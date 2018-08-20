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Zam yok! Steam artan kur farkını fiyatlara yansıtmayacak!

Steam'in Türkiye'deki kullanıcılarına müjdeli bir haberi var! Öyle ki dolar kurunun 2.1 TL'den devam edeceğini açıklayan Steam, oyun ve eşyalara herhangi bir zam yapmayacaklarını belirtti.
9 ay
14,8b
3
67
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Son günlerde artan kur farkı nedeniyle dünyanın en büyük oyun sağlayıcılarından Steam'in oyun fiyatlarına zam yapacağı gündeme gelmişti. Bu iddialar oyunseverleri üzse de Steam'den gelen resmi açıklama, oyuncuların içine adeta su serpti. 

Steam, oyunlara zam yapmayacak!

Kurdaki dalgalanmaların Steam kullanıcılarını etkilemeyeceğini açıklayan yetkililer, dolar kurunun 2.1 TL olarak baz alınmasına devam edeceklerini belirtti. Yalnızca boşluğu kullanmak isteyen fırsatçılar için hediye gönderimine bir sınırlama getirilecek.
Hediye sınırlamasına da açıklık getiren Steam, Türkiye'den diğer ülkelere hediye olarak gönderilecek paketler, yalnızca hediyeyi alacak kişinin kullandığı fiyat, Türkiye fiyatından %115 veya daha altında ise gönderilebilecek. Steam bu sayede boşluktan yararlanmak isteyen fırsatçıların; yerel fiyatlandırmanın düşük olduğu bölgelerden, yüksek fiyatlı bölgelere yapacakları satışların önüne geçmeyi amaçlıyor. 
Hediye sınırlaması dışında oyun ve eşya uzun süredir geçerli olan 2.1 TL dolar kuru üzerinden satışlar devam edecek. Steam'den yapılan açıklama aynen şöyle:
"Yakın zamanda Türk Lirası, diğer para birimleri karşısında önemli bir değer kaybı yaşadı .Oyununuzu Steam üzerinden Türkiye’de satıyorsanız endişelenmenize gerek yok! Steam’in arka uç uygulamalarını , para birimi risklerini en aza indirgeyecek şekilde tasarladık. Türkiye’den diğer ülkelere hediye olarak gönderilecek paketler, yalnızca hediyeyi alacak kişinin kullandığı fiyat, Türkiye fiyatından %115 veya daha az ise gönderilebilir. Bu hediye gönderme sistemleri yerel fiyatlandırmanın geçerli olduğu paketlerde, düşük ücretli bölgelerden yüksek ücretli bölgelere toplu gönderim yapılmasını caydırmaktadır. Şu anda oyunları Türkiye için tekrar fiyatlandırmayı önermiyoruz çünkü mevcut kur dalgalanmaları, müşterilerin satın alım gücündeki değişikliği göstermiyor.
Ancak oyun içi satın alımlar, özellikle de Steam Topluluk Pazar’ında veya oyunda satılabilen  ya da takaslanabilen öğeler veya oyun içi paralar, gerçek dünyada belirli bir ülkenin para biriminde düşüş yaşandığı zaman ücretlendirmede ilgili ayarlamalar yapılmadığında oyun içi ekonomi varlıklarınızın ani değer kaybı yaşaması riskini ortaya çıkarıyor."

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Feyzuli 9 ay en beğenilen
Başkan: Buradan yakın dostum gaben a sesleniyorum. Dış kuvvetlerin oyununa karşı bizler ile dimdik duran haysiyetli kardeşimin çabasını tüm sektörde görmek isteriz. Eyyy EA, Blizzard ve diğerleri ders alın ders!
Başkan: Buradan yakın dostum gaben a sesleniyorum. Dış kuvvetlerin oyununa karşı bizler ile dimdik duran haysiyetli kardeşimin çabasını tüm sektörde görmek iste...
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Celonfix 9 ay OsmanlıKafası
OsmanlıKafası
Tohumuna para mı verdi zamlık birşey yok hayal satıyorlar. Bizim dh. de nakitleri balyalıyor. Hava gazı da bize çıkıyor. Oh ne ala memleket.

Nick-Mesaj uyumu.
OsmanlıKafasıTohumuna para mı verdi zamlık birşey yok hayal satıyorlar. Bizim dh. de nakitleri balyalıyor. Hava gazı da bize çıkıyor. Oh ...
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sniper23 9 ay
Gabe Newell diye yazılır ADAM diye okunur
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thanatos13 3 ay
oyun yok ki zaten neye zam gelecek 1 dolarlık indie oyunlarına mı? yeni çıkan oyunlarda otomatik olarak dağıtıcılar sayesinde zamlı geliyor asıl buna çözüm bulunsun, bazı oyunların fiyat olarak ps den xbox tan farkı yok.
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saintdismas 3 ay
Zeki olan yükseltmez zaten
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Dehşetengiz 3 ay
civ vi 200 küsür lira
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Nerevarine 3 ay Dehşetengiz
Onu firmalar ve malum ithalat belirliyor ama;
Valve’ın kendisine ait olan Cs:Go 15 dolarken bizde 77₺ olması bu sözlerinden vazgeçtikleri gibi gözüküyor.
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Francis J. Underwood 8 ay
vardır bir çakallık
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Moving On 9 ay
Darısı Aralgame gibi bizi yolmaya çalışanların başına, onlar milleti kazıklamaya çalışsın, Steam sayesinde tek tek batacaklar
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SKYFALL 9 ay
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Krone 9 ay
Bu oyunlar için PC dizmeye kalksan bir sürü masraf. Keza PS4 varsa oyun almaya çalışsan yine masraf. İki türlü de oyuncu olmak çok zor.
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thanatos13 9 ay
büyük oyun satıcıları dinlenemez, küçük oyun satıcıları yansıtmazsa yansıtmaz.. 350 tl ye satılan oyun gördü bu gözler, hele dlcli satılanlara hiç girmeyelim bile
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Wake Up Lieutenant 9 ay
Nonsteam oyunları candır can. Ha bazı nimetlerden faydalanamıyoruz lakin bazı nimetlerdem faydalanmak için de 20-25 tl vermek de epey mantıksız.
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bkaakco 9 ay
Steam'in ne dediği önemsiz. Son söz yayıncının.
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damn2u 9 ay bkaakco
Son dönemde çıkan ve satın aldığım oyunlardan örnek verecek olursak Islands of Nyne ve Fractured Lands oyunları İngiltere Steam fiyatı £19.49 iken Türkiye fiyatı 40 TL olarak satılıyor şu an. Sanırım satıcı değil Steam şirketinin ülkelerde uyguladığı kur oranı geçerli olmalı bu durumda?
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