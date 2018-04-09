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Spotify 24 Nisan tarihinde bir etkinlik düzenliyor

Bir sektörde kendisini ispatlayan teknoloji devlerinin mutlaka diğer bir sektöre daha giriş yaptığına şahit oluyoruz. SPotify da donanım sektörüne girmenin planlarını yapıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrimiçi müzik sektöründe lider durumda olan Spotify’ın akıllı bir hoparlör üzerinde çalıştığına dair iddialar tazeliğini korurken firmadan sürpriz bir davetiye geldi. 24 Nisan itibariyle önemli bir yenilik tanıtılıyor.

Spotify donanım pazarına mı giriyor?

Spotify davetiyede detaya girmiş değil bu bakımdan net olarak bir şey söylemek zor ancak akıllı hoparlör projesinin hemen gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor. Bu bakımdan bir diğer iddia olan araç içi kontrol donanımı öne çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Garmin Speak Plus modelinden hatırlayacağımız gibi araç içerisine entegre edilerek telefonunuz üzerinden ses sistemine bağlanan ve Alexa dijital asistanına sahip bir kontrol cihazı olası. Bu cihaz ile Spotify hesabınızdaki listeleri ses kontrolü ile düzenleyip dinleyebileceksiniz.

Bazı kaynaklar son dönemde Spotify üyelik bedelinde yaşanan artışların bir donanım projesinin maliyetine yönelik olabileceğini ifade ediyor. Spotify araç içi kontrolcüsünün aylık aboneliğe eklenen bir tarzda sunulması da olası. Bakalım yeni tanıtım dengeleri nasıl değiştirecek.

 

https://www.zdnet.com/article/spotify-sends-invites-for-24-april-event-may-announce-first-branded-hardware/ Yorum Yaz
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YesimCirakli 1 yıl
Flac, MQA v.b daha kaliteli bşr ses formatı hizmeti de duyururlar inşallah
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devrimdoga 1 yıl YesimCirakli
Di mi, keşke olsa... Özellikle flac isterdim.
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MK* 1 yıl
Türkiye de festival olacak sanmıştım...
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Virinom 1 yıl
SPotify editör tarafından kaç saat sonra fark edilip düzeltilecek bekliyoruz.
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