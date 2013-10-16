Star Wars: Tiny Death Star, bazı bölgelerin Appstore ve Google Play'lerindeki yerini aldı

Nimblebit'in bu ayın başlarında duyurusunu yaptığı Star Wars temalı simülasyon oyunu Star Wars: Tiny Death Star, bazı bölgelerin Appstore ve Google Play'lerinde yer edinmeye başladı.





Geliştiricinin bina yönetim simülasyonu Tiny Tower benzeri bir oynanışa sahip olan Tiny Death Star, mobil oyunculara piksellerden oluşan küçük dünyasında oldukça büyük bir Star Wars evreni sunuyor. Henüz test aşamasında olan yapımın evrensel içerik olarak ne zaman yayınlanacağı hakkında ise, net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, yayınlanan sürüme bakarak konuşacak olursak Tiny Death Star'ın yakın bir zamanda tüm dünyadaki Star Wars hayranlarıyla buluşacağını söyleyebiliriz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lucasarts.tinydeathstar_gooc