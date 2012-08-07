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StatCounter'a göre Google Chrome tarayıcı pazarının üçte birini elinde tutuyor

6 yıl
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Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Genç bir tarayıcı olmasına rağmen hızlı bir şekilde yükselişini sürdüren Google Chrome, artık küresel tarayıcı pazarının üçte birini elinde tutuyor.

StatCounter tarafından yapılan araştırmanın son verilerine göre, temmuz ayı sonu itibariyle Google Chrome'un tarayıcı pazarında %33.8'lik bir paya sahip olduğu görülürken Chrome'u %32 ile Microsoft Internet Explorer takip ediyor. Pazar payında küçük bir düşüş yaşayan Mozilla Firefox'un %23.7’lik bir orana sahip olduğu görülürken, Apple'ın Safari tarayıcısının rekabetten oldukça geride kalarak %7.1'lik bir paya sahip olduğu görülüyor. Söz konusu araştırmaya göre Google Chrome'un özellikle Güney Amerika, Asya ve Avrupa'da başarılı olduğu belirtiliyor. ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya'da ise Internet Explorer'ın liderliği sürüyor.

Hızlı bir şekilde yükselişini sürdüren Google Chrome'un ilerleyen dönemlerde tarayıcı pazarındaki yükselişinin ne kadar daha süreceğiniz hep birlikte göreceğiz.

http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly-201107-201207 Yorum Yaz
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Denorath 6 yıl en beğenilen
Chrome olabilecek en iyi tarayıcı...
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6 yıl
insanlar bilgilerini google ile paylaşmaya bayılıyor.
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nurettinaz 6 yıl
Mozillanin surekli cokmesinden kendisine sigindigim ve asla mozillayi aratmayan benim icin bilgisayarda sadece google chrome calissin yeter dedigim program
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Boracalin 6 yıl
Peki Linux üzerinde Chromium kuranlar , veya windows üzerinde comodo dragon kuranlar da durum nasıl... Örneğin saydığım iki tarayıcıda chrome temelli... Bunlarda chrome'dan sayılıyor mu ?
Şu an ben chromium kullanıyorum mesela...
Birde şu var , chrome'un basitliğine , hızına alışınca diğerleri (ff - opera dahil) çok garip geliyor...
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omeryasin 6 yıl
Ff eskiden cok iyiydi,eklentileri harika, opera da sadeve hizli ama chrome gercekten cok hafif ve temel gereksinimler icin harika. Flash iceriklerde cokme sorunu bence en buyuk sorunu. Bir de bazi web sayfalari yorumlarinda bozuk goruntuleme sorunu var ki mecburen ie den aciyorsunuz. Genel degerlendirmem;
1.Chrome
2.Ff
3.Opera
Son olarak twitter da kasmayan tek tarayici chrome :)
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fatality1907 6 yıl
bu son güncellemeyle baya bi hızlandı chrome.
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qazrfv 6 yıl
Chrome kadar hizli açilani yok bilgisayarimda oprra firefox ie chrome yüklü. Hepsinin simgesine tikliyorum en son chrome tikliyom en öncede o açiliyo.
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Klitz 6 yıl
Glukhovsky
Kullandığım en hızlı tarayıcı.Hız olarak çok iyi ama eksik yönleri var.-Bilgisayarın ilk açılışında diğer tarayıcılara göre çok çok yavaş oluyor.Ancak 20-30 sn sonra düzeliyor.-Gizli modda AdBlock gibi eklentiler çalışmıyor.Çalışması lazım.-İndirme yöneticisi hoş değil.Firefox gibi ayrı bir pencere açılsa daha iyi olur.-Ve en önemlisi bence bu.Fareyi basılı halde azıcık oynattığımda metin seçerken oluşan mavi renk ekranı kaplıyor.Bazen sayfaya tıkladığım halde gitmiyor.

1- Ayarları biraz gezseniz bulurdunuz.
2- İndirme yöneticisi yeni sayfaya açılıyor.
3- Aksine en hızlı açılan tarayıcı ve tüm sekmeleri aynı anda yüklemeye çalıştığı için daha yavaş gibi geliyor. Firefox ta açık olan sekme yükleniyor ilk başta.
4- İlk defa okuyorum.
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alibotan 6 yıl
Maxthon da cok iyi hem hizli hemde cok cok fonksiyonel tavsiye ederim..
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kassatura 6 yıl
Glukhovsky
Kullandığım en hızlı tarayıcı.Hız olarak çok iyi ama eksik yönleri var.-Bilgisayarın ilk açılışında diğer tarayıcılara göre çok çok yavaş oluyor.Ancak 20-30 sn sonra düzeliyor.-Gizli modda AdBlock gibi eklentiler çalışmıyor.Çalışması lazım.-İndirme yöneticisi hoş değil.Firefox gibi ayrı bir pencere açılsa daha iyi olur.-Ve en önemlisi bence bu.Fareyi basılı halde azıcık oynattığımda metin seçerken oluşan mavi renk ekranı kaplıyor.Bazen sayfaya tıkladığım halde gitmiyor.

Gizli modda uzantıların çalışması için uzantılar kısmından gizli "gizli modda izin ver" deyin. Bu ayar çok zor bir ayar olmasa gerek?
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yahyageo 6 yıl
ben uzun yıllardır opera kullanıyorum ve çok memnunum diğer tarayıcıları kullanmadım fakat burda kimse operadan bahsetmemiş diğer tarayıcıları kullananlar operadan farklı ne gibi artıları var diğerlerinin söyleuebilirlermi tşk
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