Steam İlkbahar İndirimleri başladı! %95'e varan fırsatlar

Steam İlkbahar İndirimleri başladı
Steam ilkbahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 95'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. 20 Mart'a kadar sürecek indirim döneminde, Forza Horizon 5 32.78 dolar yerine 16.39 dolar (601 TL), FC 25 69.99 dolar yerine 20.99 dolar (769 TL) ve Battlefield V 39.99 dolar yerine 1,99 dolardan (72,60 TL) satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise God of War, Need for Speed Unbound, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Survivor ve The Witcher 3: Wild Hunt gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|27.99$
|-%20
|Forza Horizon 5
|32.78$
|16.39$
|-%50
|Sifu
|18.99$
|7.59$
|-%60
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|$39.99
|$25.99
|-%35
|God of War Ragnarök
|49.99$
|39.99$
|-%20
|Need for Speed Unbound
|69.99$
|4.89$
|-%93
|Battlefield 2042
|59.99$
|4.79$
|-%92
|Back 4 Blood
|59.99$
|5.99$
|-%90
|Anno 1800
|47.99$
|4.79$
|-%90
|Dead Space
|59.99$
|14.99$
|-%75
|S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
|42.99$
|36.54$
|-%15
|Hades II
|14.99$
|13.49$
|-%10
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99$
|17.49$
|-%75
|Battlefield V
|39.99$
|1.99$
|-%95
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29.99$
|5.99$
|-%80
|PAYDAY 3
|22.99$
|9.19$
|-%60
|EA SPORTS FC 25
|69.99$
|20.99$
|-%70
|Diablo IV
|49,99$
|27.49$
|-%45
|Cyberpunk 2077
|44,99$
|17.99$
|-%60
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