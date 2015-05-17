Spotify ücretsiz üyelik sistemine satır vurmaya hazırlanıyor

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İnternet üzerinden aylık abonelik sistemiyle şarkı dinleme hizmeti sunan Spotify gibi hizmetler oldukça popüler ve bunların reklamlı ücretsiz üyelikleri de ilgi görüyor. Kullanıcılar reklam gösterimine razı olarak ücretsiz müzik dinleyebiliyor.
Bu sayede daha fazla kullanıcı hizmete ilgi gösteriyor ve bunların bir kısmı zamanla ücretli aboneliğe dönüşüyor. Ancak plak şirketlerinin bu ücretsiz üyelik sisteminden rahatsız olduklarını sizlere iletmiştik.
Reklamlı ücretsiz üyelik sistemlerinden elde edilen gelir standart aboneliklerden elde edilen gelirden az. Paralel olarak plak şirketlerine ödenen telif hakkı da azalıyor. Bu bakımdan plak şirketleri kullanıcıların daha fazla ücretli aboneliğe yönlendirilmesini istiyor.
Firmaya yakın kaynaklar Spotify'nin baskılara boyun eğdiğini ve yakın zamanda ücretsiz üyelik sisteminin kısıtlamaya uğrayacağını belirtiyor. Spotify reklam gösterimli ücretsiz abonelik sistemini sadece 3 ay ile sınırlı tutacak. Sonrasında müziklere erişim kısıtlanacak ve ücretli abonelik tavsiye edilecek.
Mevcut aboneler 6 ay boyunca reklamlı üyelikten faydalanmaya devam edecek. Yeni üye olanlar ise bu imkandan 3 ay süre ile faydalanabilecek. Ayrıca ücretli aboneliğe teşvik anlamında bazı özel oynatma listeleri de bu süre içerisinde üyelere sunulacak.
Ancak bazı sanatçılar ve şirketler sınırlama konusunda aynı şeyi düşünmüyor. Zira onlara göre ücretli aboneliğe geçmeyenler platformdan kaçacak ve YouTube gibi hizmetlerde ücretsiz müzik dinlemeye devam edecek.
Spotify'nin toplamda 15 milyon abonesi bulunuyor ve bu bakımdan plak şirketlerine karşı eli çok güçlü değil. Ancak bunun iki veya üç katı kadar aboneye sahip olsaydı reklamlı ücretsiz üyelik sisteminin devam etmesi için plak şirketlerine baskı yapabilecekti. Spotify'nin yeni sistemi ne zaman hayata geçireceği bilinmiyor.
http://www.digitalmusicnews.com/permalink/2015/05/14/spotify-may-cut-freemium-to-three-months-sources-say Yorum Yaz Paylaş Tweetle
fırsat maliyet yapmasını bilen aklı başın da mantıklı insanlar da var aslında ama işte çoğu daha çok para daha çok para dediği için bu güne kadar kullanıcı dostu olan her şeye engel koydular.
Spotify ciddi anlamda korsan piyasasına darbe vurmuştu aslında. Ses kalitesi de nedense o kadar da kötü değil, boğuk diyenler var acaba dinledikleri şarkılarda mı cihazlarda mı sorun var anlamadım. Bende ses oldukça kaliteli ha 160 ile 320 arasında bir fark göremedim orası ayrı bir mevzu fakat kaliteli encode edilmiş ve 160 lık bile oldukça net netteki illegal dandik encode mp3 'lere göre. Tabi bu dediklerim Türkçe arşivler için yoksa yabancı albümleri yabancı torrent sitelerinde flac halini buluyorsunuz ve spotify elbette bir flac kalitesinde değil :)
Neyse ana konumuza dönecek olursak spotify sayesinde koca korsan arşivimi silmiştim baya pişman olurum herhade Reklam falan derken bayadır ücretsiz halini kullanıyordum iyi oluyordu. 2 3 ay da premium kullanmıştım onda da çevrim dışı özelliği iyidi. Fakat arabada falan dinlemek istediğimde usb belleğe atamamak can sıkıcı. Her seferinde telefonu da aux dan bağlamak angarya iş. Bir o yanı kötü.
Bay bay Spo
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