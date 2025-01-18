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    OpenAI'dan ayrılan teknoloji direktörü Mira Murati yeni yapay zeka girişimini başlattı

    OpenAI şirketinden ayrılan teknoloji şefi Mira Murati, yeni bir yapay zeka girişimi başlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.                                     
    OpenAI'dan ayrılan Mira Murati'den yeni yapay zeka girişimi Tam Boyutta Gör
    Eski bir OpenAI yöneticisi olan Mira Murati, yeni yapay zeka girişimi için ilk yüksek vasıflı çalışanları işe almaya başladı. Bu kişiler arasında, daha önce OpenAI'da özel projeler başkanı olarak görev yapan Jonathan Lachman da bulunuyor.

    OpenAI'da geçici olarak CEO'luk yapmıştı

    Murati'nin Eylül 2023'te OpenAI'den ayrıldıktan sonra kurduğu yeni girişimdeki pozisyonu genel amaçlı yapay zeka araştırmalarına odaklanıyor. Murati'nin girişimi henüz isimlendirilmemiş ve gelişiminin ilk aşamalarında olsa da, OpenAI, Google DeepMind ve Character AI gibi büyük yapay zeka şirketlerinden yaklaşık 10 araştırmacı ve mühendisin ilgisini çekmiş durumda.

    OpenAI'dan ayrılan Mira Murati'den yeni yapay zeka girişimi Tam Boyutta Gör
    Murati'nin OpenAI'dan ayrılması, CEO Sam Altman'ın aniden görevden alınması da dahil olmak üzere bir dizi yönetim personeli değişikliğinin ardından geldi ve Altman, çalışanları toplu işten çıkarma tehdidinin ardından kısa süre sonra görevine yeniden atandı. Bu zorlu dönemde Murati geçici CEO olarak görev yapmıştı.
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