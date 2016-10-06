Spotify’ın ücretsiz sürümü malware içeren reklamlar gösteriyor

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2011 yılında ücretsiz olarak reklam gösterimli bir şekilde hizmet sunduğu abonelerine zararlı kodlar içeren reklam gösterdiği gerekçesi ile eleştirilen ve sonrasında bunun için özür dileyen Spotify’ın başı aynı sorunla yine dertte.

Önceki dönemde sadece Windows uygulamasında yaşanan bu sorundan bu kez MacOS kullanıcılarının da etkilendiği iddia ediliyor. Kullanıcıların sosyal ağlardan da paylaştığı ve Spotify destek forumlarında konuşulan işlem kayıtlarına göre bir görsel reklam, tıklanmadığı halde tarayıcıda pencere açmaya çalışıyor.

Açılan sayfa kullanıcılara bir takım ürünler satın aldırmaya çalışıyor. ABD’de yaşayan bir Çinli’ye ait olduğu görülen web sitesi 2015 yılında 2 yıllığına kayıt ettirilmiş. Bahse konu olan web sitesi yu0123456.com şeklinde ilginç bir domaine sahip.

Konuya ilişkin olarak Spotify yetkilileri araştırma yaptıklarını aktarmış ve henüz bir bilgi paylaşmış değil. Premium üyeliklerde reklam gösterilmediği için mevcuttaki ücretli üyeleri ilgilendiren bir durum söz konusu değil ancak bir çok kullanıcının rapor ettiği konu, Spotify adına çok ciddi bir prestij kaybı.