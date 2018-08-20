Zam yok! Steam artan kur farkını fiyatlara yansıtmayacak!

Son günlerde artan kur farkı nedeniyle dünyanın en büyük oyun sağlayıcılarından Steam'in oyun fiyatlarına zam yapacağı gündeme gelmişti. Bu iddialar oyunseverleri üzse de Steam'den gelen resmi açıklama, oyuncuların içine adeta su serpti.

Steam, oyunlara zam yapmayacak!

Kurdaki dalgalanmaların Steam kullanıcılarını etkilemeyeceğini açıklayan yetkililer, dolar kurunun 2.1 TL olarak baz alınmasına devam edeceklerini belirtti. Yalnızca boşluğu kullanmak isteyen fırsatçılar için hediye gönderimine bir sınırlama getirilecek.

Hediye sınırlamasına da açıklık getiren Steam, Türkiye'den diğer ülkelere hediye olarak gönderilecek paketler, yalnızca hediyeyi alacak kişinin kullandığı fiyat, Türkiye fiyatından %115 veya daha altında ise gönderilebilecek. Steam bu sayede boşluktan yararlanmak isteyen fırsatçıların; yerel fiyatlandırmanın düşük olduğu bölgelerden, yüksek fiyatlı bölgelere yapacakları satışların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Hediye sınırlaması dışında oyun ve eşya uzun süredir geçerli olan 2.1 TL dolar kuru üzerinden satışlar devam edecek. Steam'den yapılan açıklama aynen şöyle:

"Yakın zamanda Türk Lirası, diğer para birimleri karşısında önemli bir değer kaybı yaşadı .Oyununuzu Steam üzerinden Türkiye’de satıyorsanız endişelenmenize gerek yok! Steam’in arka uç uygulamalarını , para birimi risklerini en aza indirgeyecek şekilde tasarladık. Türkiye’den diğer ülkelere hediye olarak gönderilecek paketler, yalnızca hediyeyi alacak kişinin kullandığı fiyat, Türkiye fiyatından %115 veya daha az ise gönderilebilir. Bu hediye gönderme sistemleri yerel fiyatlandırmanın geçerli olduğu paketlerde, düşük ücretli bölgelerden yüksek ücretli bölgelere toplu gönderim yapılmasını caydırmaktadır. Şu anda oyunları Türkiye için tekrar fiyatlandırmayı önermiyoruz çünkü mevcut kur dalgalanmaları, müşterilerin satın alım gücündeki değişikliği göstermiyor.

Ancak oyun içi satın alımlar, özellikle de Steam Topluluk Pazar’ında veya oyunda satılabilen ya da takaslanabilen öğeler veya oyun içi paralar, gerçek dünyada belirli bir ülkenin para biriminde düşüş yaşandığı zaman ücretlendirmede ilgili ayarlamalar yapılmadığında oyun içi ekonomi varlıklarınızın ani değer kaybı yaşaması riskini ortaya çıkarıyor."