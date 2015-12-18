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Spotify müzik zevkinize göre hangi Star Wars karakteri olduğunuzu belirliyor

Uzun bir aranın ardından sinemalara dönen Star Wars'un dönüşünü kutlayan sitelere Spotify da katıldı. Spotify kullanıcıları, müzik zevklerine göre hangi Star Wars karakteri olduklarını öğrenebiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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20
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Spotify müzik zevkinize göre hangi Star Wars karakteri olduğunuzu belirliyor
Sinema tarihinin en sevilen serilerinden biri olan Star Wars, geçtiğimiz günlerde, uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri döndü. Tüm dünyada milyonlarca Star Wars hayranı tarafından merakla beklenen Güç Uyanıyor'un vizyona girmesiyle birlikte, Star Wars çılgınlığı da zirve yaptı. Başta Google olmak üzere birçok firmanın katıldığı bu çılgınlığa Spotify da ayak uydurdu.
 Spotify, Star Wars'un geri dönüşünü kutlamak için ayrı bir internet sitesi açtı. Bu siteye giriş yapan Spotify kullanıcıları, müzik zevklerine göre hangi Star Wars karakteri olduklarını öğrenebiliyorlar. Spotify hesabı bulunmayanlar ise, en sevdikleri beş müzisyen veya grubu seçerek hangi Star Wars karakteri olduklarını keşfedebilirler.
Seçtiğiniz veya daha önce ziyaret ettiğiniz müzisyenleri analiz ederek hangi Star Wars karakteri olduğunuzu belirleyen Spotify, kullanıcılarına bu karakterler için hazırladığı çalma listeleri sunmayı da unutmuyor. Spotify'ın Star Wars özel sitesine buradan ulaşabilirsinz. Öte yandan Spotify'a göre sevilen Star Wars karakterlerinin müzik zevkleri ise şu şekilde: 
 
Spotify müzik zevkinize göre hangi Star Wars karakteri olduğunuzu belirliyor
 
Luke Skywalker (Modern Pop)

Princess Leia (80s Power Pop, Shimmer Pop)
Han Solo (Classic Country Rock. Bro Country, Modern Hip Hop) 
Anakin Skywalker (Bölüm I) (Kids Bop)

Anakin Skywalker (Bölüm II - III) (Emo)
Darth Vader (Early Metal) 

Padme Amidala (Girl Power)

Obi-wan Kenobi (Bölüm I - III) (Brit Rock, Hip Hop)

Obi-wan Kenobi (Bölüm IV - VI) (British Invasion) 
Yoda (Focus)

Mace Windu (Nu-metal, Hip Hop)
Darth Maul (Grizzly Death Metal / Thrash Groove Metal / Gangsta Rap) 

R2-D2 (Trance, Techno, EDM)

C-3PO (Classical)

Chewbacca (Hair Metal)

Boba Fett (Punk)

Jabba the Hutt (Tuba Music, Gangsta Rap)
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mementopolis 3 yıl en beğenilen
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CILGIN_TURK_96 3 yıl
ulan nere baksam star wars star wars star wars star wars star wars star wars star wars star wars star wars star wars star wars star wars inanilmaz derecede sogudum, tiksinmeye basladim..
ulan nere baksam star wars star wars star wars star wars star wars star wars star wars star wars star wars star wars star wars star wars inanilmaz derecede sog...
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Reverans! 3 yıl
Yine olayı abartmış bulunuyoruz
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eediz 3 yıl
yeter artık star wars haberi görmek istemiyorum
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
İçimiz dışımız Star Wars oldu yeter yav vallahi yeter! şu film balon çıkarsa davul zurna çaldırıcağım o derece gına geldi artık.
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MK* 3 yıl
Haber yapıyorsunuz bi link verseydiniz en azından, apple olsa kuruluş tarihi bile yazılırdı.
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JMaharaja 3 yıl
İyide bu bize ne kazandırır? Vaktimizi daha fazla nekadar boşa harcayabiliriz ki?
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Bu kadar yüklendiler. patlarlarsa büyük patlayacaklar
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ssbrutality 3 yıl
Koyunların Yeni Trendi de Bu Oldu..Migros ve Carrefoursa reklamlarına kadar kapitalizme köleleik eden avellerle dolu ortalık.
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Umutcan 3 yıl
İyice cıvkını çıkarın, aferin.
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cinemaker 3 yıl
Sıkı bir star wars fanıyım ama bu ne konudur arkadaş her sitede her yerde abuk sabuk star wars haberleri soğumaya başladım artık starından da warında da
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BekirTemel 3 yıl
O kadar reklam yapıldıki star wars a gideceğim varsa da gitmem
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BLacKeLDiaBLo 3 yıl
Yeter kusacağız artık! Ben ki çocukluğundan beri Star Wars' a hayran olan biriyim. Bıkkınlık geldi bunlardan...
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Han solo calisir
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