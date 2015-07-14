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Spotify'dan tüm bölgelerin müzik zevklerini gösteren interaktif "dünya müzik haritası"

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,3b
1
18
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Spotify'dan tüm bölgelerin müzik zevklerini gösteren interaktif
Müzik sektöründe rekabet git gide hızlanırken büyük oyuncular da ilgiyi kaybetmemek için ilginç yollara başvuruyor. En popüler servislerden Spotify'ın yöntemi ise "dünya müzik haritası".
İnteraktif bir şekilde dünya üzerinde yüzlerce noktayı gösteren bu haritada kullanıcılar diledikleri bölgeyi seçerek o bölgedeki en popüler şarkıları bir liste halinde dinleyebilecek. Haritada şu an ülkemizden de 16 şehrin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Mersin, Samsun, Sakarya, Antalya, Adana, Konya, Manisa, Balıkesir, Denizli, Kocaeli, Eskişehir) müzik zevkini gösteren listeler bulunuyor.
Spotify ise bu listelerin ayda 2 kez güncelleneceğini ve dinlenilen 20 milyar şarkının yardımıyla oluşturulduğunun altını çiziyor. Bölgelere göre en popüler şarkıları takip etmek Spotfiy'ın yeni hizmeti ile birlikte oldukça kolay bir hal almış durumda. Servisin yayınladığı interaktif haritaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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112112acil 4 yıl en beğenilen
Hepsinde en başta ceza var demekki türkiyede spotify kullanıcı yaş ortalaması 14-17 arası bişey
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korayalttantire 4 yıl
Sakarya'yı Kıbrıs'ta, Kocaeli'yi Ege'de, Mersin'i Ordu'da (Mersin köyü ile karışmış) göstermesi, Spotify'ın Türkiye'deki yerelleşmeye verdiği önemi gösteriyor.
Sakarya'yı Kıbrıs'ta, Kocaeli'yi Ege'de, Mersin'i Ordu'da (Mersin köyü ile karışmış) göstermesi, Spotify'ın Türkiye'deki yerelleşmeye verdiği önemi gösteriyor....
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-Joker Face- 4 yıl muticoo
muticoo
Spoify'ın şuan da dizleri titiriyor. apple music dünyaya yaılmadan önce yeni atılımlar peşinde. biliyorki apple music tam randımana geçince papucunun dama atılacağını biliyor. :D







Apple:256 kbps
Spotify:320 kbps
muticooSpoify'ın şuan da dizleri titiriyor. apple music dünyaya yaılmadan önce yeni atılımlar peşinde. biliyorki apple music tam randımana geç...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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WiiSmash 4 yıl
hay müzik zevkinizi dedirten liste. 3-5 şarkı hariç vasat
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berkcan123 4 yıl
Bir şey sormak istiyorum ben bu spotify için connetct kullanmak istiyorum tablet ve letefon birbirlerini görüyor ama PC hiçbirini görmüyor tablet ve telefonda pcyi görmüyor :( güvenlik duvarı kapalı Upnp açık
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techniquest35 4 yıl
Listeler hiç hoş değil fakat. Spotify 'de Türkçe müzik zaten pek geniş bir kapsitede değil. Öçnce bunun iel ilgilenilmeli.
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umut_baris 4 yıl
Şehrime bir bakacağım bayramdan sonra. Büyük ihtimal yabancı popüler parçalar veya kalitesiz dönemlik pop müzikler ağırlıktadır.


Övünmek gibi olmasın sağlam arşivim vardır.
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Jet lag 4 yıl
muticoo
Spoifyın şuan da dizleri titiriyor. apple music dünyaya yaılmadan önce yeni atılımlar peşinde. biliyorki apple music tam randımana geçince papucunun dama atılacağını biliyor. :D

Sadece milyarlarca Android cihazdan ve bilgisayarlardan bahsetsek bile bu dediğinin olması mümkün görünmüyor. Elma severler elma yemeye devam edebilir bizim için sorun yok :)
1 Yanıt Yanıtla +5
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muticoo 4 yıl Jet lag
Dediğine katılmıyorum. Çünkü apple müzik android cihazlara da gelcek. Spotify bunu bildiği için ya fiyat yönünden ya da sistem üzerinden değişikliklere gidecektir.
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BekirTemel 4 yıl
Apple music e karşı fark yaratmaya çalışıyorlar ama daha farklı işlevler oluşturmalarını bekliylrum.
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kadirirdem 4 yıl
en başta ceza var bebeler dinliyor o zaman :) :)
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volkan_kolay 4 yıl
Galaxy Note 4 ve Level On kulaklıkla kullanıyorum. Spotify vede TTNet Müzik ikisinide kullanıyorum. Evet uygulama olarak Spotify çok iyi ama ses kalitesi ve sesin desibeli olarak TTNet Müzik çok daha iyi.

Defalarca aynı parçaları ikisinden dinlememe rağmen bu bariz derecede belli oluyor.

Üstelik Spotify en yüksek kalite olarak dinliyorum yinede TTNET kadar iyi değil.

Bence bu programın tek eksiği bu..
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muticoo 4 yıl
Spoify'ın şuan da dizleri titiriyor. apple music dünyaya yaılmadan önce yeni atılımlar peşinde. biliyorki apple music tam randımana geçince papucunun dama atılacağını biliyor. :D
1 Yanıt Yanıtla
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-Joker Face- 4 yıl muticoo
muticoo
Spoify'ın şuan da dizleri titiriyor. apple music dünyaya yaılmadan önce yeni atılımlar peşinde. biliyorki apple music tam randımana geçince papucunun dama atılacağını biliyor. :D







Apple:256 kbps
Spotify:320 kbps
1 Yanıt Yanıtla +6
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eXXeLanCCe 4 yıl
Türkiyede toplam kaç kişi spotify kullanıyor merak ediyorum.Bende yıllık üyelik var.Çok memnunum.İnsanlarımız ne zaman spotify'ın farkına varıp hakettiği dereği verecek diye 4 gözle bekliyorum.Antalya listesi arkadaşın dediği gibi kötü değil.
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