Modern Pop)

Princess Leia (80s Power Pop, Shimmer Pop)

Anakin Skywalker (Bölüm I) (Kids Bop)

Anakin Skywalker (Bölüm II - III) (Emo)

Darth Vader (Early Metal)





Obi-wan Kenobi (Bölüm IV - VI) (British Invasion)

Mace Windu (Nu-metal, Hip Hop)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Han Solo (Classic Country Rock. Bro Country, Modern Hip Hop)Padme Amidala (Girl Power)Obi-wan Kenobi (Bölüm I - III) (Brit Rock, Hip Hop)Yoda (Focus)Darth Maul (Grizzly Death Metal / Thrash Groove Metal / Gangsta Rap)R2-D2 (Trance, Techno, EDM)C-3PO (Classical)Chewbacca (Hair Metal)Boba Fett (Punk)Jabba the Hutt (Tuba Music, Gangsta Rap)