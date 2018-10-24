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Steam’in büyük indirim tarihleri belli oldu

Bilgisayar oyuncularının merakla beklediği büyük Steam indirimlerinin tarihleri sızdırıldı. Cadılar Bayramı, Sonbahar ve Kış indirimlerinin tarihleri haberimizde.
6 ay
20,5b
1
29
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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PC oyuncularının merakla beklediği Steam indirim dönemlerinin tarihleri sızdı. Yılbaşına kadar yapılacak Cadılar Bayramı, Sonbahar ve Kış indirimleri boyunca binlerce oyun, önemli ölçüde indirime girecek.

Ayrıca Bkz. "Çiftçilik simülasyonu Stardew Valley oyununun iOS versiyonu yayınlandı"

Kotaku UK ve Twitter’daki bir geliştiriciden edinilen bilgiye göre indirim tarihleri ve geçerli olacağı gün sayısı şöyle:

  • Cadılar Bayramı İndirimi: 29 Ekim - 1 Kasım 2018 (3 gün)
  • Sonbahar İndirimi: 21 Kasım – 27 Kasım 2018 (6 gün)
  • Kış İndirimi: 21 Aralık 2018 – 3 Ocak 2019 (14 gün)

Daha önceki indirim dönemlerinde olduğu gibi bu sene de binlerce oyunda yüzde 90’a varan indirim yapılacaktır. Sayın almayı düşündüğünüz oyunları sepete ekleyip indirim dönemini beklemenizi tavsiye ediyoruz.


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Tlg3 6 ay en beğenilen
Bilgilendirme icin teşekkürler
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bkaakco 6 ay
Bu indirimler oynamak istediğiniz şeyi daha ucuza almanız için. Lütfen oynamayacağınız şeyleri almayın. Bu tür durumlar talebin yükselmesine o da fiyat artışına sebep olur.
Bu indirimler oynamak istediğiniz şeyi daha ucuza almanız için. Lütfen oynamayacağınız şeyleri almayın. Bu tür durumlar talebin yükselmesine o da fiyat artışın...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Piêr Dé Sans 6 ay danner
Olaya o şekilde bireysel olarak bakarsanız evet. Ama steam de bulunan bir yığın ürünü sırf pahalı diye almayan benim gibi binlerce insan var.
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10ff 6 ay
Oyuna para veren var mi yahu?
xorent 4ever
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evo_4 6 ay
Beyler Steam'de yeniyim. Ön sipariş oyunlarda da indirim olur mu acaba? Mesela Cadılar Bayramı vesilesiyle Resident Evil 2'de?
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R-10 6 ay evo_4
Hiç olduğunu görmedim.
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BigMuffin 6 ay
Division ve shadow of tomb raider kaça düşer acaba
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olağan_şüpheli 6 ay
indirimler yarın mı
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soranger 6 ay
pubg ve cs go almayı düşünüyorum bakalım ne kadar düşecek.
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Slayer M4chine 6 ay soranger
Hocam Valve complete pack genelde indirimlerde 20-30 tl arasını görüyor cs:go üstüne birsürü oyun alırsınız
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snakefatih 6 ay
Önlerden rez
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Y-ZiyA 6 ay
Almaya değecek oyun tavsiyeniz var mı? Triple A dışındaki oyunlar dışında kalan.
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olağan_şüpheli 6 ay Y-ZiyA
yani triple A

Küme soruları gibi olmuş
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bkaakco 6 ay
Saat karmaşası ile ilgili bilgi:
Normal olarak (Eski sistem) GMT + 2'de olmamız gerekirken, saatleri geri almadığımız için Ekim'in son pazarı ile Mart'ın son pazarı arasındaki tarihlerde GMT +3 diliminde bulunuyoruz. Bu da basitçe, Ekim sonunda saatleri geri alan ülkelerle aramızdaki farkın bir saat arttığı anlamına gelir. Yani biz 1 saat ileride oluyoruz. Kış indirimleri bu nedenle 21:00'de başlar. Mart sonu ise diğer ülkeler saatleri ileri alınca biz bu sefer GMT + 2'de yer aldığımız için yaz indirimleri 20:00'de başlar.
Çok basit anlama yöntemi: Google'a gmt time yazın. Eğer sizdeki saat ile aradaki fark 3 ise indirim akşam 9'da başlar. Fark 2 ise akşam 8'de...
Sonuç: Bu indirimler saat 21:00'de başlayacaktır. Ekim son pazar günü ile Mart son pazar günü kritik noktadır, unutmayın.
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battalion 6 ay
İndirimler artık eskisi gibi heyecan vermiyor.
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balikekmekyedim 6 ay
tahmini yarın kaçta başlar indirimler?
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DepecheMod 6 ay balikekmekyedim
20:00'da başlar ve çöker, 21:00'a doğru kendine gelir.
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