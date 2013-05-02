Star Command ile evreni keşfetmeye hazır olun

War Ballon Games'in birçok mobil oyuncu tarafından merakla beklenen uzay simülasyonu Star Command, nihayet Appstore'daki yerini aldı. Hatırlayacağınız üzere, ilk olarak geçtiğimiz yılın ilkbahar aylarında bir Kickstarter projesi olarak karşımıza çıkan yapım, yaklaşık 37 bin dolarlık bir bağış toplayarak hayata geçirilmişti.





Piksellerden oluşan bir dünyaya sahip olan yapım, mükemmel grafik teknolojileri veya harika işler çıkaran grafik motorları kullanılarak inşa edilmiş bir oyun değil. Ancak piksellerden oluşan bu dünya, görsellikten çok içeriğe önem veren bilim kurgu hayranlarını bir hayli tatmin edecek.





Birbirinden farklı medeniyetler ve 10'dan fazla yabancı türü mobil oyuncuların uzay macerasına dahil eden yapım, mürettebatı ve gemiyi yükseltmeye de imkan veriyor. Çeşitli özelleştirme seçeneklerinin de bulunduğu yapımda üç farklı zorluk seviyesi ve oynanabilir dört farklı uzay gemisi de oyuncuları bekliyor. Tek bir dokunuşla kontrol edilebilen kontrol şemasıyla dokunmatik ekranlarda iyi bir iş çıkaran Star Command'ın Retina ekran desteğine sahip olduğunu da belirtelim.





İlerleyen dönemlerde Android, PC ve Mac platformlarında da karşımıza çıkacak olan yapım, 5.49 TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca herhangi bir oyun içi satış içeriğinin yer almadığı yapıma Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id632079234?mt=8&partnerId=0