Spotify ücretsiz üyelik sistemine satır vurmaya hazırlanıyor

İnternet üzerinden aylık abonelik sistemiyle şarkı dinleme hizmeti sunan Spotify gibi hizmetler oldukça popüler ve bunların reklamlı ücretsiz üyelikleri de ilgi görüyor. Kullanıcılar reklam gösterimine razı olarak ücretsiz müzik dinleyebiliyor.





Bu sayede daha fazla kullanıcı hizmete ilgi gösteriyor ve bunların bir kısmı zamanla ücretli aboneliğe dönüşüyor. Ancak plak şirketlerinin bu ücretsiz üyelik sisteminden rahatsız olduklarını sizlere i letmiştik





Reklamlı ücretsiz üyelik sistemlerinden elde edilen gelir standart aboneliklerden elde edilen gelirden az. Paralel olarak plak şirketlerine ödenen telif hakkı da azalıyor. Bu bakımdan plak şirketleri kullanıcıların daha fazla ücretli aboneliğe yönlendirilmesini istiyor.





Firmaya yakın kaynaklar Spotify'nin baskılara boyun eğdiğini ve yakın zamanda ücretsiz üyelik sisteminin kısıtlamaya uğrayacağını belirtiyor. Spotify reklam gösterimli ücretsiz abonelik sistemini sadece 3 ay ile sınırlı tutacak. Sonrasında müziklere erişim kısıtlanacak ve ücretli abonelik tavsiye edilecek.





Mevcut aboneler 6 ay boyunca reklamlı üyelikten faydalanmaya devam edecek. Yeni üye olanlar ise bu imkandan 3 ay süre ile faydalanabilecek. Ayrıca ücretli aboneliğe teşvik anlamında bazı özel oynatma listeleri de bu süre içerisinde üyelere sunulacak.





Ancak bazı sanatçılar ve şirketler sınırlama konusunda aynı şeyi düşünmüyor. Zira onlara göre ücretli aboneliğe geçmeyenler platformdan kaçacak ve YouTube gibi hizmetlerde ücretsiz müzik dinlemeye devam edecek.





Spotify'nin toplamda 15 milyon abonesi bulunuyor ve bu bakımdan plak şirketlerine karşı eli çok güçlü değil. Ancak bunun iki veya üç katı kadar aboneye sahip olsaydı reklamlı ücretsiz üyelik sisteminin devam etmesi için plak şirketlerine baskı yapabilecekti. Spotify'nin yeni sistemi ne zaman hayata geçireceği bilinmiyor.

http://www.digitalmusicnews.com/permalink/2015/05/14/spotify-may-cut-freemium-to-three-months-sources-say