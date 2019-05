Spotify’dan yepyeni bir servis: OOO

"Out of Office" olarak adlandırılan yeni servisiyle yaz aylarını kendine has eğlenceli üslubuyla kutlayan Spotify, artık seyahat noktanıza özel oluşturduğu çalma listeleriyle yolculukları ve tatilleri çok daha keyifli bir hale getirmeyi hedefliyor.

Siteye giriş yaptıktan sonra öncelikle nereye gittiğinizi yazmanız gerekiyor. Gerekli e-posta adresini girdikten sonra "İş mi eğlence mi?" sorusunu yönelten Spotify böylelikle listeyi size özel şekilde kişiselleştirmeye başlıyor. Üstelik dinlenme, macera ve parti modlarından en uygun aralığı seçerek ihtiyacınız olan ritmi belirleyebiliyorsunuz. Son adımda ise "Çalma listesi oluştur" butonuna tıklayarak hesabınıza giriş yapmanız ve hazırlanan listeyi profilinizle ilişkilendirmeniz gerekiyor.

Ülkelere göre popüler sanatçı ve parçalardan oluşturulan listelerde yöresel müzikleri keşfedebilmek de mümkün. Spotify OOO servisine ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.