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Steam "ev içi yayın" servisini sizler için deniyoruz!

4 yıl
39b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Steam Ev içi yayın nedir?
Steam'in ev içi yayın servisini kullanarak bir oyun oynarken, video ve ses ev ağınız aracılığıyla yüksek seviyedeki oyun bilgisayarınızdan evinizdeki diğer bir cihaza gönderilir. İkinci cihaza bağlı kontrolcüler de (klavye,fare,oyun vs.) hareket ve tuş basımlarını ağ üzerinden ana bilgisayar göndererek oyunun kontrolünü sağlar.
Daha gerçekçi bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse, odanızda yer alan güçlü bilgisayarınızın oluşturduğu oyun görüntülerini video akışı olarak yerel ağdan salondaki basit HTPC'ye aktarabilir, ve bu cihaz üzerinden oyun oynayabilirsiniz.
Steam Ev içi yayın için neler gerekli?
Steam'in bu servisinden faydalanmak için gerekli olan şeylerin başında oynamak istediğiniz oyunları çalıştıracak güçlü bir bilgisayar yer alıyor. Görüntünün ekrana verileceği bilgisayarda ise böyle bir zorunluluk yok. Bu sistem h.264 videoları oynatmada sıkıntı çekmeyecek herhangi bir bilgisayar olabilir. Tabiki ağ bileşenlerini de unutmamak gerek. Yerel ağ üzerinden yüksek miktarda veri transfer edileceğinden, kullanılan yönlendirici ve kablolar bu kurulum için uygun olmalı. 
Steam'in ev içi yayın servisi tam olarak nasıl çalışıyor?
 
Steam
Bu hizmette temel olarak iki bilgisayar ve aralarında da yerel bir ağ var. Burada ana bilgisayar oyun görüntülerini oluşturup h.264 formatında kodluyor. Bu işlem 2 farklı türde gerçekleşebilmekte. Birincisi işlemci tarafından gerçekleştirilen kodlama.
Malesef bu yöntem işlemciye ekstra yük getirdiğinden, oyun performansı üzerinde olumsuz etki bırakabiliyor. Neyse ki ortada daha iyi bir alternatif bulunduğundan bu seçeneği bir çok kişinin kullanmayacağını da belirtelim. Burada oyuncuların
yüzünü güldürecek şey ise güncel ekran kartlarının bu işlemi sisteme ekstra yük getirmeden yapabilmesi. Nvidia'nın NVENC, AMD'nin VCE ve Intel'in QuickSync ismini verdiği sabit fonksiyonlu video motorları farklı formattaki video dosyalarını
ekran kartına neredeyse hiç yük binmeden kodlayabildiğinden, Steam'in ev içi yayın servisinde bu teknolojilerden yararlanılıyor. Yani ilk adımda ana bilgisayarımız oyunu çiziyor ve ekran kartının video motoruyla yayına hazır hale getiriyor.

İkinci adımda Steam bu videoyu bir akış haline getirerek yerel ağ üzerinden diğer bilgisayara aktarıyor. Bundan sonrası da ilk adımın tersi olarak nitelendirilebilir. Ana bilgisayarda kodlanmış görüntü, bu sefer terminal cihazda çözülerek ekrana getiriliyor.
Tabi bu çözme işlemlerinde de video motorlarından faydalanıyoruz. Görüntü çözme işi kodlamaya kıyasla çok daha basit olduğundan, dahili grafik birimli dizüstü bilgisayarlardan, htpclere hatta tablet ve telefon işlemcilerine kadar bir çok plantformda
bu görüntüler zahmetsizce ekrana getirilebiliyor. Son olarak terminal bilgisayara bağlı olan kontrol birimlerinden gelen hareket komutları da düşük gecikme süresiyle ana bilgisayara aktarılıyor ve oyunun kontrolü sağlanıyor.
Steam'in ev içi yayın servisi nasıl kurulur?
Steam
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Steam'in bu servisini kurmak son derece basit. Aynı yerel ağda bulunan iki bilgisayar üzerinde aynı steam hesabını açtığınızda sistem otomatik olarak birbirini görüyor. Bağlantının olup olmadığını ayrıca ayarlar bölümünü altında da görebiliyorsunuz.
Bağlantı kuramayan kişilerin yönlendiricilerinde UDP 27031 ve 27036 ile TCP 27036 ve 27037 portlarının açık olup olmadığını kontrol etmeli.

Ağ kalitesi ne kadar önemli?
Steam
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Steam'in ev içi aktarım servisini verimli bir şekilde kullanmanın sırrı iyi bir yerel ağ altyapısından geçiyor. Maksimum görüntü kalitesi elde etmek istediğinizde steam'in aktarım hizmeti saniyede 65-70mb civarında bir ağ trafiği oluşturuyor ve bu kadar yüksek miktarda veriyi olabildiğince düşük gecikmeyle aktarmak için de gigabit türünde yerel ağ kullanılması tavsiye ediliyor. Powerline ve kablosuz bağlantı çözümleri belirli koşullarda bu servis için kullanılabilse de, iyi bir oyun deneyimi ve düşük gecikme süreleri için gigabit bağlantı şart.
Görüntü kalitesi / oyun deneyimi nasıl?
Steam'in bu servisini kullandığımız sürece farklı ayarlar altında en iyi deneyimi almayı hedefledik. Sistemde görüntü kalitesini belirleyen bazı unsurlar yer almakta. Aktarım hızını otomatikde bıraktığınızda yerel ağ'ın mevcut durumuna göre değişken bir görüntü kalitesi alıyorsunuz. En iyi görüntüden ziyade, sistem burada en oynanabilir ayarlarda kalmayı tercih ediyor.
İkinci adımda aktarım hızı olarak 30 Mbit/s 'yi denedik. Görüntü kalitesinde belirgin bir artış olduğunu söylemek mümkün. Yine de hızlı sahnelerde, contrastın yoğun olduğu bölgelerde görüntü kayıpları, karelenmeler yer yer kendisini belli ediyor. Bu ayarın tatminkar performans sunduğunu söyleyebiliriz.
Son olarak sınırsız bantgenişliğini de sizler için test ettiğimizde şaşırtıcı derecede iyi bir görüntü kalitesi elde ettik. Ancak bu ayarlar aktifken yerel ağımızda saniyede 80 mb'ları bulan veri transferi gözlemledik. Her ağ altyapısı bu trafiği kaldırmayabilir. Ayrıca görüntü kalitesi arttıkça gecikmenin yükseldiğini de unutmamak gerek.
Sizler için aşağıda 2 farklı görüntü kalitesinde oynanmış CS:GO kayıtları yer almaktadır. Birinci görüntü 30mbit, diğeri ise sınırsız bantgenişliği ayarlarında kaydedilmiştir. İyi seyirler. 

 
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RaDReS 4 yıl
linux üzerinden stream yapabiliyor mu acaba. sadece bu olay için salondaki htpc yi openelec ten ubuntuya geçirebilirim :D
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tufan erkul 4 yıl
olayı abartıp bu sistemi windows 8 tablete yapabilirmiyiz
birde origin için böyle bir uygulama varmı
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pezevenkemre 4 yıl
Bana bedava kokoreç yolarmısınız
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SEO-Uzmanı 4 yıl
aynı L4D deki gibi 2. ekran 2. koltrol anlamıyla bir PC de 2 kişi aynı oyunu oynamasına fırsat veren teknoloji fazladan oyun yüklemesi veya ram istemez
tek istediği 2. ekran için (daha fazla çözünürlük için) ekran kartı !
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gyusufg 4 yıl
o değilde editör ne hızlı girdi
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frostburn 4 yıl
DÜZELTME : limelight uygulaması ile note 4 de fm2015 oynadım wifi üzerinden gecikmesiz oldukça iyiydi.
tavsiye ederim.
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antepcarsi 4 yıl
Mobiliteyi bekliyoruz. Yapmayın erken yayinlayin şunu .
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Qnzxt00w 4 yıl
Görüntünün anabilgisayarda da görüntüleniyor olması çok gereksiz... Ben anabilgisayarda sörf yaparken ağdaki bir laptop, benim sistemimi kullanarak benim işime engel olmadan oyun oynayabilirse yeme de yanında yat :D
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frostburn 4 yıl
android yada iosta stream oynayabilsek daha güzel olurdu
bu konuda sony ps4 ile iyi iş başarmış.
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BigBr@tHer 4 yıl
20 30 Mb internet değil yerel ağ, şuanki modemlerin bir çoğu artık gigabit, hatta ac kullananlar wifi ile de kullanbilir sanırım.
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SkewCurrent 4 yıl
Gayet tatmin edici. Yalnız sadece oyunların hikaye modları için iş görür sanırım. Online oyunlarda her milisaniye önemli olduğu için pek rağbet görmeyecektir.
Bazı arkadaşlar 20-30 mbit olayına takılmış. Oradaki hızlar lokal(modem ile bilgisayarlarlar arasındaki) hızlar, yani internet hızlarınız değil. Karıştırmamak lazım.
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