Spotify, ücretsiz paketinde yeniliğe gidiyor

Teknoloji Editörü
Dünyanın en büyük çevrim içi müzik servislerinden biri olan Spotify'ın gerçekleştireceği etkinlik öncesi Bloomberg tarafından çeşitli bilgiler aktarıldı. Şirket, geçen hafta halka açıldıktan sonra büyük değişimlere gitmeyi planlıyor. 24 Nisan'da gerçekleştireceği lansmanda bir araç içi medya oynatıcısı duyuracağı haberinden sonra ücretsiz paketinde de değişikliğe gideceği aktarıldı.
Spotify ücretsiz paketinin mobil sürümünde kullanıcılarına daha gelişmiş bir deneyim sunmayı planlıyor. New York'da düzenlenecek etkinlikte açıklanacağı muhtemel olan özelliğin, kullanıcıların çalma listelerine ulaşmalarını da kolaylaştıracağı söyleniyor. Normalde ücretsiz paket kullananlar çalma listelerinde yalnızca "karışık çal" modunu kullanabilirken, yeni özellik sayesinde daha fazla kontrole sahip olacaklar. Şirket bu sayede premium ve ücretsiz paketin arasındaki makası daraltmayı hedefliyor.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-10/spotify-is-said-to-plan-new-version-of-free-music-service Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Müzik dinleyebilecek herhangi bir elektronik cihazı olan ayda 7₺’yi de pek tabii ödeyebilir.
Diğer insanların haklarına, emeklerine ne zaman saygı duyulmaya başlanır, karşılığının ödenmesi gerektiği bilinci oturur işte o zaman bir yerlere gelmeye başlarız.
Yoksa ben Müslümanım deyip de kutsal kitabında Allah’ın tek affetmeyeceği şey olan kul hakkı yemeyi teşvik ederek, normal gibi yayarak bir cacık olmaz.
Kul hakkı diye birşey var onlar sen eğlenesin diye müzik yapmıyor para kazanmak için yapiyorlar. Ayrıca ölüm var kardeşim ölüm!
Herşeyi beleş istiyorsunuz...
Spotify yıllardır premium kullanıyorum ayda 15 lira dokunmuyor zira 1 paket sigara parası