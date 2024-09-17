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    Türkiye Tech Visa Programı başladı: Girişimcilere özel fırsatlar sunulacak

    T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yapılan töreden Türkiye Tech Visa Programı’nı tanıttı. Girişimcileri ve yetenekleri hedefleyen Tech Visa, özel fırsatlar sunuyor.
    Türkiye Tech Visa Programı, girişimcilere özel fırsatlar sunacak Tam Boyutta Gör
    T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yapılan töreden kritik uzmanlıklara sahip yetenekleri ile teknoloji girişimlerini hedefleyen Türkiye Tech Visa Programı’nı tanıttı. Türkiye Tech Visa Programı, küreseldeki yeteneklerin Türkiye’de şirket kurup ekosistemi canlandırmasını hedefleyen yeni bir teknoloji vizesi konumunda.

    Türkiye Tech Visa nedir?

    Türkiye Tech Visa, teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yetenekler ile yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan teknogirişimlere özel bir davet programı konumunda.

    Türkiye Tech Visa kapsamında yeteneklere ve teknogirişimlere Türkiye teknoloji ekosisteminin parçası olmalarını hızlandıran ve Türkiye’de yaşamlarını kolaylaştıran birçok ayrıcalık ve imkan sağlanıyor. Bunlar arasında özel 3 yıllık çalışma izni, ailelerin kolay oturma izni süreçleri, gelir vergisi ve kurumlar vergisi muafiyetleri, kapsamlı ücretsiz sağlık hizmetleri güvencesi, teknoparklarda ve kuluçka merkezlerinde ofis imkânı, girişim sermayesi yatırımları ve proje finansman destekleri, mentorluk ve danışmanlık desteği ve daha fazlası için atanmış bir çözüm ortağı gibi imkanlar bulunuyor.

    Gelir vergisi ve kurumlar vergisi muafiyetlerine ek olarak çalışanlara ödenmesi gereken primler için de teşvik uygulanıyor. Aynı zamanda çalışanlar da gelir vergisinden muaf tutuluyor. Benzer şekilde sağlık güvencesi de sadece girişimciyi değil, tüm çalışanları kapsıyor. Teknoloji firmalarının çalışanlarının sigorta primlerini ise devlet karşılıyor.

    Türkiye, program kapsamında proje finansmanı, markalaşma desteği, yurt dışı pazarlara tanıtım desteği gibi hibe bazlı destekler de sağlıyor. Türkiye Tech Visa Fonu ile girişimcilerin finansman bulmak da kolaylaştırılıyor.

    Türkiye Tech Visa Programı, girişimcilere özel fırsatlar sunacak Tam Boyutta Gör
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, törende yaptığı konuşmada bazı sektörlerde ve mesleklerde iş gücü ihtiyacının artığına dikkat çekerek; "Bu ihtiyacı karşılamak üzere Bakanlık olarak nitelikli yabancı iş gücünü, ülkemiz iş gücü piyasası erişimine hazırlıyoruz. Böylece, ülkemizin nitelikli iş gücü teminindeki küresel yarıştan kopmadan ve elbette yerli iş gücümüzü önceleyerek ve koruyarak yabancılara çalışma izni veriyoruz. Uluslararası iş gücü politikamızın temelinde öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamanın yer aldığını özellikle belirtmek isterim. Kendi iş gücü arzımızın yeterli olmadığı hallerde uluslararası iş gücünün tamamlayıcı etkisinden istifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Tech Visa Programı ile en önemli tekliflerinin onları Türkiye'nin teknoloji girişimciliği ekosistemine dahil etmek olduğunu ifade ederek, "TÜBİTAK programlarından, KOSGEB programlarından, teknopark uygulamalarımızdan yararlanmalarını sağlamak. Aynı zamanda hem bireysel olarak hem de çalışanları için etkin ve hızlı şekilde çalışma ve ikamet izinleri sunmayı arzu ediyoruz. Kurduğumuz girişim sermayesi yatırım fonlarından yararlanma imkanını onlara sunuyoruz ki son dönemde en önemli çalışma alanlarımızdan biri bu oldu." dedi.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-kacir-turkiye-tech-visa-programi-guclu-bir-gelecek-insa-etmeyi-hedefleyen-avantajlarla-dolu-bir-program/3331476 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-isikhan-yerli-is-gucumuzu-onceleyerek-ve-koruyarak-yabancilara-calisma-izni-veriyoruz/3331406 https://www.turkiyetechvisa.gov.tr/tr/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 18 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 18 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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