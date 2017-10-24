Steam'in büyük indirim tarihleri sızdırıldı

Oyuncuların merakla beklediği büyük Steam indirimlerinin tarihleri sızdırıldı. Reddit tarafından sızdırılan bilgiler ışığında 2017 yılının son büyük Steam indirim tarihlerinden haberdarız.

Steam'ın bilindik yaz ve kış indirimlerinin yanı sıra diğer büyük indirim dönemlerinden birisi olan Steam Cadılar Bayramı indirim dönemi, (Halloween Sale) yalnızca iki gün sonra 26 Ekim tarihinde başlayacak. 7 gün boyunca sürecek olan indirim dönemi 1 Kasım'da sona erecek. İndirim dönemi boyunca yeni çıkan ve popüler oyunlar, %80'e varan indirimlerle birlikte satın alınabilecek.

Diğer İndirim Dönemleri

Black Friday indirim dönemi: 22 Kasım - 28 Kasım

22 Kasım - 28 Kasım Steam Kış indirimi dönemi: 21 Aralık - 4 Ocak Steam Cadılar Bayramı indirimlerini takiben Kara Cuma (Black Friday) olarak adlandırılan indirim dönemi bizleri karşılayacak. Daha önceki indirim dönemlerinden edindiğimiz bilgilere göre; yeni çıkan ve popülaritesi yüksek olan oyunların %80'e varan indirimlerle satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Bkz. "Galaxy S9'un işlemcisi nöral tabanlı yardımcı bir işlemciyle gelebilir" Oyun alacaklara, Steam'in indirim dönemini beklemelerini tavsiye ediyoruz. Şimdiden cüzdanları hazırlamakta fayda var.

http://www.eurogamer.net/articles/2017-10-20-steam-halloween-black-friday-and-winter-sale-dates-leaked