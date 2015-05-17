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Spotify ücretsiz üyelik sistemine satır vurmaya hazırlanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Spotify ücretsiz üyelik sistemine satır vurmaya hazırlanıyor

İnternet üzerinden aylık abonelik sistemiyle şarkı dinleme hizmeti sunan Spotify gibi hizmetler oldukça popüler ve bunların reklamlı ücretsiz üyelikleri de ilgi görüyor. Kullanıcılar reklam gösterimine razı olarak ücretsiz müzik dinleyebiliyor. 

Bu sayede daha fazla kullanıcı hizmete ilgi gösteriyor ve bunların bir kısmı zamanla ücretli aboneliğe dönüşüyor. Ancak plak şirketlerinin bu ücretsiz üyelik sisteminden rahatsız olduklarını sizlere iletmiştik

Reklamlı ücretsiz üyelik sistemlerinden elde edilen gelir standart aboneliklerden elde edilen gelirden az. Paralel olarak plak şirketlerine ödenen telif hakkı da azalıyor. Bu bakımdan plak şirketleri kullanıcıların daha fazla ücretli aboneliğe yönlendirilmesini istiyor. 

Firmaya yakın kaynaklar Spotify'nin baskılara boyun eğdiğini ve yakın zamanda ücretsiz üyelik sisteminin kısıtlamaya uğrayacağını belirtiyor. Spotify reklam gösterimli ücretsiz abonelik sistemini sadece 3 ay ile sınırlı tutacak. Sonrasında müziklere erişim kısıtlanacak ve ücretli abonelik tavsiye edilecek. 

Mevcut aboneler 6 ay boyunca reklamlı üyelikten faydalanmaya devam edecek. Yeni üye olanlar ise bu imkandan 3 ay süre ile faydalanabilecek. Ayrıca ücretli aboneliğe teşvik anlamında bazı özel oynatma listeleri de bu süre içerisinde üyelere sunulacak.

Ancak bazı sanatçılar ve şirketler sınırlama konusunda aynı şeyi düşünmüyor. Zira onlara göre ücretli aboneliğe geçmeyenler platformdan kaçacak ve YouTube gibi hizmetlerde ücretsiz müzik dinlemeye devam edecek. 

Spotify'nin toplamda 15 milyon abonesi bulunuyor ve bu bakımdan plak şirketlerine karşı eli çok güçlü değil. Ancak bunun iki veya üç katı kadar aboneye sahip olsaydı reklamlı ücretsiz üyelik sisteminin devam etmesi için plak şirketlerine baskı yapabilecekti. Spotify'nin yeni sistemi ne zaman hayata geçireceği bilinmiyor.  

http://www.digitalmusicnews.com/permalink/2015/05/14/spotify-may-cut-freemium-to-three-months-sources-say Yorum Yaz
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therkut 4 yıl en beğenilen
Tidal çok pahalı bir alternatif. Standart kalite için 30TL/ay, hifi için 60TL/ay fiyatlandırması. Bu işten muhtemelen deezer kârlı çıkar. Tabi aynı odaklar deezerı da baskı altına alabilir ki spotify dayanamadıysa deezerın dayanabileceğini hiç sanmıyorum. Her durumda düzen değişse bile düzülen değişmiyor.
Tidal çok pahalı bir alternatif. Standart kalite için 30TL/ay, hifi için 60TL/ay fiyatlandırması. Bu işten muhtemelen deezer kârlı çıkar. Tabi aynı odaklar deez...
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Zuko 4 yıl
Satır vuruyor nasıl bir başlık? Neyi kastediyor? Bunu anlamak için haberi okumak zorunda kalmamalıyım.
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starmaster 4 yıl
Zor is o
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savasserter 4 yıl
Sorun değil hemen kaldırırım uygulamasını, arkama bile bakmam. Bye bye spoty
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aniceman 4 yıl
işte bunlar beats (apple) in ayak sesleri!
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Yazılımcı Online 4 yıl
Ancak bazı sanatçılar ve şirketler sınırlama konusunda aynı şeyi düşünmüyor. Zira onlara göre ücretli aboneliğe geçmeyenler platformdan kaçacak ve YouTube gibi hizmetlerde ücretsiz müzik dinlemeye devam edecek.


fırsat maliyet yapmasını bilen aklı başın da mantıklı insanlar da var aslında ama işte çoğu daha çok para daha çok para dediği için bu güne kadar kullanıcı dostu olan her şeye engel koydular.
Spotify ciddi anlamda korsan piyasasına darbe vurmuştu aslında. Ses kalitesi de nedense o kadar da kötü değil, boğuk diyenler var acaba dinledikleri şarkılarda mı cihazlarda mı sorun var anlamadım. Bende ses oldukça kaliteli ha 160 ile 320 arasında bir fark göremedim orası ayrı bir mevzu fakat kaliteli encode edilmiş ve 160 lık bile oldukça net netteki illegal dandik encode mp3 'lere göre. Tabi bu dediklerim Türkçe arşivler için yoksa yabancı albümleri yabancı torrent sitelerinde flac halini buluyorsunuz ve spotify elbette bir flac kalitesinde değil :)

Neyse ana konumuza dönecek olursak spotify sayesinde koca korsan arşivimi silmiştim baya pişman olurum herhade
Reklam falan derken bayadır ücretsiz halini kullanıyordum iyi oluyordu. 2 3 ay da premium kullanmıştım onda da çevrim dışı özelliği iyidi. Fakat arabada falan dinlemek istediğimde usb belleğe atamamak can sıkıcı. Her seferinde telefonu da aux dan bağlamak angarya iş. Bir o yanı kötü.
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TnesQuare 4 yıl
Aylık 10 lira. Hala laf yapanlar var. Birde yüksek kaliteli müzik.
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BekirTemel 4 yıl
Alırım,bunu hak ediyor çünkü .
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JessieJ 4 yıl
Neresi beleş ise oraya giderim, bu paralı oldu diye başkası çıkar beleş yapar oda paralı olana kadar orada dinleriz...
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exxplorer 4 yıl
Sony xb400 kulaklık ve xperia ZR telefonum var spotify ücretli kullanıyorum ayrıca iPad de kullanıyorum 320 kbps Dediğiniz format nedense bana boğuk gelmiyo. Aylık 5 lira vermek değmez diyenleride anlamıyorum herhalde tam verimli kullanmayı bilmiyo bu arkadaşlar programı neyse tercih meselesi. En azından sevdiğimiz sanatçıların para kazanmasını da sağlıyoruz bi nebze. Herkes illegal dinlicek olsa onlarında işi zor :D şu klasik cümleyi kurmazsam ayıp olur kul Hakkı gençler Torrent falan öteki tarafta Hesabı var bunun :D:D
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WB 4 yıl
Oldum olasi sevemedim su spotify i
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0MG90 4 yıl
Kendi kafasına sıktı resmen
Bay bay Spo
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murdocklawless 4 yıl
torrent rullaz der devam ederim.
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Bonafide 4 yıl
Önceden spotify mi vardı indirin youtubedan
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