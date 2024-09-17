Türkiye Tech Visa Programı başladı: Girişimcilere özel fırsatlar sunulacak

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Tam Boyutta Gör T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yapılan töreden kritik uzmanlıklara sahip yetenekleri ile teknoloji girişimlerini hedefleyen Türkiye Tech Visa Programı’nı tanıttı. Türkiye Tech Visa Programı, küreseldeki yeteneklerin Türkiye’de şirket kurup ekosistemi canlandırmasını hedefleyen yeni bir teknoloji vizesi konumunda.

Türkiye Tech Visa nedir?

Türkiye Tech Visa, teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yetenekler ile yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan teknogirişimlere özel bir davet programı konumunda.

Türkiye Tech Visa kapsamında yeteneklere ve teknogirişimlere Türkiye teknoloji ekosisteminin parçası olmalarını hızlandıran ve Türkiye’de yaşamlarını kolaylaştıran birçok ayrıcalık ve imkan sağlanıyor. Bunlar arasında özel 3 yıllık çalışma izni, ailelerin kolay oturma izni süreçleri, gelir vergisi ve kurumlar vergisi muafiyetleri, kapsamlı ücretsiz sağlık hizmetleri güvencesi, teknoparklarda ve kuluçka merkezlerinde ofis imkânı, girişim sermayesi yatırımları ve proje finansman destekleri, mentorluk ve danışmanlık desteği ve daha fazlası için atanmış bir çözüm ortağı gibi imkanlar bulunuyor.

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi muafiyetlerine ek olarak çalışanlara ödenmesi gereken primler için de teşvik uygulanıyor. Aynı zamanda çalışanlar da gelir vergisinden muaf tutuluyor. Benzer şekilde sağlık güvencesi de sadece girişimciyi değil, tüm çalışanları kapsıyor. Teknoloji firmalarının çalışanlarının sigorta primlerini ise devlet karşılıyor.

Türkiye, program kapsamında proje finansmanı, markalaşma desteği, yurt dışı pazarlara tanıtım desteği gibi hibe bazlı destekler de sağlıyor. Türkiye Tech Visa Fonu ile girişimcilerin finansman bulmak da kolaylaştırılıyor.

Tam Boyutta Gör Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, törende yaptığı konuşmada bazı sektörlerde ve mesleklerde iş gücü ihtiyacının artığına dikkat çekerek; "Bu ihtiyacı karşılamak üzere Bakanlık olarak nitelikli yabancı iş gücünü, ülkemiz iş gücü piyasası erişimine hazırlıyoruz. Böylece, ülkemizin nitelikli iş gücü teminindeki küresel yarıştan kopmadan ve elbette yerli iş gücümüzü önceleyerek ve koruyarak yabancılara çalışma izni veriyoruz. Uluslararası iş gücü politikamızın temelinde öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamanın yer aldığını özellikle belirtmek isterim. Kendi iş gücü arzımızın yeterli olmadığı hallerde uluslararası iş gücünün tamamlayıcı etkisinden istifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Tech Visa Programı ile en önemli tekliflerinin onları Türkiye'nin teknoloji girişimciliği ekosistemine dahil etmek olduğunu ifade ederek, "TÜBİTAK programlarından, KOSGEB programlarından, teknopark uygulamalarımızdan yararlanmalarını sağlamak. Aynı zamanda hem bireysel olarak hem de çalışanları için etkin ve hızlı şekilde çalışma ve ikamet izinleri sunmayı arzu ediyoruz. Kurduğumuz girişim sermayesi yatırım fonlarından yararlanma imkanını onlara sunuyoruz ki son dönemde en önemli çalışma alanlarımızdan biri bu oldu." dedi.

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Türkiye Tech Visa Programı, girişimcilere özel fırsatlar sunacak