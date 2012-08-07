StatCounter'a göre Google Chrome tarayıcı pazarının üçte birini elinde tutuyor





Genç bir tarayıcı olmasına rağmen hızlı bir şekilde yükselişini sürdüren Google Chrome, artık küresel tarayıcı pazarının üçte birini elinde tutuyor.





StatCounter tarafından yapılan araştırmanın son verilerine göre, temmuz ayı sonu itibariyle Google Chrome'un tarayıcı pazarında %33.8'lik bir paya sahip olduğu görülürken Chrome'u %32 ile Microsoft Internet Explorer takip ediyor. Pazar payında küçük bir düşüş yaşayan Mozilla Firefox'un %23.7’lik bir orana sahip olduğu görülürken, Apple'ın Safari tarayıcısının rekabetten oldukça geride kalarak %7.1'lik bir paya sahip olduğu görülüyor. Söz konusu araştırmaya göre Google Chrome'un özellikle Güney Amerika, Asya ve Avrupa'da başarılı olduğu belirtiliyor. ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya'da ise Internet Explorer'ın liderliği sürüyor.





Hızlı bir şekilde yükselişini sürdüren Google Chrome'un ilerleyen dönemlerde tarayıcı pazarındaki yükselişinin ne kadar daha süreceğiniz hep birlikte göreceğiz.

http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly-201107-201207