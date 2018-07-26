Spotify'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 180 milyona ulaştı

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Dev dijital müzik platformu Spotify, nisan ayında halka arz edildikten sonra ikinci kez mali sonuçlarını yayınladı. Bu yılın ikinci çeyreğine ait verileri paylaşan şirket, genel kullanıcı sayısı ve platformu para ödeyerek kullanan kullanıcı sayısı bakımından hedefine fazlasıyla ulaşsa da henüz istediği kârlılığa ulaşabilmiş değil.





Aile paketi büyük destek sağladı

Spotify'ın paylaştığı rakamlara göre platformun aylık aktif kullanıcı sayısı 180 milyona ulaştı. Analistlerin ortalama 178.5 milyon aylık kullanıcı beklentisini aşan Spotify ayrıca 83 milyon kullanıcının ücretli abone olduğunu da belirtti. Spotify'a göre ocak ayından bu yana toplam kullanıcı ve ücretli abone sayısındaki artışın en büyük nedeni şirketi Aile için Premium hamlesi. Şirket 5 aile üyesinin aynı anda Spotify kullanmasını sağlayan bu teklifin sadece ücretli abone sayısını artırmadığını aynı zamanda bireysel abonelere kıyasla daha sadık aboneler sağladığını da vurguluyor.





Tabi Spotify kullanmak için para ödeyen kullanıcıların sayısının artması şirketin gelirlerinin de doğrudan artmasını sağladı. Bu yılın ilk çeyreğinde 1.14 milyar euro gelir elde eden şirket ikinci çeyreği yüzde 12'lik bir artışla 1.27 milyar dolar gelirle kapattı. Gelirlerdeki bu artışa karşılık şirket kâr elde etmiyor. Şirket bu çeyreği 90 milyon euro işletme zararı ve 394 milyon euroluk net zarar ile kapattı. Bu zararın en büyük nedeninin plak şirketlerine yapılan yüklü ödemeler olduğu belirtiliyor.





Üçüncü çeyreğe ait hedeflerini de açıklayan şirket 188 milyon ila 193 milyon arasında aylık aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Bu kitlenin 85 ila 88 milyonluk kısmının ücretli abonelerden oluşmasını bekleyen şirketin üçüncü çeyreğe yönelik gelir beklentisi ise 1.4 milyar euro.

https://www.theverge.com/2018/7/26/17616404/spotify-paid-subscribers-83-million-streaming-music-quarterly-results