Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere yılın bu ayı tamamen indirimlerle geçiyor. Özellikle PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam, son dönemde oldukça hareketli. Geçtiğimiz saatlerde ise merakla beklenen Steam'in İlkbahar İndirimleri başladı. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

Steam İlkbahar İndirimleri başladı

Steam ilkbahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 95'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. 20 Mart'a kadar sürecek indirim döneminde, Forza Horizon 5 32.78 dolar yerine 16.39 dolar (601 TL), FC 25 69.99 dolar yerine 20.99 dolar (769 TL) ve Battlefield V 39.99 dolar yerine 1,99 dolardan (72,60 TL) satın alınabiliyor.

İndirime giren diğer oyunlar arasında ise God of War, Need for Speed Unbound, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Survivor ve The Witcher 3: Wild Hunt gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.

Steam İlkbahar İndirimleri başladı! %95'e varan fırsatlar