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Spotify verilerini Google Cloud Platformu'na taşıyor

Bulut hizmetleri alanında Amazon'u geriden takip eden Google, çok önemli bir müşteri kazandı. Dijital müzik akışı servisi Spotify, temel altyapısını Google Cloud Platformu'na taşıyor.
3 yıl
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Onur Seven
Haber Editörü
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Spotify verilerini Google Cloud Platformu'na taşıyor
Netflix, Google yerine Amazon'un bulun hizmetini tercih etmiş olabilir ancak arama devi kendine büyük bir müşteri bulmayı başardı. Spotify, müzik akışı hizmetini çalıştıran teknolojiyi Google Cloud Platformu üzerine taşıyacağını duyurdu. Wall Street Journal'e göre Spotify müzik dosyalarını depolamak için Amazon'un Simple Storage Service'ini kullanmaya devam edecek. Ayrıca yine Amazon'un CloudFront gibi içerik dağıtım servisleri aracılığıyla müzik sunmayı sürdürecek.
Spotify kendi veri merkezlerinde, veri depolama ve işleme için kullandığı temel altyapısını Google Cloud Platformu'na taşıyor. Zaten 75 milyon kullanıcının 250 bininin hesapları aktarılmış durumda ve bir buçuk yıl içinde tüm transfer işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.
Spotify, şirket için önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirtirken, bulut bilişimin bu işe başladıkları 2006 yılında yüksek maliyetli bir çözüm olduğunu vurguluyor. Şimdi ise işlerin değiştiğini ifade eden şirket, bulut sağlayıcılarının "yüksek kalite, yüksek performans ve düşük maliyetli" hizmet sunma kapasitesine sahip olduklarını söylüyor. Spotify'nin Google'ı tercih etmesi, Amazon'un bulut hizmetlerinin gerisinde kalan arama devi için de son derece kritik bir öneme sahip. 


http://www.engadget.com/2016/02/24/spotify-moving-data-to-google-cloud-platform/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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Guest-1E8C38219 3 yıl
YazÄ±m hatalarÄ± var reis. Kontrol et bi
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