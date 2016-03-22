Spotify'ın premium kullanıcı sayısı 30 milyon barajını aştı

Apple Müzik servisi yayına başladığından beri Spotify'ın düşüşe geçeceği konuşuluyordu. Ciddi rakiplerle karşı karşıya gelen popüler hizmet Apple karşısında da boyun eğmeyecek gibi görünüyor. Premium kullanıcı sayısı 30 milyona ulaşmış durumda.

Spotify'ın premium sayısı, kurucusu Daniel Ek tarafından açıklandı. Spotify'ın geçtiğimiz Haziran'da 20 milyon premium kullanıcıya sahip olduğunu düşünürsek bir yıldan daha az zamanda bu sayıya 10 Milyon abonenin daha eklendiğini görüyoruz. Bu da Spotify'ın önemli bir ivmelenme yakaladığını gösteriyor. Daniel Ek servisi ücretsiz kullanan müşteri sayısıyla ilgili herhangi bir rakam paylaşmadı, ancak yaklaşık bir yıl önce bu sayı 75 Milyon seviyesindeydi.

Ünlü isimleri yanına alan Tidal servisi ve Apple Müzik piyasayı değiştirebilecek mi merak konusu. Yine de şimdiki gidişata bakacak olursak Spotify'ın hız kesmeden yükselişine devam ettiğini görüyoruz. Servisin en önemli problemi ise telif hakkı konusunda müzisyenlerle yaşadığı problemler.

http://www.engadget.com/2016/03/21/spotify-reaches-30-million-subscribers/