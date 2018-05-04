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Startup Carnival 6 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te

Başarılı Startup ekipleri, girişim dünyasına meraklı öğrencilerle Startup Carnival’da 3. kez buluşuyor! 6 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz.
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Başarılı Startup ekipleri, girişim dünyasına meraklı öğrencilerle Startup Carnival’da 3. kez buluşuyor!
6 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te gerçekleşecek ve gün boyu sürecek Startup Carnival, müzik ve açık hava etkinlikleri eşliğinde üniversite ve lise öğrencilerine, Startup kurucularının tecrübelerini dinleme ve öğrenme fırsatı sunuyor.
40’tan fazla başarılı startup’ın temsilcileri ile girişim dünyasına ilgi duyan meraklı öğrencilerin ve kurumların buluşacağı karnavalda, startup kurucuları tecrübelerini anlatırken katılımcılar unutulmaz deneyimler yaşayacak.

Türkiye’nin önde gelen girişimci dostu kurumlarının ve girişimcilerin desteğine ek olarak birçok okuldan gönüllülerin enerjisiyle gerçekleşecek Startup Carnival’a katılım ücretsiz!
 

İsviçre Bern Kantonu Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen, Garaj ve Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi tarafından organize edilen Startup Carnival’ın sponsorları arasında İş Bankası, Arıkovanı, Bundle, Ideasoft gibi kurumlar bulunuyor. Ayrıca Girişimcilik ekosisteminden 20’den fazla partner de Startup Carnival’a destek veriyor.

Startup Carnival 2018’in programı ise şöyle:
•    11.00 – 12.30 Kayıt, sabah sporu ve startuplar ile tanışma.
•    12.30 – 13.00 Açılış konuşmaları
•    13.00 – 13.30 İlk panel
•    13.30 – 14.00 Yemek arası ve DJ performansı
•    14.00 – 15.30 İkinci, üçüncü ve dördüncü paneller
•    15.30 – 17:30 Free Mic ve Elevator Pitch seansları
 

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