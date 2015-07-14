Spotify'dan tüm bölgelerin müzik zevklerini gösteren interaktif "dünya müzik haritası"

Müzik sektöründe rekabet git gide hızlanırken büyük oyuncular da ilgiyi kaybetmemek için ilginç yollara başvuruyor. En popüler servislerden Spotify'ın yöntemi ise "dünya müzik haritası".

İnteraktif bir şekilde dünya üzerinde yüzlerce noktayı gösteren bu haritada kullanıcılar diledikleri bölgeyi seçerek o bölgedeki en popüler şarkıları bir liste halinde dinleyebilecek. Haritada şu an ülkemizden de 16 şehrin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Mersin, Samsun, Sakarya, Antalya, Adana, Konya, Manisa, Balıkesir, Denizli, Kocaeli, Eskişehir) müzik zevkini gösteren listeler bulunuyor.

Spotify ise bu listelerin ayda 2 kez güncelleneceğini ve dinlenilen 20 milyar şarkının yardımıyla oluşturulduğunun altını çiziyor. Bölgelere göre en popüler şarkıları takip etmek Spotfiy'ın yeni hizmeti ile birlikte oldukça kolay bir hal almış durumda. Servisin yayınladığı interaktif haritaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.