Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam, son dönemde oldukça hareketli. Öyle ki Türk Lirası geçtiğimiz günlerde platformdan kaldırıldı ve Türkiye için MENA-USD para birimi geçerli hale geldi. Şimdi bu değişikliğin şok etkisi devam ederken, Steam'de merakla beklenen Sonbahar İndirimleri başladı. İşte dolara geçişin ardından indirime giren oyunlar...

Steam Sonbahar İndirimleri başladı

Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. Bu bağlamda 28 Kasım saat 21.00'a kadar sürecek indirim döneminde, Cyberpunk 2077 44,99 dolar yerine 22,49 dolar, Grand Theft Auto 5 39,98 dolar yerine 9,25 dolara ve Diablo 4 69,99 dolar yerine 41,99 dolara satın alınabiliyor.

İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Red Dead Redemption 2, Arma 3, Mount & Blade 2: Bannerlord, The Last of Us Part I, The Forest ve Tom Clancy’s Rainbow Six Siegegibi başarılı yapımlar bulunuyor.

Epic Games'te Black Friday indirimleri! Hediye kupon, para iadesi 5 sa. önce eklendi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Steam Sonbahar indirimleri 28 Kasım saat 21:00'a kadar devam edecek. Ayrıca bu tarihler arasında popüler oyun serisi Diablo’nun son oyunu Diablo IV ücretsiz erişilebilir hale geldi. İşte Sonbahar İndirimlerinde öne çıkan oyunlar...

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Steam Sonbahar İndirimleri başladı! İşte öne çıkanlar