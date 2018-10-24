Steam’in büyük indirim tarihleri belli oldu

PC oyuncularının merakla beklediği Steam indirim dönemlerinin tarihleri sızdı. Yılbaşına kadar yapılacak Cadılar Bayramı, Sonbahar ve Kış indirimleri boyunca binlerce oyun, önemli ölçüde indirime girecek.

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Kotaku UK ve Twitter’daki bir geliştiriciden edinilen bilgiye göre indirim tarihleri ve geçerli olacağı gün sayısı şöyle:

Cadılar Bayramı İndirimi : 29 Ekim - 1 Kasım 2018 (3 gün)

: 29 Ekim - 1 Kasım 2018 (3 gün) Sonbahar İndirimi : 21 Kasım – 27 Kasım 2018 (6 gün)

: 21 Kasım – 27 Kasım 2018 (6 gün) Kış İndirimi: 21 Aralık 2018 – 3 Ocak 2019 (14 gün)

Daha önceki indirim dönemlerinde olduğu gibi bu sene de binlerce oyunda yüzde 90’a varan indirim yapılacaktır. Sayın almayı düşündüğünüz oyunları sepete ekleyip indirim dönemini beklemenizi tavsiye ediyoruz.