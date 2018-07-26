Spotify'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 180 milyona ulaştı

Aile paketi büyük destek sağladı
Tabi Spotify kullanmak için para ödeyen kullanıcıların sayısının artması şirketin gelirlerinin de doğrudan artmasını sağladı. Bu yılın ilk çeyreğinde 1.14 milyar euro gelir elde eden şirket ikinci çeyreği yüzde 12'lik bir artışla 1.27 milyar dolar gelirle kapattı. Gelirlerdeki bu artışa karşılık şirket kâr elde etmiyor. Şirket bu çeyreği 90 milyon euro işletme zararı ve 394 milyon euroluk net zarar ile kapattı. Bu zararın en büyük nedeninin plak şirketlerine yapılan yüklü ödemeler olduğu belirtiliyor.
Üçüncü çeyreğe ait hedeflerini de açıklayan şirket 188 milyon ila 193 milyon arasında aylık aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Bu kitlenin 85 ila 88 milyonluk kısmının ücretli abonelerden oluşmasını bekleyen şirketin üçüncü çeyreğe yönelik gelir beklentisi ise 1.4 milyar euro.
https://www.theverge.com/2018/7/26/17616404/spotify-paid-subscribers-83-million-streaming-music-quarterly-results Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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