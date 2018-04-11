Spotify, ücretsiz paketinde yeniliğe gidiyor

Dünyanın en büyük çevrim içi müzik servislerinden biri olan Spotify'ın gerçekleştireceği etkinlik öncesi Bloomberg tarafından çeşitli bilgiler aktarıldı. Şirket, geçen hafta halka açıldıktan sonra büyük değişimlere gitmeyi planlıyor. 24 Nisan'da gerçekleştireceği lansmanda bir araç içi medya oynatıcısı duyuracağı haberinden sonra ücretsiz paketinde de değişikliğe gideceği aktarıldı.

Spotify ücretsiz paketinin mobil sürümünde kullanıcılarına daha gelişmiş bir deneyim sunmayı planlıyor. New York'da düzenlenecek etkinlikte açıklanacağı muhtemel olan özelliğin, kullanıcıların çalma listelerine ulaşmalarını da kolaylaştıracağı söyleniyor. Normalde ücretsiz paket kullananlar çalma listelerinde yalnızca "karışık çal" modunu kullanabilirken, yeni özellik sayesinde daha fazla kontrole sahip olacaklar. Şirket bu sayede premium ve ücretsiz paketin arasındaki makası daraltmayı hedefliyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-10/spotify-is-said-to-plan-new-version-of-free-music-service