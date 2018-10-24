Steam’in büyük indirim tarihleri belli oldu

PC oyuncularının merakla beklediği Steam indirim dönemlerinin tarihleri sızdı. Yılbaşına kadar yapılacak Cadılar Bayramı, Sonbahar ve Kış indirimleri boyunca binlerce oyun, önemli ölçüde indirime girecek.
Ayrıca Bkz. "Çiftçilik simülasyonu Stardew Valley oyununun iOS versiyonu yayınlandı"
Kotaku UK ve Twitter’daki bir geliştiriciden edinilen bilgiye göre indirim tarihleri ve geçerli olacağı gün sayısı şöyle:
- Cadılar Bayramı İndirimi: 29 Ekim - 1 Kasım 2018 (3 gün)
- Sonbahar İndirimi: 21 Kasım – 27 Kasım 2018 (6 gün)
- Kış İndirimi: 21 Aralık 2018 – 3 Ocak 2019 (14 gün)
Daha önceki indirim dönemlerinde olduğu gibi bu sene de binlerce oyunda yüzde 90’a varan indirim yapılacaktır. Sayın almayı düşündüğünüz oyunları sepete ekleyip indirim dönemini beklemenizi tavsiye ediyoruz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Küme soruları gibi olmuş
Normal olarak (Eski sistem) GMT + 2'de olmamız gerekirken, saatleri geri almadığımız için Ekim'in son pazarı ile Mart'ın son pazarı arasındaki tarihlerde GMT +3 diliminde bulunuyoruz. Bu da basitçe, Ekim sonunda saatleri geri alan ülkelerle aramızdaki farkın bir saat arttığı anlamına gelir. Yani biz 1 saat ileride oluyoruz. Kış indirimleri bu nedenle 21:00'de başlar. Mart sonu ise diğer ülkeler saatleri ileri alınca biz bu sefer GMT + 2'de yer aldığımız için yaz indirimleri 20:00'de başlar.
Çok basit anlama yöntemi: Google'a gmt time yazın. Eğer sizdeki saat ile aradaki fark 3 ise indirim akşam 9'da başlar. Fark 2 ise akşam 8'de...
Sonuç: Bu indirimler saat 21:00'de başlayacaktır. Ekim son pazar günü ile Mart son pazar günü kritik noktadır, unutmayın.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
20496 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
steam, pc oyun ve