Türkiye Tech Visa Programı başladı: Girişimcilere özel fırsatlar sunulacak

Türkiye Tech Visa nedir?
Türkiye Tech Visa, teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yetenekler ile yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan teknogirişimlere özel bir davet programı konumunda.
Türkiye Tech Visa kapsamında yeteneklere ve teknogirişimlere Türkiye teknoloji ekosisteminin parçası olmalarını hızlandıran ve Türkiye’de yaşamlarını kolaylaştıran birçok ayrıcalık ve imkan sağlanıyor. Bunlar arasında özel 3 yıllık çalışma izni, ailelerin kolay oturma izni süreçleri, gelir vergisi ve kurumlar vergisi muafiyetleri, kapsamlı ücretsiz sağlık hizmetleri güvencesi, teknoparklarda ve kuluçka merkezlerinde ofis imkânı, girişim sermayesi yatırımları ve proje finansman destekleri, mentorluk ve danışmanlık desteği ve daha fazlası için atanmış bir çözüm ortağı gibi imkanlar bulunuyor.
Gelir vergisi ve kurumlar vergisi muafiyetlerine ek olarak çalışanlara ödenmesi gereken primler için de teşvik uygulanıyor. Aynı zamanda çalışanlar da gelir vergisinden muaf tutuluyor. Benzer şekilde sağlık güvencesi de sadece girişimciyi değil, tüm çalışanları kapsıyor. Teknoloji firmalarının çalışanlarının sigorta primlerini ise devlet karşılıyor.
Türkiye, program kapsamında proje finansmanı, markalaşma desteği, yurt dışı pazarlara tanıtım desteği gibi hibe bazlı destekler de sağlıyor. Türkiye Tech Visa Fonu ile girişimcilerin finansman bulmak da kolaylaştırılıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Tech Visa Programı ile en önemli tekliflerinin onları Türkiye'nin teknoloji girişimciliği ekosistemine dahil etmek olduğunu ifade ederek, "TÜBİTAK programlarından, KOSGEB programlarından, teknopark uygulamalarımızdan yararlanmalarını sağlamak. Aynı zamanda hem bireysel olarak hem de çalışanları için etkin ve hızlı şekilde çalışma ve ikamet izinleri sunmayı arzu ediyoruz. Kurduğumuz girişim sermayesi yatırım fonlarından yararlanma imkanını onlara sunuyoruz ki son dönemde en önemli çalışma alanlarımızdan biri bu oldu." dedi.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-kacir-turkiye-tech-visa-programi-guclu-bir-gelecek-insa-etmeyi-hedefleyen-avantajlarla-dolu-bir-program/3331476 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-isikhan-yerli-is-gucumuzu-onceleyerek-ve-koruyarak-yabancilara-calisma-izni-veriyoruz/3331406 https://www.turkiyetechvisa.gov.tr/tr/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...