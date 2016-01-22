Star Wars: Bölüm 8 beklenenden daha geç gelecek

Haber Editörü
Star Wars efsanesini uzun bir bekleyişin ardından beyaz perdeye geri döndüren Star Wars: Güç Uyanıyor, geçtiğimiz ay vizyona girdi ve gişe rekorlarını alt üst etti. Henüz gösterime girmeden rekorlar kırmaya başlayan yeni Star Wars filminin dünya genelindeki hasılatı, 1.88 milyar dolara ulaşmış durumda. Tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmleri listesinde üçüncü sırada yer alan filmin, gösterimden kalkmadan önce Titanik'i de geçerek ikinci sıraya yerleşmesi bekleniyor.
Sinemanın tarihinin en sevilen serilerinden birini hayata döndüren Güç Uyanıyor'dan beklentiler zaten yüksek olsa da, film gişedeki performansıyla en iyimser beklentilerin bile üzerine çıktı. Filmin, sinema salonlarının daha fazla izleyici çekebildiği yaz aylarında değil, sinema sezonu için genelde durgun geçen yıl sonunda vizyona girmesi, beklentilerin çok yüksek olmamasındaki en önemli nedendi. Güç Uyanıyor'un durgun sezonda vizyona girmesine rağmen yakaladığı başarı, sinema sezonlarıyla ilgili kalıpları da yıkmayı başardı.
Güç Uyanıyor ile birlikte, yıl sonu vizyona giren filmlerin de büyük başarı yakalayabileceğini kanıtlayan Disney, merakla beklenen Star Wars: Bölüm 8'in vizyon tarihini değiştirme kararı aldı. Disney tarafından bugün yayınlanan açıklamayla, 26 Mayıs 2017'de vizyona girmesi beklenen Star Wars: Bölüm 8'in, 15 Aralık 2017'ye ertelendiği duyuruldu.
Disney'in bu erteleme kararı, 2016 vizyon takviminde adeta domino etkisi yarattı. Stüdyolar, bir yandan Star Wars'tan boşalan Mayıs ayına kendi filmlerini yerleştirmek için değişikliğe giderken, bir yandan da bu yıl Star Wars'un ezdiği filmlerle aynı kaderi yaşamamak için Aralık ayındaki önemli filmlerini farklı tarihlere attılar.
Disney, Star Wars: Bölüm 8'in ertelenmesiyle 26 Mayıs'ta oluşan boşluğu, bir diğer büyük bütçeli yapımı Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz ile doldurdu. Yeni Karayip Korsanları filminin normalde vizyona gireceği tarih olan 7 Temmuz haftasının açılmasıyla birlikte harekete geçen Sony ise, 28 Temmuz'da gösterime girmesi beklenen Örümcek-Adam'ın vizyon tarihini üç hafta öne çekti.
http://deadline.com/2016/01/star-wars-episode-viii-moves-to-dec-2017-pirates-of-the-caribbean-5-takes-over-memorial-day-2017-slot-1201686876/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Star Wars.
Haberin kendisini daha önceden duyduk zaten ama burada yazılan şekli farklı. Öncelikle Aralık döneminde çıkan filmler gayet başarılı olan seri filmler olabiliyor. Durgun geçen bir dönem olarak atfetmek doğru değil. Ayrıca Avatar 2.8 milyar dolar hasılat için Aralık döneminde vizyona giren bir film olarak zaten bunu ispatlamıştır. Çok zorlamaya gerek yok yaz dönemi bilmemne diye.
Diğer konu ise Avatar 2'ye değinilmemesi. Her şeyden öte Avatar 2'nin de aynı zamanda gelmesi asıl gündem burada. Basit bir erteleme, diğer filmlerin oluşan boşluğu doldurması falan değil! Avatar'ın hasılatını düşünürsek ve insanların Avatar 2'yi öyle ya da böyle merak etmesini de düşünürsek, Cameron bekleneni verecek olursa cidden sıkı bir mücadele olacaktır.
Başka bir noktamız ise filmin ertelenme nedeninden bahsedilmemesi. Hikayenin hazır olmasına rağmen filmle ilgili yorumlar sonucu yeni karakterlere daha fazla yer verilmesi adına tarihin ertelenmesi var bu derece uzun bir süreliğine.
Bu noktalardan bahsetmeden uzun bir yazı yazmayı başarmışsınız, tebrikler. Tabii ben de gişe konusunda başarımının devamını diliyorum ama 2.2 milyar doları geçmesini bekliyorlar demek birazcık zorlayıcı olmuş. Geçemez mi? Geçebilir elbette. Hala boxofficemojo açık kenarda tutuyorum takip etmek için. Verilerin girilmesiyle ilgili gecikmeler var ama hızın da ciddi manada düşmüş olması ortada. Dün itibariyle bildiğim kadarıyla Akasya Imax'te kalktı gösterimden. Artık git gide azalmaya başlayacak salonlar. 2 milyar doları kesin geçecek ama Çinden maksimum 150 milyon daha gelse bile 2.2'yi geçmesine kesin gözüyle bakarcasına habere iliştirmek zorlayıcı.
Kış aylarının gişe açısından durgun geçen bir dönem olduğu Hollywood'da kabul edilmiş bir gerçektir. Stüdyolar da filmlerini buna göre zamanlarlar. Büyük bütçeli filmlerin neredeyse tamamının yaz aylarında çıkmasının sebebi de budur. Yoksa birbirleriyle yarışmak yerine yılın tamamına da yayabilirler. Yılın ilk ve son aylarının durgun geçtiğini anlamak için ABD'de bu ay vizyona giren filmlere bakmanız yeterli. Kayda değer denecek film bulmak bile zor.
Avatar'ın hasılatına gelecek olursak, Avatar da beklentilerin üzerinde çıkmış istisnai bir filmdir. Burada anlaşılması gereken nokta kış aylarında vizyona girmenin kesinlikle düşük hasılat anlamına gelmediği, ancak bu ihtimalin çok daha yüksek olduğu. Yani eğer sizin elinizde zaten Avatar ya da Star Wars: Güç Uyanıyor gibi çok güvendiğiniz bir filminiz varsa, bunu istediğiniz zamana koyabilirsiniz. Bu tür filmler kendi gişelerini kendileri yaratırlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu filmlerin istisnai filmler olması.
Star Wars: Bölüm 8'in ertelenmesi de, Star Wars filmlerinin hangi ayda vizyona girerse girsin gişede başarılı olacağının açıkça anlaşılmasının sonucudur. Filmin ertelenmesini senaryoda yapılacak değişikliklere bağlamışsınız, böyle birşey söz konusu değil.
Avatar 2 2018e ertelenmedi mi?