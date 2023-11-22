Steam Sonbahar İndirimleri başladı! İşte öne çıkanlar

Steam Sonbahar İndirimleri başladı
Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. Bu bağlamda 28 Kasım saat 21.00'a kadar sürecek indirim döneminde, Cyberpunk 2077 44,99 dolar yerine 22,49 dolar, Grand Theft Auto 5 39,98 dolar yerine 9,25 dolara ve Diablo 4 69,99 dolar yerine 41,99 dolara satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Red Dead Redemption 2, Arma 3, Mount & Blade 2: Bannerlord, The Last of Us Part I, The Forest ve Tom Clancy’s Rainbow Six Siegegibi başarılı yapımlar bulunuyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Steam Sonbahar indirimleri 28 Kasım saat 21:00'a kadar devam edecek. Ayrıca bu tarihler arasında popüler oyun serisi Diablo’nun son oyunu Diablo IV ücretsiz erişilebilir hale geldi. İşte Sonbahar İndirimlerinde öne çıkan oyunlar...
|Oyun
|Eski TL Fiyatı
|Yeni Dolar Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|The Last of Us™ Part I
|1.099 TL
|59.99 Dolar
|40.19 Dolar (1.156 TL)
|-%33
|Diablo® IV
|1.729 TL
|69,99 Dolar
|41.99 Dolar (1.210 TL)
|-%40
|Resident Evil Village
|807 TL
|29.99 Dolar
|11.99 Dolar (345 TL)
|-%60
|Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition
|1.614 TL
|59.99 Dolar
|22.19 Dolar (628 TL)
|-%63
|Hunt: Showdown - Grunt Wipe Out Bundle
|165 TL
|39.99 Dolar
|13.99 Dolar (401 TL)
|-%65
|Fallout Franchise Bundle
|2.226 TL
|146.99 Dolar
|33.30 Dolar (946 TL)
|-%77
|799 TL
|44,99 Dolar
|22.49 Dolar (647 TL)
|-%50
|Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle
|1.102,16 TL
|67.48 Dolar
|41.38 Dolar (1.153 TL)
|-%38
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|349 TL
|19.99 Dolar
|13.99 Dolar (401 TL)
|-%30
|EA SPORTS FC 24
|1.200 TL
|69.99 Dolar
|34.99 Dolar (1.007 TL)
|-%50
|169 TL
|10.49 Dolar
|4.19 Dolar (120 TL)
|-%60
|601 TL
|22.49 Dolar
|7.42 Dolar (213 TL)
|-%67
|807 TL
|29.99 Dolar
|7.49 Dolar (216 TL)
|-%75
|955 TL
|43.73 Dolar
|9.96 Dolar (285 TL)
|-%77
|600 TL
|22.49 Dolar
|6.74 Dolar (193 TL)
|-%70
|149 TL
|7.99 Dolar
|2.71 Dolar (77 TL)
|-%65
|126 TL
|29.99 Dolar
|5.99 Dolar (172 TL)
|-%80
|32 TL
|10.49 Dolar
|2.62 Dolar (75 TL)
|-%75
|280 TL
|14.99 Dolar
|11.99 Dolar (344 TL)
|-%20
|260 TL
|95.43 Dolar
|33.76 Dolar (958 TL)
|-%75
|750 TL
|27.99 Dolar
|5.59 Dolar (160 TL)
|-%80
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.