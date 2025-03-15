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    Steam İlkbahar İndirimleri başladı! %95'e varan fırsatlar

    Merakla beklenen Steam İlbahar İndirimleri 2025 başladı. Steam İlkbahar İndirimleri'nde yüzde 95'e varan indirimler için son tarih 20 Mart 2025. işte Steam'de indirime giren oyunlar...
    Steam İlkbahar İndirimleri başladı! %95'e varan fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere yılın bu ayı tamamen indirimlerle geçiyor. Özellikle PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam, son dönemde oldukça hareketli. Geçtiğimiz saatlerde ise merakla beklenen Steam'in İlkbahar İndirimleri başladı. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Steam İlkbahar İndirimleri başladı

    Steam ilkbahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 95'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. 20 Mart'a kadar sürecek indirim döneminde, Forza Horizon 5 32.78 dolar yerine 16.39 dolar (601 TL)FC 25 69.99 dolar yerine 20.99 dolar (769 TL) ve Battlefield V 39.99 dolar yerine 1,99 dolardan (72,60 TL) satın alınabiliyor.

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise God of War, Need for Speed Unbound, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Survivor ve The Witcher 3: Wild Hunt gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.

    Steam ilkbahar indirimleri
    Oyun Fiyat İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Baldur's Gate 3 34.99$ 27.99$  -%20
    Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ -%50
    Sifu 18.99$ 7.59$ -%60
    Warhammer 40,000: Space Marine 2 $39.99 $25.99 -%35
    God of War Ragnarök 49.99$ 39.99$ -%20
    Need for Speed Unbound 69.99$ 4.89$ -%93
    Battlefield 2042 59.99$ 4.79$ -%92
    Back 4 Blood 59.99$ 5.99$ -%90
    Anno 1800 47.99$ 4.79$ -%90
    Dead Space 59.99$ 14.99$ -%75
    S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 42.99$ 36.54$ -%15
    Hades II 14.99$ 13.49$ -%10
    STAR WARS Jedi: Survivor 69.99$ 17.49$ -%75
    Battlefield V 39.99$ 1.99$ -%95
    The Witcher 3: Wild Hunt 29.99$ 5.99$ -%80
    PAYDAY 3 22.99$ 9.19$ -%60
    EA SPORTS FC 25 69.99$ 20.99$ -%70
    Diablo IV 49,99$  27.49$ -%45
    Cyberpunk 2077 44,99$  17.99$ -%60
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