StatCounter'a göre Google Chrome tarayıcı pazarının üçte birini elinde tutuyor

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Genç bir tarayıcı olmasına rağmen hızlı bir şekilde yükselişini sürdüren Google Chrome, artık küresel tarayıcı pazarının üçte birini elinde tutuyor.
StatCounter tarafından yapılan araştırmanın son verilerine göre, temmuz ayı sonu itibariyle Google Chrome'un tarayıcı pazarında %33.8'lik bir paya sahip olduğu görülürken Chrome'u %32 ile Microsoft Internet Explorer takip ediyor. Pazar payında küçük bir düşüş yaşayan Mozilla Firefox'un %23.7’lik bir orana sahip olduğu görülürken, Apple'ın Safari tarayıcısının rekabetten oldukça geride kalarak %7.1'lik bir paya sahip olduğu görülüyor. Söz konusu araştırmaya göre Google Chrome'un özellikle Güney Amerika, Asya ve Avrupa'da başarılı olduğu belirtiliyor. ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya'da ise Internet Explorer'ın liderliği sürüyor.
Hızlı bir şekilde yükselişini sürdüren Google Chrome'un ilerleyen dönemlerde tarayıcı pazarındaki yükselişinin ne kadar daha süreceğiniz hep birlikte göreceğiz.
http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly-201107-201207 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şu an ben chromium kullanıyorum mesela...
Birde şu var , chrome'un basitliğine , hızına alışınca diğerleri (ff - opera dahil) çok garip geliyor...
1.Chrome
2.Ff
3.Opera
Son olarak twitter da kasmayan tek tarayici chrome :)
1- Ayarları biraz gezseniz bulurdunuz.
2- İndirme yöneticisi yeni sayfaya açılıyor.
3- Aksine en hızlı açılan tarayıcı ve tüm sekmeleri aynı anda yüklemeye çalıştığı için daha yavaş gibi geliyor. Firefox ta açık olan sekme yükleniyor ilk başta.
4- İlk defa okuyorum.
Gizli modda uzantıların çalışması için uzantılar kısmından gizli "gizli modda izin ver" deyin. Bu ayar çok zor bir ayar olmasa gerek?
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