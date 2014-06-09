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SteelSeries, iOS uyumlu Stratus XL oyun kontrolcüsünü duyurdu

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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SteelSeries, iOS uyumlu Stratus XL oyun kontrolcüsünü duyurdu

Yıl başında piyasaya sürdüğü kompakt yapıdaki iOS oyun kontrolcüsü Stratus ile beğeni toplayan SteelSeries, bu kez tam boy Stratus XL kontrolcüsü ile karşımızda. 

Önceki versiyonun pek çok özelliğini miras alan Stratus XL kontrolcüsünde bir adet d-pad, aksiyon tuşları, L1/R1 ve L2/R2 tuşları, duraklatma tuşu, iki adet analog ve bir led panel yer alıyor. 

Yapısındaki Bluetooth 2.1 sayesinde, cihazlarla kablosuz olarak iletişime geçebilen kontrolcü, destekleyen oyunlarda tek cihaz üzerinden 4 kişiye kadar çok oyunculu deneyim sunabiliyor. Cihaz üzerindeki led panel ise, çok oyunculu modda kaç oyuncunun bağlandığını ve oyuncuların sırasını gösteriyor.

Önceki versiyondan farklı olarak Stratus XL iki adet AA boyutundaki pil ile çalışıyor ve 40 saate kadar oyun tecrübesi sunuyor. Bunun haricinde başka bir farklılık bulunmuyor. Kontrolcü, iOS 7 ve üzeri yazılıma sahip iPhone 5/5c/5s, beşinci nesil iPod Touch, iPad Mini/Air ve dördüncü nesil iPad ile çalışıyor. Cihaz ilerleyen aylarda satışa sunulacak. Fiyatı ise bilinmiyor.  

http://steelseries.com/blog/press/steelseries-introduces-a-large-format-ios-controller-to-gamers Yorum Yaz
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Recharged 4 yıl
Xbox One Controller'i alıp sol analog yerini değiştirip copy-paste yapmışlar gibi.
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Furkovic 3 yıl
PC de fifa oynatır mı ?
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onur01 4 yıl
Gerek yok. Bunu kullanacağıma ps alıp oynarım
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gokhangokhan33 4 yıl
ipad için olabilir ama iphone için gereksiz 4 inç ekranda ne oynanacak bunla
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Master_Evil 4 yıl
fiyatları güzel olsa 3.5" telefon için bile alınır
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ApsinteX 4 yıl
Arkadaşlar yeri değil ama forum' a ne oluyor saçmalıkta çığır açtı!... Forum ana sayfasında kullanıcı adım var DH anasayfada giremiyorum!..


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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl ApsinteX
ApsinteX

Arkadaşlar yeri değil ama forum' a ne oluyor saçmalıkta çığır açtı!... Forum ana sayfasında kullanıcı adım var DH anasayfada giremiyorum!..


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kullanıcı adını değiştirdin sanırım.Bendede aynı sorun 2 aydır devam ediyor.Yetkililere söyledim ama hiçbiri cevap dahi vermedi
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