Spotify uygulaması depolama sürücülerini hoyratça kullanıyor

Çevrimiçi müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan Spotify, web uygulaması haricinde bir de masaüstü uygulamasına sahip. Sürekli tarayıcı ile uğraşmak istemeyenler masaüstü uygulamasını kurarak müzik dinleyebiliyor ancak önemli bir risk söz konusu.

Depolama Sürücüsünü Şişiriyor

Kullanıcılardan gelen şikayetlere göre Spotify masaüstü uygulaması saatte 5-10GB veriyi depolama sürücüsüne yazıyor. Böylece uzun süreli müzik dinlediğinizde depolama sürücüsünde 50GB veri yazılmış oluyor. Yazma ömrü belirli bir boyutta olan sürücüler için de bu durum ömrün kısalması anlamına geliyor.

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İyi olan taraf Spotify durumun farkında ve bir güncelleme yayınladı. Windows ve Mac kullanıcıları, bu riskten uzak kalabilmek için 1.0.42 numaralı güncellemeyi kurmak zorunda. Güncelleme sonrasında büyük boyutlu veri yazma probleminin ortadan kalktığı ifade ediliyor.

Spotify masaüstü uygulamasına sahip olan kullanıcılar Ayarlar menüsünden Hakkında sekmesine gittiklerinde güncelleme uyarısını göreceklerdir. Yine uygulama mağazalarından da güncellemeye ulaşılabilir.