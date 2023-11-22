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    Steam Sonbahar İndirimleri başladı! İşte öne çıkanlar

    Steam'de merakla beklenen Sonbahar İndirimleri başladı. TL'den dolara geçiş sonrasında birçok AAA yapımda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. İşte eski¥i fiyatlar ve indirime giren oyunlar...
    Steam Sonbahar İndirimleri başladı! İşte öne çıkanlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam, son dönemde oldukça hareketli. Öyle ki Türk Lirası geçtiğimiz günlerde platformdan kaldırıldı ve Türkiye için MENA-USD para birimi geçerli hale geldi. Şimdi bu değişikliğin şok etkisi devam ederken, Steam'de merakla beklenen Sonbahar İndirimleri başladı. İşte dolara geçişin ardından indirime giren oyunlar...

    Steam Sonbahar İndirimleri başladı

    Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. Bu bağlamda 28 Kasım saat 21.00'a kadar sürecek indirim döneminde, Cyberpunk 2077 44,99 dolar yerine 22,49 dolar, Grand Theft Auto 5 39,98 dolar yerine 9,25 dolara ve Diablo 4 69,99 dolar yerine 41,99 dolara satın alınabiliyor. 

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Red Dead Redemption 2, Arma 3, Mount & Blade 2: Bannerlord, The Last of Us Part I, The Forest ve Tom Clancy’s Rainbow Six Siegegibi başarılı yapımlar bulunuyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Steam Sonbahar indirimleri 28 Kasım saat 21:00'a kadar devam edecek. Ayrıca bu tarihler arasında popüler oyun serisi Diablo’nun son oyunu Diablo IV ücretsiz erişilebilir hale geldi. İşte Sonbahar İndirimlerinde öne çıkan oyunlar...

    Steam Sonbahar İndirimleri
    Oyun Eski TL Fiyatı Yeni Dolar Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    The Last of Us™ Part I 1.099 TL 59.99 Dolar 40.19 Dolar (1.156 TL) -%33
    Diablo® IV 1.729 TL 69,99 Dolar 41.99 Dolar (1.210 TL) -%40
    Resident Evil Village 807 TL 29.99 Dolar 11.99 Dolar (345 TL) -%60
    Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition 1.614 TL 59.99 Dolar 22.19 Dolar (628 TL) -%63
    Hunt: Showdown - Grunt Wipe Out Bundle 165 TL 39.99 Dolar 13.99 Dolar (401 TL) -%65
    Fallout Franchise Bundle 2.226 TL 146.99 Dolar 33.30 Dolar (946 TL) -%77

    Cyberpunk 2077

    		 799 TL 44,99 Dolar 22.49 Dolar (647 TL) -%50
    Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle 1.102,16 TL 67.48 Dolar 41.38 Dolar (1.153 TL) -%38
    Mount & Blade 2: Bannerlord 349 TL 19.99 Dolar 13.99 Dolar (401 TL) -%30
    EA SPORTS FC 24 1.200 TL 69.99 Dolar 34.99 Dolar (1.007 TL) -%50

    Dead by Daylight

    		 169 TL 10.49 Dolar 4.19 Dolar (120 TL) -%60

    Devil May Cry 5

    		 601 TL 22.49 Dolar 7.42 Dolar (213 TL) -%67

    Resident Evil 2

    		 807 TL 29.99 Dolar 7.49 Dolar (216 TL) -%75

    Little Nightmares I & II

    		 955 TL 43.73 Dolar 9.96 Dolar (285 TL) -%77

    Dead Rising 3

    		 600 TL 22.49 Dolar 6.74 Dolar (193 TL) -%70

    Don't Starve Together

    		 149 TL 7.99 Dolar 2.71 Dolar (77 TL) -%65

    Killing Floor 2 Ultimate Edition

    		 126 TL 29.99 Dolar 5.99 Dolar (172 TL) -%80

    The Forest

    		 32 TL 10.49 Dolar 2.62 Dolar (75 TL) -%75

    Sons Of The Forest

    		 280 TL 14.99 Dolar 11.99 Dolar (344 TL) -%20

    The Walking Dead – Ultimate Steam Bundle

    		 260 TL 95.43 Dolar 33.76 Dolar (958 TL) -%75

    Vampyr

    		 750 TL 27.99 Dolar 5.59 Dolar (160 TL) -%80
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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