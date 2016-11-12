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Spotify uygulaması depolama sürücülerini hoyratça kullanıyor

Son dönemde popülerliğini arttıran çevrimiçi müzik hizmeti Spotify, masaüstü tarafında önemli bir sorunla karşılaştı. Uygulama depolama sürücüsünü yoğun bir şekilde meşgul ediyor.
2 yıl
6,7b
1
31
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrimiçi müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan Spotify, web uygulaması haricinde bir de masaüstü uygulamasına sahip. Sürekli tarayıcı ile uğraşmak istemeyenler masaüstü uygulamasını kurarak müzik dinleyebiliyor ancak önemli bir risk söz konusu.

Depolama Sürücüsünü Şişiriyor

Kullanıcılardan gelen şikayetlere göre Spotify masaüstü uygulaması saatte 5-10GB veriyi depolama sürücüsüne yazıyor. Böylece uzun süreli müzik dinlediğinizde depolama sürücüsünde 50GB veri yazılmış oluyor. Yazma ömrü belirli bir boyutta olan sürücüler için de bu durum ömrün kısalması anlamına geliyor.

Ayrıca Bkz. "EVGA SuperNOVA G3: Küçük sistemlere büyük güç"

İyi olan taraf Spotify durumun farkında ve bir güncelleme yayınladı. Windows ve Mac kullanıcıları, bu riskten uzak kalabilmek için 1.0.42 numaralı güncellemeyi kurmak zorunda. Güncelleme sonrasında büyük boyutlu veri yazma probleminin ortadan kalktığı ifade ediliyor.

Spotify masaüstü uygulamasına sahip olan kullanıcılar Ayarlar menüsünden Hakkında sekmesine gittiklerinde güncelleme uyarısını göreceklerdir. Yine uygulama mağazalarından da güncellemeye ulaşılabilir.  

 

http://www.ubergizmo.com/2016/11/spotify-desktop-app-writing-huge-data/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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AndaCakan 2 yıl en beğenilen
Mobilde de öyle müziği silsen bile bellekte yer kaplıyor.Arada bir uygulamayı tamamen silip yeni listelerimi tekrar yüklüyorum
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igetsky 2 yıl
bende hic depolama alani artmamis gerci hep apple music kullaniyorum cogunlukla
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aycibin 2 yıl
zaten telefondan kullanıyorum farketmez ama saatte 5-10gb müzik için fantastik bir değer.saatte kullandığı data en fazla 100-200mb'tır.
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MegaWolt38 2 yıl
Masaüstünden de cep telefonundan da kaldırdım. Berbat bir uygulama, Allahtan 3 ay için sadece 99 kuruş vermiştim ki bence o bile fazla.
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kadirirdem 2 yıl
ben kullanmıyorum sorun yok....
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bkaakco 2 yıl
Spotify'ın ücretsiz hali de tıpkı ücretli halindeki gibi depolama işlemi yapıyor aslında. Yani ücretsiz kullansanız da aslında indirilmiş müzikleri dinliyorsunuz sadece dinlemek için bağlanmak gerekiyor.
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nForcer 2 yıl
drjacob
YouTube varken kim niye kullanıyor bunları anlamıyorum

YouTube bir video izleme sitesidir. Doğal olarak birincil amacı müzik dinlemek değildir. Spotify ise tamamen yasal bir çerçevede piyasa müziklerini dinlemek amacıyla geliştirilmiş online müzik uygulamalarından biridir.
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hasanandnexus 2 yıl
Benim telefonda da aynı. Premium olmadığım çevrimdışı kaydetme olmadığı halde bile 1.76 gb yer doldurmuş
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koray32 2 yıl
Mobilde durum daha fena bilgisayarda pek fark edemesekde sd karta depola dediğimiz halde telefon belleğini şişirip hafıza sorunu yaşatıyor.
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evolez 2 yıl
Harikasin DH
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AndaCakan 2 yıl en beğenilen
Mobilde de öyle müziği silsen bile bellekte yer kaplıyor.Arada bir uygulamayı tamamen silip yeni listelerimi tekrar yüklüyorum
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Lord Melkor 2 yıl AndaCakan
Kendi eklediğiniz şarkıları tekrar indirebiliyor musunuz? Yoksa o şarkıların başka bir cihazda olması şart mı
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