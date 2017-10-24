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Steam'in büyük indirim tarihleri sızdırıldı

Oyun severlerin merakla beklediği büyük Steam indirimlerinin tarihleri sızdırıldı. Halloween Sale, Black Friday ve kış indirimlerinin tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl
12,6b
1
12
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Steam'in büyük indirim tarihleri sızdırıldı
Oyuncuların merakla beklediği büyük Steam indirimlerinin tarihleri sızdırıldı. Reddit tarafından sızdırılan bilgiler ışığında 2017 yılının son büyük Steam indirim tarihlerinden haberdarız.
Steam'ın bilindik yaz ve kış indirimlerinin yanı sıra diğer büyük indirim dönemlerinden birisi olan Steam Cadılar Bayramı indirim dönemi, (Halloween Sale) yalnızca iki gün sonra 26 Ekim tarihinde başlayacak. 7 gün boyunca sürecek olan indirim dönemi 1 Kasım'da sona erecek. İndirim dönemi boyunca yeni çıkan ve popüler oyunlar, %80'e varan indirimlerle birlikte satın alınabilecek. 

Diğer İndirim Dönemleri 

  • Black Friday indirim dönemi: 22 Kasım - 28 Kasım
  • Steam Kış indirimi dönemi: 21 Aralık - 4 Ocak
Steam Cadılar Bayramı indirimlerini takiben Kara Cuma (Black Friday) olarak adlandırılan indirim dönemi bizleri karşılayacak. Daha önceki indirim dönemlerinden edindiğimiz bilgilere göre; yeni çıkan ve popülaritesi yüksek olan oyunların %80'e varan indirimlerle satışa sunulacağını söyleyebiliriz.
Oyun alacaklara, Steam'in indirim dönemini beklemelerini tavsiye ediyoruz. Şimdiden cüzdanları hazırlamakta fayda var. 

http://www.eurogamer.net/articles/2017-10-20-steam-halloween-black-friday-and-winter-sale-dates-leaked Yorum Yaz
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ezimuse 1 yıl en beğenilen
"Steam'ın bilindik yaz ve kış indirimlerinin yanı sıra diğer büyük indirim dönemlerinden birisi olan Steam Cadılar Bayramı indirim dönemi, (Halloween Sale) yalnızca iki gün sonra 26 Ekim tarihinde başlayacak."
Bilindik ama sızdırılmış :D
"Steam'ın bilindik yaz ve kış indirimlerinin yanı sıra diğer büyük indirim dönemlerinden birisi olan Steam Cadılar Bayramı indirim dönemi, (Halloween Sale) yaln...
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Steam olmasa vatan teknosa bimeks aral game olarak bizi sağlam oturtacaklar iyiki varsın steam ve g2A
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murdocklawless 1 yıl
iki yıldır indirimlerden tek bir şey almışlığım yok. alayı çöp.
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fuujitsu 1 yıl
Umarım Cuphead indirime girer.
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cipsiposetbumerak 1 yıl
Cadılar bayramı indirimi hangi saatte başlayacak acaba?
not: umarım euro truck simulator 2 indirime girer.
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oralardaydim 1 yıl cipsiposetbumerak
cipsiposetbumerak
Cadılar bayramı indirimi hangi saatte başlayacak acaba?
not: umarım euro truck simulator 2 indirime girer.

Aynen bende beklemekteyim yaz indirimde 5 6 lira civari biseydi almadigim icin pisman oldum:)
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MetalWave 1 yıl
steam pc için nimetdir. keşke steam os konusunda daha başarılı olsaydı ve aradan windowsu çıkarıp daha stabil oynasaydık. aslında steamı xbox one x in bünyesine getirseler efsane olur
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SEO-Uzmanı 1 yıl
L4D serisi gene bi günlüğüne ücretsiz olur !
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Grand_Alexander 1 yıl
hikayeli oyunları seven birisi olarak elimde bol bol oynanmamış oyun varken bakalım steam bana ne satabilecek :D
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Steam olmasa vatan teknosa bimeks aral game olarak bizi sağlam oturtacaklar iyiki varsın steam ve g2A
1 Yanıt Yanıtla +14
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StormLight 1 yıl smsngneveriphone4ever
Ne alakası var. Asıl humblebundle olmasa oyun alamayacagiz.
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murdocklawless 1 yıl
iki yıldır indirimlerden tek bir şey almışlığım yok. alayı çöp.
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kadirirdem 1 yıl murdocklawless
Aynen öyle katılıyorum.
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Haplo 1 yıl murdocklawless
murdocklawless
iki yıldır indirimlerden tek bir şey almışlığım yok. alayı çöp.

Oyunlar için değil de indirimler için çöp demek istedin galiba? Eğer öyleyse ben de söylediğine katılıyorum. İndirimler zamanı en büyük toplu oyun alımımı sanırım bundan 2 yıl önce yapmıştım. Gerçekten son 2 yıldır indirimlerde neredeyse hiçbir değişim yok. Hatta birçok (bilindik, tanınmış, alınabilecek, ortalama üstü) oyunda satış fiyatların arttığı, aynı şekilde indirimlerin de azaldığı gözle görülür olarak Steam.db sitesinden takip edilebilir durumda.
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ezimuse 1 yıl en beğenilen
"Steam'ın bilindik yaz ve kış indirimlerinin yanı sıra diğer büyük indirim dönemlerinden birisi olan Steam Cadılar Bayramı indirim dönemi, (Halloween Sale) yalnızca iki gün sonra 26 Ekim tarihinde başlayacak."
Bilindik ama sızdırılmış :D
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