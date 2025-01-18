OpenAI'dan ayrılan teknoloji direktörü Mira Murati yeni yapay zeka girişimini başlattı

OpenAI'da geçici olarak CEO'luk yapmıştı
Murati'nin Eylül 2023'te OpenAI'den ayrıldıktan sonra kurduğu yeni girişimdeki pozisyonu genel amaçlı yapay zeka araştırmalarına odaklanıyor. Murati'nin girişimi henüz isimlendirilmemiş ve gelişiminin ilk aşamalarında olsa da, OpenAI, Google DeepMind ve Character AI gibi büyük yapay zeka şirketlerinden yaklaşık 10 araştırmacı ve mühendisin ilgisini çekmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.