Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spotify'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 180 milyona ulaştı

Dünyanın en büyük dijital müzik servisi olan Spotify, bu yılın ikinci çeyreğine ait mali sonuçları paylaştı. Spotify'ın kullanıcı sayısı artsa da lisans anlaşmaları şirketi zarara uğratıyor.
10 ay
1,7b
1
11
Diğer Yazılım
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Spotify'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 180 milyona ulaştı
Tam Boyutta Gör
 

Dev dijital müzik platformu Spotify, nisan ayında halka arz edildikten sonra ikinci kez mali sonuçlarını yayınladı. Bu yılın ikinci çeyreğine ait verileri paylaşan şirket, genel kullanıcı sayısı ve platformu para ödeyerek kullanan kullanıcı sayısı bakımından hedefine fazlasıyla ulaşsa da henüz istediği kârlılığa ulaşabilmiş değil.


Aile paketi büyük destek sağladı

Spotify'ın paylaştığı rakamlara göre platformun aylık aktif kullanıcı sayısı 180 milyona ulaştı. Analistlerin ortalama 178.5 milyon aylık kullanıcı beklentisini aşan Spotify ayrıca 83 milyon kullanıcının ücretli abone olduğunu da belirtti. Spotify'a göre ocak ayından bu yana toplam kullanıcı ve ücretli abone sayısındaki artışın en büyük nedeni şirketi Aile için Premium hamlesi. Şirket 5 aile üyesinin aynı anda Spotify kullanmasını sağlayan bu teklifin sadece ücretli abone sayısını artırmadığını aynı zamanda bireysel abonelere kıyasla daha sadık aboneler sağladığını da vurguluyor.


Tabi Spotify kullanmak için para ödeyen kullanıcıların sayısının artması şirketin gelirlerinin de doğrudan artmasını sağladı. Bu yılın ilk çeyreğinde 1.14 milyar euro gelir elde eden şirket ikinci çeyreği yüzde 12'lik bir artışla 1.27 milyar dolar gelirle kapattı. Gelirlerdeki bu artışa karşılık şirket kâr elde etmiyor. Şirket bu çeyreği 90 milyon euro işletme zararı ve 394 milyon euroluk net zarar ile kapattı. Bu zararın en büyük nedeninin plak şirketlerine yapılan yüklü ödemeler olduğu belirtiliyor. 


Üçüncü çeyreğe ait hedeflerini de açıklayan şirket 188 milyon ila 193 milyon arasında aylık aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Bu kitlenin 85 ila 88 milyonluk kısmının ücretli abonelerden oluşmasını bekleyen şirketin üçüncü çeyreğe yönelik gelir beklentisi ise 1.4 milyar euro.


https://www.theverge.com/2018/7/26/17616404/spotify-paid-subscribers-83-million-streaming-music-quarterly-results Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ridianod 10 ay en beğenilen intel7mix
Hocam siz zaten müzik dinlemiyormuşsunuz. Yolculuklardaki boşluğu bir ses öbeği ile değerlendirmeyi tercih ediyor görünüyorsunuz:D
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Stand Alone 9 ay
Netflix ile birlikte parasını hak eden birkaç uygulamadan biri.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 9 ay
1 aylık bedava kullanım rakamlarını da dahil etmişlerdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 9 ay
Spotify seviyorum 3 aylık 99kuruş kampanyaları ile beni cezbediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 10 ay
2 tane 0.99 liralık iademi 1 ayda anca yaptı bunlar. 1 ay uyumadım neredeyse
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Hollow 10 ay
Ses kalitesini geçtim, bu kadar berbat uygulamaları yapmayı nasıl başarıyorlar hayret ediyorum. TIDAL HI-FI kullanmaya başladığımdan bu yana yıllık satın aldığım Spotify'ı açmadım bile. Classic Rock yönünden TIDAL ihtiyaçlarımı da yeterince karşılıyor. Uygulamalarıda kullanışlı ve göze hitap ediyor. Spotify'ın uygulamalar ve ses kalitesi yönünden farklı bir şeyler yapmaları gerekiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akyurt 10 ay
Canlı müzik dinlemek için geç kalmış sayılmazsınız herkes spotify premium denemeli. Normal radyo bile kesmiyor kaliteyi duyarsanız mp3 vız gelir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 10 ay
Platform olarak harika uygulama olarak berbattir kendileri. Vasat bir bellek kullanımı yanında, öneri sistemi çok kötüdür. neyse ki yakın zamanda bu keşiflere beğen beğenme düğmesi eklediler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nike 10 ay
Spotify iyidir.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dogaunl 10 ay
Neden hep bold yazıyorsunuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 10 ay
Bunu 10 yıl önce deseydim başkasına, dalga mı geçiyorsun sen diyip ciddiye bile almazlardı. Herkes şimdi müzik için para veriyor. Müzik benim için radyoda dinlenen bir şeydir. Gidipde müzik dinlemek için parada veremem.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ridianod 10 ay intel7mix
Hocam siz zaten müzik dinlemiyormuşsunuz. Yolculuklardaki boşluğu bir ses öbeği ile değerlendirmeyi tercih ediyor görünüyorsunuz:D
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1671 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
spotify, çeyrek ve
4 etiket daha mali raporlar Diğer Yazılım Yazılım Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay İlk 4K G-Sync HDR monitörü ülkemizde de satışa sunulacak 10 ay Kanlı Ay tutulması ne zaman saat kaçta? 10 ay İsveç, orman yangınına bombayla müdahale etti 10 ay 2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 3 10 ay Sürücüsüz araçlar insanları önce alışverişe götürüyor sonra da eve bırakıyor 10 ay Windows 10, bilgisayarınıza yüklenecek güncellemeleri yapay zeka ile zamanlayacak 10 ay Facebook'un değer kaybı tarihe geçti: ABD borsalarında bir ilk 10 ay AMD son 7 yılın en büyük kârına imza attı 10 ay Çok daha gelişmiş bir Samsung DeX aksesuarı geliyor 10 ay Dört bacağa ve iki kola sahip afet müdahale robotu: Centauro 10 ay Fortnite Android sürümü Galaxy Note 9 ile gelebilir 10 ay Meizu 16 lansmanı için basına "şampuanlı davetiye" gönderildi 10 ay Rus bilgisayar korsanları ABD'deki elektrik santrallerine sızdı 10 ay Xbox Live Gold Ağustos ayı ücretsiz oyunları açıklandı 10 ay Hubble'dan büyüleyici Mars ve Satürn fotoğrafları 10 ay Samsung'dan yeni bir amiral gemisi serisi geliyor: Galaxy F 10 ay LG mobil bölümü kayıplardan kurtulamadı 10 ay Richard Branson, Virgin Galactic ile bu yıl uzaya çıkacak 10 ay Samsung, Galaxy Note 9 için reklam filmleri yayınladı 10 ay Google Drive yakında 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşacak 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Spotify'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 180 milyona ulaştı Sonraki Hulu, bilim-kurgu dizisi The First'ün ilk fragmanını yayımladı 10 ay Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sonunda satışa sunuluyor 10 ay Monster Abra A5 V14.1 Video İnceleme 10 ay Google Pixel 3 XL tasarımı ortaya çıktı 10 ay Twitter hacklendi mi? 10 ay Intel Core i9-9900K/i7-9700K’da termal ped kullanmayacak 10 ay İngiltere hükümetinin 2033 hedefi: her eve fiber internet! 10 ay Alto's Odyssey Android kullanıcılarıyla buluştu 10 ay Turkuaz ve lüks taksilerde ne kadar fiyat farkı uygulanıyor? 10 ay Mozilla'dan şok iddia: Google, YouTube'u Firefox ve Edge tarayıcılarında kasten yavaşlattı 10 ay Facebook 90 dakikada 150 milyar dolar kaybetti 10 ay Twitter, şirket politikasını ihlal eden 143 bin uygulamayı kaldırdı 10 ay Oppo ve OnePlus'ın Türkiye planları 10 ay Bu ekran kırılmıyor: Samsung'dan kırılmaz OLED panel! 10 ay VLC medya oynatıcısı, Huawei cihazlara savaş açtı 10 ay ABD-Çin ticaret savaşı Qualcomm'u da vurdu: Qualcomm NXP'yi satın almaktan vazgeçti 10 ay Motorola One Power'ın tüm özellikleri ortaya çıktı 10 ay Merakla beklenen 2018 Mercedes A Serisi Sedan tanıtıldı 10 ay Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber: 6.1 inç LCD ekranlı iPhone gecikebilir! 10 ay Sanal asistanlarımız bizi ne kadar doğru anlıyor, isteklerimizi ne ölçüde yerine getiriyor? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim