Star Wars: Bölüm 8 beklenenden daha geç gelecek

Star Wars efsanesini uzun bir bekleyişin ardından beyaz perdeye geri döndüren Star Wars: Güç Uyanıyor, geçtiğimiz ay vizyona girdi ve gişe rekorlarını alt üst etti. Henüz gösterime girmeden rekorlar kırmaya başlayan yeni Star Wars filminin dünya genelindeki hasılatı, 1.88 milyar dolara ulaşmış durumda. Tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmleri listesinde üçüncü sırada yer alan filmin, gösterimden kalkmadan önce Titanik'i de geçerek ikinci sıraya yerleşmesi bekleniyor.

Sinemanın tarihinin en sevilen serilerinden birini hayata döndüren Güç Uyanıyor'dan beklentiler zaten yüksek olsa da, film gişedeki performansıyla en iyimser beklentilerin bile üzerine çıktı. Filmin, sinema salonlarının daha fazla izleyici çekebildiği yaz aylarında değil, sinema sezonu için genelde durgun geçen yıl sonunda vizyona girmesi, beklentilerin çok yüksek olmamasındaki en önemli nedendi. Güç Uyanıyor'un durgun sezonda vizyona girmesine rağmen yakaladığı başarı, sinema sezonlarıyla ilgili kalıpları da yıkmayı başardı.

Güç Uyanıyor ile birlikte, yıl sonu vizyona giren filmlerin de büyük başarı yakalayabileceğini kanıtlayan Disney, merakla beklenen Star Wars: Bölüm 8'in vizyon tarihini değiştirme kararı aldı. Disney tarafından bugün yayınlanan açıklamayla, 26 Mayıs 2017'de vizyona girmesi beklenen Star Wars: Bölüm 8'in, 15 Aralık 2017'ye ertelendiği duyuruldu.

Disney'in bu erteleme kararı, 2016 vizyon takviminde adeta domino etkisi yarattı. Stüdyolar, bir yandan Star Wars'tan boşalan Mayıs ayına kendi filmlerini yerleştirmek için değişikliğe giderken, bir yandan da bu yıl Star Wars'un ezdiği filmlerle aynı kaderi yaşamamak için Aralık ayındaki önemli filmlerini farklı tarihlere attılar.

Disney, Star Wars: Bölüm 8'in ertelenmesiyle 26 Mayıs'ta oluşan boşluğu, bir diğer büyük bütçeli yapımı Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz ile doldurdu. Yeni Karayip Korsanları filminin normalde vizyona gireceği tarih olan 7 Temmuz haftasının açılmasıyla birlikte harekete geçen Sony ise, 28 Temmuz'da gösterime girmesi beklenen Örümcek-Adam'ın vizyon tarihini üç hafta öne çekti.

http://deadline.com/2016/01/star-wars-episode-viii-moves-to-dec-2017-pirates-of-the-caribbean-5-takes-over-memorial-day-2017-slot-1201686876/