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Spotify’dan yepyeni bir servis: OOO

Geniş içerik yelpazesiyle müzik konusunda en zengin kaynakların başında gelen Spotify, yeni özelliği “OOO” ile artık gittiğiniz şehre göre müzik listeleri önermeye başlıyor.
2 yıl
6,5b
1
6
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Spotify’dan yepyeni bir servis: OOO
"Out of Office" olarak adlandırılan yeni servisiyle yaz aylarını kendine has eğlenceli üslubuyla kutlayan Spotify, artık seyahat noktanıza özel oluşturduğu çalma listeleriyle yolculukları ve tatilleri çok daha keyifli bir hale getirmeyi hedefliyor.
Siteye giriş yaptıktan sonra öncelikle nereye gittiğinizi yazmanız gerekiyor. Gerekli e-posta adresini girdikten sonra "İş mi eğlence mi?" sorusunu yönelten Spotify böylelikle listeyi size özel şekilde kişiselleştirmeye başlıyor. Üstelik dinlenme, macera ve parti modlarından en uygun aralığı seçerek ihtiyacınız olan ritmi belirleyebiliyorsunuz. Son adımda ise "Çalma listesi oluştur" butonuna tıklayarak hesabınıza giriş yapmanız ve hazırlanan listeyi profilinizle ilişkilendirmeniz gerekiyor.
Ülkelere göre popüler sanatçı ve parçalardan oluşturulan listelerde yöresel müzikleri keşfedebilmek de mümkün. Spotify OOO servisine ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli. 

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napolyon94 2 yıl en beğenilen
Sarki onerileri cok kotu, 50 de 1 sevebildigim cikiyor 2 senedir kullaniyorum sarki zevkimi algoritmasi bir cozemedi
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*siteci* 2 yıl
Ege'ye, Akdeniz'e tatile gidenlere orada çok çaldığı için Demet Akalın, Serdar Ortaç falan çıkmasın?
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MegaWolt38 2 yıl
Hiç sevmedim ben bu spotify ı. Şarkıyı bilgisayara da indirmiyor, ne anladım o zaman.
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001ATB 2 yıl
Adana ya gidenlere de Müslüm Gürsesi,Ferdi Tayfuru mu önerecek :)
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ssbrutality 2 yıl
popidikler yaşadı desene. :D isveçe geçtiğimizde de swedish death norveçte ise pure black mi çalıyor bu
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Celonfix 2 yıl
Ooo bu ne biçim şarkılar
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*siteci* 2 yıl
Ege'ye, Akdeniz'e tatile gidenlere orada çok çaldığı için Demet Akalın, Serdar Ortaç falan çıkmasın?
Yanıtla +4
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napolyon94 2 yıl en beğenilen
Sarki onerileri cok kotu, 50 de 1 sevebildigim cikiyor 2 senedir kullaniyorum sarki zevkimi algoritmasi bir cozemedi
Yanıtla +9
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