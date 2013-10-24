SteelSeries'den optik sensörlü yeni oyuncu faresi: Rival

Donanım sektörü içerisinde oyunculara özel ürünler hazırlayan firmalardan SteelSeries, optik sensörlü Rival isimli yeni faresini tanıttı.

Sade tasarım yapısını üzerinde yer alan 16.3 milyon renk destekli aydınlatma sistemiyle farklılaştıran Rival, sağ el kullanımına uygun bir yapı ortaya koyuyor ve 30 milyon tıklama ömrü ile uzun kullanımlarda bile sorun yaşatmadan çalışmaya devam edebiliyor. SteelSeries Engine 3 adlı özel yazılım ile üzerinde yer alan altı adet tuşa kısa yol atanmasına ve ince ayarlamalar yapılmasına imkan tanıyan oyuncu faresi, teknik olarak taşıdığı Avago ADNS 3310 optik sensör, inç başına 6500 sayım, saniyede 200 inç ve 50g hızlanma, 1ms tepki ve 1000Hz polling değerleriyle gecikme olmayan üst seviye bir performans sunabiliyor. 145 x 70 x 40mm boyuta ve 128 gram ağırlığa sahip olan Rival, 2 metre kablo uzunluğuyla geliyor.

Terletmeyen ve kayma sorunu yaşatmayan kaplamasıyla oyuncular için güzel bir alternatif oluşturan Mac ve Windows uyumlu oyuncu faresi SteelSeries Rival, 60$ fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda. Ürününün dağıtımına 8 Kasım tarihinde başlanacağı belirtiliyor.





http://www.techpowerup.com/193075/steelseries-introduces-the-rival-optical-gaming-mouse.html