SteelSeries, iOS uyumlu Stratus XL oyun kontrolcüsünü duyurdu





Yıl başında piyasaya sürdüğü kompakt yapıdaki iOS oyun kontrolcüsü Stratus ile beğeni toplayan SteelSeries, bu kez tam boy Stratus XL kontrolcüsü ile karşımızda.





Önceki versiyonun pek çok özelliğini miras alan Stratus XL kontrolcüsünde bir adet d-pad, aksiyon tuşları, L1/R1 ve L2/R2 tuşları, duraklatma tuşu, iki adet analog ve bir led panel yer alıyor.





Yapısındaki Bluetooth 2.1 sayesinde, cihazlarla kablosuz olarak iletişime geçebilen kontrolcü, destekleyen oyunlarda tek cihaz üzerinden 4 kişiye kadar çok oyunculu deneyim sunabiliyor. Cihaz üzerindeki led panel ise, çok oyunculu modda kaç oyuncunun bağlandığını ve oyuncuların sırasını gösteriyor.





Önceki versiyondan farklı olarak Stratus XL iki adet AA boyutundaki pil ile çalışıyor ve 40 saate kadar oyun tecrübesi sunuyor. Bunun haricinde başka bir farklılık bulunmuyor. Kontrolcü, iOS 7 ve üzeri yazılıma sahip iPhone 5/5c/5s, beşinci nesil iPod Touch, iPad Mini/Air ve dördüncü nesil iPad ile çalışıyor. Cihaz ilerleyen aylarda satışa sunulacak. Fiyatı ise bilinmiyor.

http://steelseries.com/blog/press/steelseries-introduces-a-large-format-ios-controller-to-gamers