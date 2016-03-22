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Spotify'ın premium kullanıcı sayısı 30 milyon barajını aştı

Geçtiğimiz dönemlerde haylı kızışan müzik piyasası bu sıralar durgun görünüyor. Spotify ise aylık ödeme yapan kullanıcı sayısını 30 milyonun üzerine taşıdığı için keyifli.
3 yıl
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52
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Apple Müzik servisi yayına başladığından beri Spotify'ın düşüşe geçeceği konuşuluyordu. Ciddi rakiplerle karşı karşıya gelen popüler hizmet Apple karşısında da boyun eğmeyecek gibi görünüyor. Premium kullanıcı sayısı 30 milyona ulaşmış durumda.
Spotify'ın premium sayısı, kurucusu Daniel Ek tarafından açıklandı. Spotify'ın geçtiğimiz Haziran'da 20 milyon premium kullanıcıya sahip olduğunu düşünürsek bir yıldan daha az zamanda bu sayıya 10 Milyon abonenin daha eklendiğini görüyoruz. Bu da Spotify'ın önemli bir ivmelenme yakaladığını gösteriyor. Daniel Ek servisi ücretsiz kullanan müşteri sayısıyla ilgili herhangi bir rakam paylaşmadı, ancak yaklaşık bir yıl önce bu sayı 75 Milyon seviyesindeydi.
Ünlü isimleri yanına alan Tidal servisi ve Apple Müzik piyasayı değiştirebilecek mi merak konusu. Yine de şimdiki gidişata bakacak olursak Spotify'ın hız kesmeden yükselişine devam ettiğini görüyoruz. Servisin en önemli problemi ise telif hakkı konusunda müzisyenlerle yaşadığı problemler. 

http://www.engadget.com/2016/03/21/spotify-reaches-30-million-subscribers/ Yorum Yaz
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logitech_5 3 yıl en beğenilen
iphone kullanıyorum. apple music ile kıyaslayınca spotify çok daha kullanışlı duruyor. apple music bir türlü ilgimi çekmedi.
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HydroAcidX 3 yıl
Türkiyede ortalama 5TL'ye Spotify premium paketi alınabiliyor.Bu fiyata bu hizmet, övgüyü sonuna kadar hakediyor.
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alemburda34 3 yıl
Vodafone saolsun
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aimlesshomosapiens 3 yıl
Bayadir kullanmiyodum gecen indirdim 1 haftalik premium abonelik verdi bedavaya. Valla premium'u baya hosuma gitti en yuksek kaliteyi secince 320kbps'ye yakin bi kalitesi var belki 320'dir. Aradigim isimlerin tum albumlerine de ulasabildim ve cevrimdisi kaydedip dinlemek de iyi oteki turlu internetten tek tek 320kbps mp3'leri indirmek cok uzun suruyor. Aylik 10 liraya alicam gibi ben de ilk ay ucretsizmis herhalde bi de.
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CeTBLACK 3 yıl
merhabalar herkese spotify i ilk kez indirdim deniyorum daha yeniyim de sitede 30 günlük premium ardında 9.99tl vs. yazıyodu tıkladım karşıma ödeme ekranı geldi ben+1 aile üyesi 14.99 tl yazıyo nasıl ücretsiz premium u kullanırım ben acaba şuan premium muyum bilmiyorum belki de zaten kullanıyorum o yüzden yazıyodur
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CeTBLACK 3 yıl CeTBLACK
CeTBLACK

merhabalar herkese spotify i ilk kez indirdim deniyorum daha yeniyim de sitede 30 günlük premium ardında 9.99tl vs. yazıyodu tıkladım karşıma ödeme ekranı geldi ben+1 aile üyesi 14.99 tl yazıyo nasıl ücretsiz premium u kullanırım ben acaba şuan premium muyum bilmiyorum belki de zaten kullanıyorum o yüzden yazıyodur


bi el atabilcek yok mu
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Hauntedd 3 yıl
Adamlar akıllı :) ilk 3 ay kullandım sonra bağımlı etti premiım kullanıyorum aylık 10 liraya
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Nerevarine 3 yıl
Daha iyisi gelene kadar en iyisi Spotify.
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Apewabce 3 yıl
Gayret normal teknoloji devri yok mp3 yok CD kimse uğraşmak istemiyor bu tarz şeylerle.
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Mr. Jingles 3 yıl
Spotify çok daha kullanışlı. Ben de iPhone kullanıyorum ama Spotify baya iyi bu konuda. Üstelik yarın öbür gün iPhone'u satarım belki Android alırım o yüzden Apple Music'i satın almanın hiçbir mantıklı yanı yok.
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clopin 3 yıl
30 milyon abone ayda bir dolar verse gunluk bir milyon dolar kasada nakit demek valla iyi kiriyolar parayi alttarafi muzikcalar
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kadirirdem 3 yıl
spotify güzel ama ben hala eski tip mp3 dosyasıyla takılıyorum...
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Lene 3 yıl
Bende premium servisini kullanıyorum Süper """
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burakcoskunofficial 3 yıl
Bir hafta sonra 99 kuruşa aldigim premium uyleik sona erecek bir haftada ne kadar müzik depolayabilirsem kârdir...
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Joe.Joe 3 yıl burakcoskunofficial
burakcoskunofficial
Bir hafta sonra 99 kuruşa aldigim premium uyleik sona erecek bir haftada ne kadar müzik depolayabilirsem kârdir...

Depolamak derken çevrimdışı kaydetmeyi mi diyorsun hocam?
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