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Spotify, ücretsiz paketinde yeniliğe gidiyor

Spotify'ın, 24 Nisan'da gerçekleştireceği etkinlik öncesi ücretsiz paketi hakkında değişikliğe gideceği bilgileri geldi. Buna göre ücretsiz paket ile premium arasındaki makas daralabilir.
1 yıl
7,2b
1
16
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük çevrim içi müzik servislerinden biri olan Spotify'ın gerçekleştireceği etkinlik öncesi Bloomberg tarafından çeşitli bilgiler aktarıldı. Şirket, geçen hafta halka açıldıktan sonra büyük değişimlere gitmeyi planlıyor. 24 Nisan'da gerçekleştireceği lansmanda bir araç içi medya oynatıcısı duyuracağı haberinden sonra ücretsiz paketinde de değişikliğe gideceği aktarıldı.
Spotify ücretsiz paketinin mobil sürümünde kullanıcılarına daha gelişmiş bir deneyim sunmayı planlıyor. New York'da düzenlenecek etkinlikte açıklanacağı muhtemel olan özelliğin, kullanıcıların çalma listelerine ulaşmalarını da kolaylaştıracağı söyleniyor. Normalde ücretsiz paket kullananlar çalma listelerinde yalnızca "karışık çal" modunu kullanabilirken, yeni özellik sayesinde daha fazla kontrole sahip olacaklar. Şirket bu sayede premium ve ücretsiz paketin arasındaki makası daraltmayı hedefliyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-10/spotify-is-said-to-plan-new-version-of-free-music-service Yorum Yaz
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Önder Çatalkaya 1 yıl en beğenilen Sharparrow
Git hırsızlık yap, dinlediğin yüzlerce binlerce eserin hakkını gasp et diyorsun yani? Adamlar ücretsizi bile bir şekilde reklam alıp sunuyor ama bu da yeterli değil tabii.
Müzik dinleyebilecek herhangi bir elektronik cihazı olan ayda 7₺’yi de pek tabii ödeyebilir.
Diğer insanların haklarına, emeklerine ne zaman saygı duyulmaya başlanır, karşılığının ödenmesi gerektiği bilinci oturur işte o zaman bir yerlere gelmeye başlarız.
Yoksa ben Müslümanım deyip de kutsal kitabında Allah’ın tek affetmeyeceği şey olan kul hakkı yemeyi teşvik ederek, normal gibi yayarak bir cacık olmaz.
Git hırsızlık yap, dinlediğin yüzlerce binlerce eserin hakkını gasp et diyorsun yani? Adamlar ücretsizi bile bir şekilde reklam alıp sunuyor ama bu da yeterli ...
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1 Yanıt Yanıtla +50
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BekirARSLAN 1 yıl Sharparrow
Sharparrow

niye dili geçmiş zaman kullanıyorsun ki? ne değişmiş? yine aynı yine aynı.. her şarkı sonrası 2 dakika müzik sesinin iki katı yüksekliğinde bir sesle reklama devam.

indir internetten dinlediğin müziği istediğin yerde istediğin gibi dinle.. sanki 20 sene öncesinin internetini kullanıyor millet. 56K modemle 5KB ile tek bir müzik dosyası için dakikalarca beklerdik. şimdi internetle binlerce şarkıyı dakikalar içinde indirebiliyoruz. bunların ücretsizdi reklamdı abonelikti gibi saçmalıklarına boyun eğmemeyi geçmişten gelen deneyimlerimizle öğrendik. şimdiler hazırcı oldukları ve neye sahip olduklarını bilmedikleri için piş ağzıma düş modunda.. esir olmayın millet hazır internette özgürlüğünüz varken akılcı kullanın..

Kul hakkı diye birşey var onlar sen eğlenesin diye müzik yapmıyor para kazanmak için yapiyorlar. Ayrıca ölüm var kardeşim ölüm!

Herşeyi beleş istiyorsunuz...

Spotify yıllardır premium kullanıyorum ayda 15 lira dokunmuyor zira 1 paket sigara parası
Sharparrowniye dili geçmiş zaman kullanıyorsun ki? ne değişmiş? yine aynı yine aynı.. her şarkı sonrası 2 dakika müzik sesinin iki katı...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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Rachsuchtig 1 yıl
Spotify gerçekten çok kullanışlı bir uygulama ve aldığı parayı da hakk ediyor
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1 Avatar
Scath 1 yıl
Bu uygulamaya gerek duymak saçma bence bu devirde
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BekirARSLAN 1 yıl Sharparrow
Evet bütün yazılımlar orjinal ekonomik olarak kendi ayaklarımın üstünde durmaya başladığımdan itibaren orjinal yazılımlar aldım. Telefon ve pc deki tüm ücretli programlar orjinal lisanslı... Inanmam dersen faturalarını buraya koyabilirim. Rüzgar Nereye nereden esmiş beni ilgilendirmez beni tek ilgilendiren kendimle alakalı yaptıklarım. Senin gibilere yav he he demek istiyorum çünkü sizin gibi düşünen insanlar nerede beleş oraya yerleş mantığında... şimdi git kumda oyna Aslan parçası...
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Burccoskunkan 1 yıl Ka3d
En Para'lılara da 7Tl :)
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Ka3d 1 yıl
Öğrencilere 7 TL hocam
1 Yanıt Yanıtla +1
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FRAPS_TR 1 yıl
Spotify nimettir , hem ücretsiz dinliyorsun hemde ses kalitesi iyi , youtubedeki müziklerin ses kalitesi düşük.stereo Hifi sistem kullanıyorum karşilatirma imkanim var.
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Önder Çatalkaya 1 yıl en beğenilen Sharparrow
Git hırsızlık yap, dinlediğin yüzlerce binlerce eserin hakkını gasp et diyorsun yani? Adamlar ücretsizi bile bir şekilde reklam alıp sunuyor ama bu da yeterli değil tabii.
Müzik dinleyebilecek herhangi bir elektronik cihazı olan ayda 7₺’yi de pek tabii ödeyebilir.
Diğer insanların haklarına, emeklerine ne zaman saygı duyulmaya başlanır, karşılığının ödenmesi gerektiği bilinci oturur işte o zaman bir yerlere gelmeye başlarız.
Yoksa ben Müslümanım deyip de kutsal kitabında Allah’ın tek affetmeyeceği şey olan kul hakkı yemeyi teşvik ederek, normal gibi yayarak bir cacık olmaz.
1 Yanıt Yanıtla +50
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Joyless Brain 1 yıl Önder Çatalkaya
Yanlız 7 tl değil 14 tl.
1 senedir 9.99 ödüyordum, 2018 den sonra 13.99 oldu
Hakkını veriyor aldığı paranın orası ayrı
1 Yanıt Yanıtla +6
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Amcui 1 yıl
Spotify çöp. Bir sürü alternatif free üyelik veren uygulamalar var.
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Rachsuchtig 1 yıl
Spotify gerçekten çok kullanışlı bir uygulama ve aldığı parayı da hakk ediyor
Yanıtla +18
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draw1907 1 yıl danner
22 Euro ya düştü ;)
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danner 1 yıl
Bu iş bizim gümrük sınırına benziyor gibi , ilk önce sınır 150 euro çıkacak dendi sonra bir baktık 30 euro ya düştü. Sonu benzetmesin inşallah
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kucukyenici 1 yıl danner
22 Euro'ya düştü. 15 gün sonra geçerli olacak. Demirperde olma yolunda tam gaz...
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